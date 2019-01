Sesión. El jueves 20 de diciembre, fue la última sesión, extraordinaria, de la Cámara. Los legisladores aprobaron la modificación a la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo.

El armado de las listas para intendentes y concejales no es lo único que está tejiendo el oficialismo provincial de cara a las próximas elecciones. Un punto central a definir es quién acompañará a Sergio Uñac en la boleta en cada departamento para la Cámara de Diputados. Si bien el plazo límite para la presentación de precandidatos cierra el 30 de enero, ya hay confirmaciones, algunos nombres que perfilan e incógnitas. Un ejemplo de quién será candidato a legislador por Rawson es el intendente Juan Carlos Gioja y la misma situación ocurre en Albardón, con el jefe comunal Juan Carlos Abarca. Por otro lado, según las fuentes, Fabián Aballay, de Pocito, va encaminado a una banca, aunque no se descarta que encabece la lista de proporcionales. Y en Rivadavia, Santa Lucía e Iglesia reinan los interrogantes.



El presidente de Partido Justicialista y del Frente Todos, Sergio Uñac, es el que tiene el lápiz para definir quién lo acompañará en la boleta. A fines del año pasado había sido claro al indicar que todos aquellos jefes comunales del oficialismo que no puedan repetir, van a ser candidatos a diputados por su departamento. Por otro lado, también había asegurado que aquellas duplas de intendente y diputado que puedan cumplir otro período lo van a hacer, por lo que las dos opciones dejan confirmaciones. Rawson, Albardón y Pocito encajan en la primera movida. En cuanto a la segunda, en ese lote entra Jáchal, donde el intendente Miguel Vega será nuevamente candidato y Jorge Barifusa lo acompañará como legislador. También ocurre lo mismo en Chimbas, donde Fabián Gramajo irá a las urnas para repetir en la comuna y el bloquista Andrés Chanampa será de la partida para la Legislatura. En el caso de Capital, Franco Aranda buscará repetir y si bien se hablaba de un cambio, fuentes calificadas indicaron que por el momento Leonardo Gioja continúa. Lo mismo ocurre con San Martín y la dupla de Cristian Andino y Rolando Campora, aunque con este último hay resistencia en el PJ porque iría por su cuarto período. También se sostiene Rolando Jalife de 25 de Mayo y el bloquismo hace fuerza por Edgardo Sancassani en Zonda.



El escenario de indefinición arranca en 9 de Julio, ya que hay chances de que Eduardo Banega sea candidato a intendente por el PJ. En Sarmiento, hasta el momento no hay nada cerrado si continuará o no Federico Hensel. En Calingasta, Gladys Valdez reemplazó a Alfredo Amín luego de que renunciara a su cargo y no se sabe de su futuro. Por el lado de Angaco, José Castro está en el grupo de los jefes comunales que no puede repetir, por lo que conseguiría una banca. Pero en Casa de Gobierno hay malestar porque señalan que insistió en postular a su hermano Alejandro como sucesor, por lo que se baraja la continuidad del bloquista Carlos Maza Pezé. En Iglesia, hay gestiones para que el escaño quede en manos de alguno hermano Marinero aunque no se descarta que del frente ponga a un justicialista. En Ullum, las fuentes indicaron que hay movimientos por la edil Daniela Salinas para la Cámara. Por otro lado, en Rivadavia, Santa Lucía, Valle Fértil y Caucete el panorama es incierto.



A los diputados departamentales los acompañan los 17 proporcionales, que también están sujetos a discusión en el oficialismo y la oposición (Ver recuadro).





El resto de los legisladores

Proporcionales oficialistas

A la hora de elegir los diputados proporcionales, el criterio de Sergio Uñac no diferirá mucho del utilizado en ocasiones anteriores. El Gobernador buscará poner en la cabeza a un hombre de su absoluta confianza y el que suena es el del intendente de Pocito, Fabián Aballay, informaron fuentes partidarias. Además, señalaron que dentro de la lista se verán contenidos diferentes sectores como el bloquismo, la CGT, la Juventud Peronista y las mujeres. En el transcurso de la negociación se definirá si habrá lugar para referentes del giojismo y de otros socios del frente Todos, como el kirchnerismo. En la elección de dichos candidatos pesan los conocimientos que cada uno de ellos tenga en diferentes áreas, como en salud o economía.

En la oposición

El bloque opositor en la Cámara de Diputados tendrá cambios obligados. Es el caso de Romina Solera, de Ullum, quien es la precandidata por el frente Con Vos en ese departamento. Lo mismo sucede con Miguel Sepúlveda, quien competirá en Valle Fértil. Por el lado de Juan José Orrego, quien llegó como proporcional, va encaminado a postularse para suceder a su hermano Marcelo, por lo que dejaría la Cámara. Por otro lado, quienes perfilan para continuar son Carlos Platero, por Santa Lucía, y Sergio Miodowsky, por Rivadavia. Además, en la UCR apuntan a que siga Eduardo Castro. En el frente deberán decidir el destino de Gustavo Usín, de Actuar, la basualdista Susana Laciar y el bloquista disidente César Aguilar.