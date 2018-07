Fue una semana movida para el gobernador Sergio Uñac, tanto desde lo político como lo institucional. Tras una reunión con autoridades nacionales, el sanjuanino se trajo el llamado a licitación para la construcción de la segunda fase del dique El Tambolar. Y también se encontró con intendentes bonaerenses de peso en el PJ, quienes lo midieron como posible candidato presidencial. En una entrevista exclusiva en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, el mandatario resaltó que su horizonte inmediato es San Juan, pero a la vez dijo que "no descarta nada". Además, aunque no tiene la decisión tomada, se mostró proclive a adelantar las elecciones provinciales y a eliminar las PASO. Y en materia de gestión, resaltó que el año que viene volverá a instrumentar la cláusula gatillo para compensar el sueldo de los estatales ante otra disparada inflacionaria.





- La Nación está pidiendo el acompañamiento para aprobar el presupuesto 2019. ¿A sus diputados y senadores los va a mandar a votar el presupuesto de Macri?



- Lo vamos a discutir. Primero voy a defender los intereses de San Juan porque para eso me han votado, pero no voy a ser un obstáculo para que el país no tenga presupuesto. Voy a hacer el máximo esfuerzo y voy a pedirles lo mismo a los senadores y diputados para que tengan esta posición. Pero hay una cuestión más a analizar: desde acá propondremos algunas soluciones.





- ¿Cuáles?



- Les propondremos tomar parte de las obras que ellos tenían previsto arrancar o que están en ejecución y que pueden tener algún tipo de complicación en el presupuesto 2019, con el compromiso de la devolución en algunos ejercicios siguientes.





- Es un verso la devolución ¿no?



- No.





- ¿No es una actitud un poco irresponsable la suya? Porque si no gana las próximas elecciones, algo por el momento poco probable, ¿no teme dejarle al que venga una gran deuda que después no se pueda manejar?



- No, porque la provincia está bien y porque nos encargamos de que los documentos queden absolutamente firmados. Hoy hay deuda, pero tampoco es grandísima. Además, nos animamos porque lo podemos hacer. Para la provincia significa poner fondos en obras nacionales con documentos absolutamente firmados que nos permitan la devolución al año siguiente o en el otro presupuesto.

- Dijo que no va a ser una traba para la Nación en el tratamiento del presupuesto, pero qué pasaría si hay recortes. ¿Va a acompañar igual?



- Son las cosas que tenemos que conversar. Si implica muchos recortes, no. Si ellos acuden al diálogo, podemos encontrar caminos intermedios.





- ¿Va a implicar que tenga que hacer algún recorte en el presupuesto provincial?



- No.





- ¿Asegura que no va haber recortes en lo que tiene planeado para el año que viene?



- En principio puedo decir que no. Pero no tengo precisiones de qué piensan tocar ellos.





- ¿De cuánto cree que debería ser el aumento del presupuesto local para 2019?



- Siendo prudente, debería ser un presupuesto con un 20 a un 25 por ciento más de lo que estamos ejecutando ahora. Para el caso de la Nación, la obra pública que ya está en ejecución no la van a poder parar.

- ¿Eso le han dicho?



- No. Eso es lo que digo yo. Acá tenemos cloacas que hacemos en conjunto, Nación aporta recursos y nosotros también. Esa obra no se puede paralizar. Tendremos que asegurar la continuidad de las mismas, aunque entiendo que sobre eso no vamos a tener ningún tipo de problema. Sobre lo que ellos piensen parar, la provincia tiene herramientas como para ir proponiendo. Por eso, no creo que vaya a impactar fuertemente. Es probable que impacte más en Nación y en algunas otras provincias.





- En los últimos días tuvo varias reuniones con intendentes bonaerenses. La última fue el jueves en la Casa de San Juan en Buenos Aires. Medios nacionales han publicado que hay intendentes que le han pedido que sea candidato a Presidente. ¿Es verdad?



- Tan lineal así como se plantea, no. Pero obviamente que ellos están preocupados con el futuro del peronismo y eso sí lo hemos conversado. Fueron nueve intendentes y el diputado provincial Julio Pereyra, que fue intendente de Florencio Varela. Esos jefes comunales tienen, en conjunto, no menos de 6, 7 u 8 millones de habitantes. Son 10 veces la provincia de San Juan. Son intendencias que tranquilamente pueden ser una Gobernación. Les conté como está San Juan y nuestra visión.





- Pero, ¿a ellos qué les puede importar cómo está San Juan?



- Es todo un dato cómo está San Juan, la visión que tenemos y cómo hemos apostado a la renta productiva.





- ¿Pero le propusieron o no ser candidato a Presidente?



- Entiendo que debemos juntar a todos los sectores porque veo compañeros que tienen una visión más absolutista, muy radical y extrema. Dicen que su límite es tal y cual...





- Cristina...



- También lo dicen desde otros sectores. El tema de los límites es lo que está complicando al peronismo. Acá van a hacer falta todos los sectores.





- ¿Cristina está tomando un rol inteligente hasta el momento?



- Creo que sí. Está tomando un rol de una persona que está dejando que el peronismo vaya encontrando nuevas figuras. Si el justicialismo lo logra, bienvenido sea. Si no lo logra, por lo menos habremos hecho el esfuerzo. Yo estoy en esa línea. Los intendentes me dijeron: "¿Por qué no venís al conurbano a caminar, a charlar?"...

- ¿El peronismo hoy le puede ganar las elecciones a Macri?

- Sí, creo que sí. Y Macri le puede ganar al peronismo también. Pero obviamente que la economía está haciendo ruido y cuando eso pasa, roza lo político. Y cuando en lo político no estás muy consolidado, dentro de lo que te puede pasar es ser derrotado. Haciendo algunas cosas de base, el peronismo tranquilamente puede ganar. Así como estamos hoy, absolutamente divididos, va a ser muy difícil.

- De los que suenan dentro del peronismo, ¿a quién ve hoy como candidato?

- Hoy sería apresurado decir tal o cual. Hay distintos sectores, gobernadores, exintendentes, legisladores tanto de la Cámara Alta y como de la Baja, porque en ambas cámaras ya hay gente que ha expresado que quiere ser.

- ¿Hoy no ve a nadie con las características que mencionaba?

- Todavía no. Por lo menos de lo que han dicho que sí. Urtubey, Felipe Solá, Rossi, De la Sota, Massa...

- Pero Massa no está dentro del peronismo...

- Pero está conversando con el justicialismo.

- ¿Usted lo contendría?

- Necesitamos a todos, cada uno en su lugar, no amontonados sino ordenados.

- El discurso de que "los necesitamos a todos" se parece mucho al de Gioja...

- No le fue mal a José Luis Gioja con un discurso inclusivo. Lo que estamos expresando es razonable. Lo que pasa es que la política por ahí en los últimos tiempos se ha abrazado más a lo ilógico e irrazonable que a lo lógico y razonable.

- El "necesitamos a todos" incluye a la expresidente Cristina Fernández...

- Incluye a todos los sectores.

- ¿Desde qué rol la incluye a la expresidente?

- Si yo fuese expresidente tendría un rol colaborativo, desde afuera o desde adentro. Lo que hay que hacer es redefinir cuál es el rol que cada sector puede tener. Algunos hacen falta más adentro y colaborando desde ahí, y otros quizás con una colaboración más desde afuera, pero todos somos necesarios.

- ¿Le hizo mal Cristina Fernández al peronismo?

- No. Podés ponderar. La primera gestión de Néstor fue fantástica. Recuerden lo que recibió y cómo empezamos a crecer. Y el primer período de ella también, quizás el segundo mandato empezó a rozar una crisis que lo complicó. Pero el país crecía al 7 u 8 por ciento, no nos olvidemos. Quizás faltó más diálogo, pero fue una etapa importante de crecimiento.

- Más allá del crecimiento del país, ¿el cristinismo afectó al justicialismo?

- Es que ella no tuvo la presidencia del partido. No la quiso. Entiendo que quien ejerce la presidencia de la Nación, la Gobernación de una provincia o una intendencia tiene que ser presidente de su partido. Porque lo político va atado a lo institucional. Necesitas ese soporte de gente que acompaña, promociona y defiende el proyecto. Son visiones más o menos acertadas y hay que respetarlas.

- En cuanto a la gestión, ¿qué va a pasar con la obra del aeropuerto, que hoy está parada?

- Estuve con el ministro (de Transporte), Guillermo Dietrich, y hemos avanzado en positivo. Se hizo el área de estacionamiento y se pusieron algunas columnas como para hacer el área de atención mientras se demuele la actual terminal y ahí se paralizó. El ministro me dijo que es muy probable que en contadas semanas más se pueda empezar. Voy a ser prudente y dejar que ese anuncio lo demos en conjunto. Soy muy optimista de lo que se viene.

- ¿Van a cumplir con la cláusula gatillo, que cuando la inflación supere el 17 por ciento de aumento salarial que acordaron con los gremios se disparará e implicará más fondos?

- La vamos a cumplir. En la política argentina se hizo casi moneda corriente incumplir la palabra. Nos va a costar muchísimo, dado que va a ser casi el doble de lo que hemos presupuestado, ya que se calcula que la inflación anual va a ser del 30 por ciento. Lo consideramos un esfuerzo inconmensurable por parte del Estado, pero también hay que ser coherente con lo que uno expresó y firmó. Tendremos que ajustar lo que haya que ajustar y achicar los gastos corrientes.

- ¿El año que viene firmará otra vez la cláusula gatillo?

- Sí. ¿Por qué el trabajador tiene que pagar el costo de todo esto? Ajustemos otras cosas, pero el trabajador del Estado y el privado, aunque este último no depende directamente de mí, no tiene que ser quien pague los platos rotos de esta situación.

- ¿Ese esfuerzo que va a implicar, qué costo va a tener?

- Obviamente tenemos que recalcular el presupuesto porque lo que pensamos está absolutamente superado por la realidad. Trataremos de que sea lo menos doloroso posible. Estoy seguro que lo que va a salarios del trabajador del sector público luego forma parte del consumo. Lo vamos a ir recuperando y lo que le pediremos al sanjuanino es que lo que pueda invertir lo siga haciendo en la provincia.

- Por los hechos de policías conduciendo en estado de ebriedad y causando accidentes, ¿va a haber cambios?

- Estos policías que se han equivocado van a ser exonerados como corresponde. Ahora, vamos a analizar las causas, el porqué y qué medidas podemos implementar para que esto no se convierta en un hecho usual. Nos preocupa y vamos a ir al fondo de la situación, como lo hicimos con los narcopolicías, con el Servicio Penitenciario. Quizás podamos anunciar algunas otras medidas que vayan en esta línea.

- Se viene publicando, tanto en medios locales como nacionales, que va a adelantar las elecciones provinciales al primer semestre de 2019...

- A mí me gustaría, en principio, que tratemos con los que vayan a ser candidatos a gobernador de San Juan la realidad local, no lo que pase en Buenos Aires. Para eso hace falta desdoblar las elecciones, que contamos con la herramienta para hacerlo. No he tomado definiciones al respecto. No aseguro de que puedan desarrollarse en el primer semestre, pero tampoco lo descarto. Me parece razonable desdoblar los comicios y que tratemos el caso San Juan. Hay otra cosa a considerar: la utilidad de las PASO, sobre las que no tengo una definición tomada.

- ¿Por qué sacaría las PASO? ¿Qué gana la provincia?

- Por lo que recojo en la calle, la sociedad quiere que le simplifiquemos la tarea y va en esa línea. ¿Cumplió una etapa? Sí. Porque las PASO salen porque la sociedad se preguntaba de dónde sacan los partidos políticos los candidatos. Los seguimos sacando de la misma forma que ahora. El objetivo o lo que se pretendió sirvió en su momento, pero me parece que ha perdido vigencia.

- ¿Va a ser candidato a gobernador?

- Me gustaría, no voy a mentir, pero hay que dejar que pase un poquito el tiempo. Está tan veloz la política argentina que definirlo con tanta anticipación... Lo razonable para una persona que ama la actividad, que tiene un proyecto y que lo ejecuta, es proponerse para un período más. Ahora, es un tanto prematuro decirlo ya.

- En cuanto a candidaturas, ¿qué va a hacer con Gioja?

- Primero, no he conversado con él. El año que viene se le concluye el mandato de diputado nacional y lo razonable, mediando expectativas de parte de suya, es que pueda renovar ese cargo.

- ¿Es la mejor opción?

- Me parece absolutamente razonable y en ese marco van a ir las conversaciones apenas nos juntemos.

- ¿Qué pasó para que se destrabe el dique El Tambolar?

- El llamado a licitación internacional, que saldrá este lunes, es el resultado de muchos meses, incluso años de trabajo. Primero El Tambolar I está en construcción. Yo recibo esa etapa disparada de la gestión anterior. Nosotros la continuamos y está llegando casi a la culminación. Se trata del desvío del río para poder comenzar a construir la presa. Fui parte de una misión a China, junto con el Presidente y otros gobernadores, para buscar el financiamiento, pero que no funcionó porque no les interesaba.

- Fue convencido a ese viaje, con la seguridad de conseguir el financiamiento...

- Sí. Y me bajé de la misión. Con eso digo todo.

- ¿Qué fue lo que sucedió?

- Quien habla y en el Gobierno nacional íbamos confiados de que eso iba a ser una realidad. Pero los requisitos que nos pedían en China eran cosas que no obedecían a la realidad. El más drástico fue que me preguntaban por qué el río tenía tan poco caudal. Esta era la realidad que teníamos, pero además era una realidad que ellos conocían desde hace muchísimo tiempo, por eso nos sorprendían las preguntas. Trasladándonos de una cena con el presidente de China hasta el aeropuerto, me volví de la misión. Nos fuimos en la misma movilidad con el Presidente y le consulté qué hacíamos, que la misión no había resultado, por lo menos para San Juan. Ahí comenzamos a conversar y le dije que buscáramos otras alternativas. La realidad indica que al dique lo tenemos que construir, porque amplía la frontera productiva, produce energía, apuesta al turismo y genera puestos de trabajo. Lo mejor que pudimos lograr fue visualizar que los contratos de abastecimiento, lo que hoy genera Punta Negra y Los Caracoles que van a un fideicomiso nacional, fuesen la fuente de abastecimiento para la construcción.

- ¿Cómo fue el planteo?

- Le propusimos este mecanismo del fideicomiso al exministro de Energía Juan José Aranguren, que lo trabajó y lo avanzó. Después de dos años y medio logramos ponernos de acuerdo con una fuerte intervención del Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía. El Tambolar es una de las obras más importantes que se hará en el país. Dentro de este periodo, seguro es de las más importantes.

- ¿En el país?

- Saben que la represa Chihuido I se cae. Creo que han retomado la construcción de Cepernic y Néstor Kirchner, las dos del Sur, pero en realidad eso venía de la gestión anterior. Pero está, la que vamos a tener en la provincia, va a ser la licitación de una de las obras más importantes.

- ¿Pero usted dice que es la más importante del país o en materia hidroenergética?

- Hidroenergética seguro. Si contamos otras, seguro que está dentro de las tres primeras.

- ¿Es verdad que venía bien la conversación y la obra se cayó con la votación negativa de San Juan por la reforma previsional?

- No. Se puede haber demorado porque se enfrió la relación con la Nación. Pero uno vota a conciencia de lo que cree y corresponde y fue en ese marco.

- En este caso, ¿le pidieron algo a cambio?

- Nada. Voy a ser honesto. Se pueden haber enojado conmigo por el voto de la reforma previsional, pero en realidad nunca me han pedido nada a cambio.