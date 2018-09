Todos. Los integrantes de la Junta departamental del PJ en Ullum se muestran juntos en las redes sociales. A pesar de la unión, las fuentes indicaron que hay un quiebre dentro del bloque del PJ en el Concejo Deliberante.

La Junta del Partido Justicialista de Ullum llegó a un acuerdo. Después de que los dirigentes estuvieran distanciados tras perder las elecciones de 2015, decidieron reunirse y limar las asperezas. Así pactaron que los diferentes sectores no se someterán a internas en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y que el candidato para los comicios del año que viene saldrá de quien esté mejor posicionado, al que el resto acompañará. El objetivo es no repetir el error de la "sangrienta" interna de hace tres años que llevó a que perdieran la Intendencia en manos del basualdismo. El acuerdo terminó de concretarse hace un par de meses. Entre quienes lo plasmaron a viva voz aparecen dirigentes que fueron intendentes, como el caso de Simón Ortiz, Agapito Gil y Daniel Albarracín. Pero también en la lista figura el líder del Movimiento Evita del departamento, David Domínguez, el presidente de la Junta, José Oscar Sosa, y la concejal Daniela Salinas. De ellos, en mayor o menor medida, ninguno descarta ser candidato, aunque todos aseguraron que el que encabece la postulación debe salir del consenso y que se allanarán a tal definición.



Según indicaron los protagonistas, la necesidad de llegar a un acuerdo y que todos trabajen en conjunto se dio luego de que los referentes mantuvieran una reunión con el líder partidario, Sergio Uñac. El mensaje fue claro: dejar de lado las aspiraciones personales y trabajar en pos del departamento.



Las directivas de Uñac no es menor. En las elecciones de 2015, la interna dentro del PJ fue feroz. La Intendencia estaba en poder de Albarracín, quien llegó al cargo de la mano del basualdismo y a mitad de camino regresó al justicialismo. Albarracín buscaba repetir mandato, pero para hacerlo tuvo que batallar puertas adentro del partido. Así, en las PASO de 2015, en el oficialismo ullunero hubo cuatro precandidatos: el entonces jefe comunal, Domínguez, Gil y Edgar Pelayes, representando a la lista local de Ruperto Godoy. Entre todos colectaron 2.829 votos frente a los 247 que obtuvo la lista basualdista encabezada por Leopoldo Soler. A las generales sólo pasó Albarracín y todo cambió. Soler se hizo de 1.490 votos por sobre los 1.373 del exintendente. El sufragio reflejó el quiebre dentro del peronismo, ya que los que cayeron en la interna no trabajaron para el candidato y el basualdista aprovechó la división.



Sobre esa situación, el exintendente Gil sostuvo que "nuestros errores nos llevaron a dividir el partido, lo que derivó en que Producción y Trabajo gane. Estábamos muy enfrentados. La idea es tener un proyecto único para el 2019", señaló.



Fuentes calificadas indicaron que de todos los que están trabajando para recuperar la intendencia, Domínguez es el que, por el momento, tiene más chances de ser el candidato.



Un punto clave que resaltaron los consultados (ver protagonistas) es que en 2019 entrará en vigencia la nueva ley de coparticipación municipal, que le brindará a la comuna casi el doble de recursos, lo que le dará al intendente más posibilidades de encarar obras y proyectos.

Los protagonistas

DAVID DOMÍNGUEZ Líder del Movimiento Evita

"Decidimos que el que esté mejor posicionado es el que va a representar a la Junta. La idea es llegar a un consenso. Obvio que me gustaría ser el candidato, pero si no, me alinearé debajo de quien tenga que ser".

DANIEL ALBARRACÍN Exintendente

"No descarto ser candidato. Si sirvo para el equipo y tengo que estar, lo haré. Pero si hay que acompañar, me sumaré. En estos momentos no lo tengo decidido, aunque a mí me gustaría que vaya un nuevo compañero".

JORGE AGAPITO GIL Exintendente

"Tenemos centrado todo en la Junta departamental y buscamos un proyecto único para 2019. Creo que todos tenemos ganas de ser candidatos, pero por sobre todo, tenemos ganas de que se gane en el departamento".

ALFREDO SIMÓN ORTIZ Exintendente

"Queremos recuperar el departamento trabajando con todos los sectores que pelearon en la interna de 2015. El objetivo es que el que tenga mayor apoyo y consenso de todas las partes es quien será el candidato".

DANIELA SALINAS Concejal del PJ

"Acordamos trabajar todos juntos. Así, el que mida más y tenga el apoyo de Uñac va a ser el candidato. Los demás vamos a estar detrás, ayudando. Yo puedo ser, pero creo que hay gente más capacitada".

Quiebre en el Concejo

El bloque justicialista del Concejo Deliberante está fracturado. Por un lado está Daniela Salinas, que trabaja dentro de la Junta del PJ. Por otro lado aparecen Carina Peralta y Dante Noriega. Según las fuentes, los dos últimos no están participando de las reuniones partidarias e incluso aseguran que están más cerca del intendente Soler.