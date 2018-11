Unión. La reunión de la Junta departamental del PJ de Ullum se llevó a cabo el miércoles por la noche, a la que asistieron más de 30 personas y en la que se selló el acuerdo.

A 50 días de que cierre el plazo para la presentación de alianzas electorales y a 70 del límite para la presentación de precandidatos, la Junta del PJ de Ullum dio el primer paso y definió quién será el representante del espacio para competir por la Intendencia en las elecciones de 2019. Se trata de David Domínguez (Ver protagonista), dirigente del Movimiento Evita que recibió el apoyo pleno de la estructura partidaria en la reunión que se llevó a cabo el miércoles por la noche. En el encuentro estuvieron los principales referentes ulluneros, como los exintendentes Agapito Gil, Simón Ortiz y Daniel Albarracín, al igual que el presidente de la Junta, José Sosa, y la concejal Daniela Salinas.

El respaldo a Domínguez para que sea el candidato a pelearle la intendencia al basualdista Leopoldo Soler es el reflejo del pedido del presidente del peronismo provincial, el gobernador Sergio Uñac: que dejaran las diferencias de lado y que lograran la unidad y el consenso de cara al 2019. El mandato de Uñac no fue menor, dado que en las elecciones generales de 2015 hubo una lucha sangrienta puertas adentro del PJ ullunero, situación que se vio reflejada en las urnas. La Intendencia estaba en manos de Albarracín, quien llegó al cargo de la mano del basualdismo y a mitad de camino regresó al justicialismo. El exintendente buscó repetir mandato, pero tuvo que batallar en la interna con los dirigentes justicialistas. Así, en el oficialismo hubo cuatro precandidatos en las PASO: Albarracín, Domínguez, Gil y Edgar Pelayes, representado al kirchnerismo de Ruperto Godoy. Entre los cuatro sumaron 2.829 votos frente a los 247 que obtuvo Soler. A las generales llegó Albarracín, pero el caudal conseguido en las primarias no se mantuvo. El basualdista obtuvo 117 votos más que los 1.373 del exintendente. El resultado reflejó el quiebre peronista, ya que los que habían caído en la interna no acompañaron y Soler aprovechó la división. Tras la derrota, Uñac convocó a los dirigentes y los instó a trabajar en conjunto para no repetir el error.

Sobre la reunión que lo ungió como candidato, Domínguez destacó la alta convocatoria y explicó que "de los 32 miembros que tiene la Junta, asistieron 27 y la votación fue unánime, lo que representa un apoyo muy importante".

Según fuentes del departamento, los concejales peronistas Carina Peralta y Dante Noriega no fueron al mitin, ya que se encuentran distanciados de la Junta y se vienen mostrando muy cercanos a Soler, al punto de que hay algunos que sostienen que buscan que Soler se pase a las filas del oficialismo. Desde el PJ ullunero señalaron que si eso llegase a ocurrir, el actual intendente no recibirá ningún tipo de apoyo.

Definido el precandidato a intendente, ahora comenzará a tallarse el resto de los cargos departamentales, como el compañero de fórmula para el cargo de diputado y la lista de concejales. Al ser consultado sobre ese punto, Domínguez dijo que "no está nada definido, ya que todos los dirigentes pueden ser. Habrá que tener en cuenta las directivas de Uñac y es casi un hecho que los nombres estarán sellados a fines de diciembre o principios de enero".

Por otro lado, las fuentes apuntaron que la edil Salinas tiene intenciones de ir por la diputación y que Albarracín quiere encabezar la lista de postulantes para el Concejo Deliberante.





Protagonista

DAVID DOMINGUEZ Candidato del PJ de Ullum

"Con Soler no tenemos nada que conversar porque es el referente de Cambiemos en Ullum. Haber definido la conducción nos da más tiempo para caminar el departamento"