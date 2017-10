En la mira. El juez Guillermo Adárvez enfrenta el pedido de jury de enjuiciamiento. Tras la denuncia, hizo su descargo por escrito.

El Jurado de Enjuiciamiento finalmente avanzará el miércoles en un trámite vital en la denuncia contra el juez penal Guillermo Adárvez por falta de los deberes a su cargo y mala conducta, entre otros. Los miembros del órgano encargado de juzgar a los magistrados se reunirán y a partir del encuentro, comenzará a correr el plazo de 15 días para que deliberen y analicen si admiten o no la presentación que pesa sobre el titular del Tercero de Instrucción, aseguraron fuentes calificadas. Si la aceptan, se disparará el proceso que contempla la acusación o no del fiscal General y la realización o no del juicio. Si no lo hacen, el caso se archiva. Así, el cuerpo colegiado decidió retomar la causa, ya que había optado por esperar los resultados de dos fallos judiciales que están ligados al futuro de Adárvez.



Según las fuentes, el Jurado fijó la fecha para empezar a definir la suerte del magistrado, con la idea de no mantenerlo en la incertidumbre, a la espera de dos resoluciones, una que debe estudiar la Corte de Justicia y otra en manos de la Sala II de la Cámara Penal, que pueden demorar meses. La reunión será a las 9.30 en el segundo piso de Tribunales, en la sede del máximo tribunal judicial. Técnicamente, el presidente del cuerpo, Abel Soria Vega, "pondrá los autos a despacho y convocará a sus miembros para que, a contar de esa fecha, se pronuncien en 15 días sobre la admisión formal o rechazo de la denuncia", según establece la ley del mecanismo de enjuiciamiento. En la práctica, el mismo miércoles los integrantes del Jurado pueden resolver sobre el tema o hacerlo dentro del plazo establecido por la norma.



Lo que deben analizar y definir no es menor, ya que se trata de una denuncia contra un juez por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, mala conducta y desconocimiento del derecho. La presentación la hizo el abogado Antonio Falcón, quien a su entender, Adárvez incurrió en irregularidades al detener, indagar y procesar a su defendido, Sebastián Merino, por la presunta violación de una joven de 36 años, hija del exdiputado bloquista Alfredo Castillo (Ver cronología). Entre las acusaciones, el letrado cuestionó que el magistrado no se apartara, dado que señaló que mantiene una íntima amistad con Castillo, quien fue testigo del casamiento del juez, a quien conoce de su pasada militancia bloquista. Pero principalmente, Falcón se amparó en una resolución de la Sala II de la Cámara Penal, que anuló la causa por el supuesto delito sexual, dado que la denuncia la tendría que haber realizado la víctima y no su padre (el exdiputado). Es que pese a que señalan que la joven sufre una enfermedad psíquica, no hay una declaración judicial que indique que es incapaz y que deba ser representada por terceros.



Por la investigación que llevó adelante Adárvez, Merino estuvo 136 días preso y fue liberado por el fallo de la Sala II. Sin embargo, tanto el abogado de la joven como la fiscal de Cámara Marcela Torres acudieron a la Corte para que revise el fallo (Ver recuadro).



En su descargo ante el Jurado, las fuentes indicaron que el juez se valió de la resolución de su colega Benito Ortiz. Este había archivado una denuncia de Falcón, quien le apuntó a Adárvez por la supuesta falsificación de documento público al ordenar que se insertara la firma de la víctima luego de que su padre radicara la denuncia por el abuso sexual. La decisión de Ortiz fue apelada por el fiscal Roberto Mallea y quedó en manos de la Sala II. Este y el de la Corte son los fallos que aún ponen en vilo el futuro del juez.

Otro planteo

Fuentes judiciales informaron que la fiscal de Cámara Marcela Torres, que subroga a Leticia Ferrón de Rago porque se inhibió, pidió que la Corte de Justicia anule la resolución de la Sala II, la que archivó la causa por el abuso sexual contra la hija del exdiputado Alfredo Castillo. De acuerdo a las fuentes, la representante del Ministerio Público cuestionó en primer lugar que la Sala no le haya trasladado las actuaciones para que diera su opinión, sino que resolvió de oficio y "de manera arbitraria". En segundo lugar, sostuvo que no hace falta una declaración judicial de incapacidad de la joven para que un representante haga la denuncia en su nombre, ya que la misma atraviesa por un estado de vulnerabilidad que habilita a que un tercero pueda hacer una presentación de ese tipo, resaltaron fuentes ligadas al caso.

Los vaivenes en este año

2 de abril

Se produjo el encuentro entre Sebastián Merino (22) y la hija de Alfredo Castillo. El exdiputado denunció al joven, quien luego fue procesado por violación. La Cámara de Apelaciones después anuló la causa.

7 de julio

El fiscal Mallea pidió la apertura de la investigación contra el juez Adárvez, luego de la denuncia de Falcón por la falsificación de documento público. El juez Ortiz después consideró que no hay delito y archivó la causa.

31 de agosto

Falcón presentó la denuncia contra Adárvez ante el Jurado de Enjuiciamiento. En base al fallo de la Sala II, que anuló la causa contra su defendido, acusó al juez de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, entre otros.

19 de septiembre

El juez Adárvez hizo su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento. Según fuentes calificadas, basó su defensa en la resolución de su colega Ortiz, quien lo desvinculó de la denuncia por falsificación de documento público.

29 de septiembre

El Jurado de Enjuiciamiento decidió postergar el pase de los autos a despacho, es decir, la fecha en la que empieza a correr el plazo de admisión o rechazo de la denuncia. ¿El motivo? Esperar el resultado de dos fallos judiciales.