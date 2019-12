Tras la renuncia de Daniela Castro a su banca de diputada nacional, en la gestión uñaquista entienden que su reemplazante debe ser el que le sigue en la lista, criterio que comparten fuentes de la Justicia Electoral. En ese orden, el sucesor es el bloquista Luis Rueda, tercer titular, pero este adelantó que no asumirá en tal puesto debido a que, en líneas generales, Sergio Uñac lo había confirmado en su actual cargo provincial y porque planea un trabajo territorial para el año que viene en el bloquismo. Así, el camino quedó despejado para el peronista Francisco Guevara, primer suplente, quien aseguró que se calzará orgulloso el traje de legislador.



Tal cual había adelantado este medio, la kirchnerista Castro había presentado el viernes a las 15.45 su renuncia, la cual se hacía efectiva a partir del lunes, es decir, desde ayer, según confirmaron fuentes del Congreso. La joven se fue para asumir en un cargo en el Ministerio de Defensa de la Nación (ver aparte). Como había ingresado por el Frente Todos en 2017, su recambio debe provenir de la lista de esa alianza, el que cumplirá los dos años que quedan de mandato. En el Gobierno consideran a Guevara (ver recuadro) como un joven ligado al círculo cercano de Uñac, que responderá a los lineamientos del Gobernador, bajo el ala del diputado nacional Walberto Allende y la bloquista Graciela Caselles.



A partir del alejamiento de Castro, la postura oficial y de fuentes judiciales es que rige el criterio de "corrimiento" en la lista. Ante ese escenario, Rueda manifestó al declinar su arribo al Congreso que "uno está dentro de un proyecto y estos temas hay que hablarlos con todos. Lo hice con el Gobernador y Caselles. Y consideré que lo mejor es acompañar a Uñac desde acá, de quien tuve su apoyo para seguir en el puesto. Además, estoy priorizando el trabajo en la provincia, sabiendo que el año que viene hay renovación de autoridades en el bloquismo". Es sabido que Rueda apuesta a presidir la fuerza política. Por su parte, Guevara se mostró emocionado ante su futuro desembarco y resaltó que seguirá los lineamientos del Gobernador (ver frases).



La postura que respeta el orden que sigue en la lista se da cuando en medio está la Ley Nacional de Paridad de Género. Esta última establece que ante la renuncia de una mujer a una banca, su reemplazante debe ser otra dama que sigue en la nómina. Si esto se concretara en el Frente Todos, la reemplazante sería Fernanda Paredes, segunda suplente y diputada provincial electa. Sin embargo, tanto en el oficialismo como fuentes judiciales aseguraron que la norma entró en vigencia en diciembre de 2017, apenas unas semanas después de la proclamación de los legisladores electos. En ese marco, explicaron que rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, que una legislación no puede regular aspectos hacia atrás sino hacia adelante. Por lo tanto, la paridad de género no se aplicaría y el mecanismo de sucesión se ejecutaría a través del criterio de corrimiento en la lista.



Al ser consultada, Paredes coincidió en que el parámetro que debe implementarse es el orden de la lista, ya que no rige la ley de paridad sino la de cupo femenino. Fuentes de la Justicia Electoral destacaron que el Frente Todos sanjuanino debe enviar al Congreso la lista de candidatos de 2017 y que allí se definirá el ingreso formal del legislador.



El destino de Daniela Castro



A través de su cuenta de Twitter, Agustín Rossi dio a conocer que Daniela Castro lo acompañará en el Ministerio de Defensa. "Agradezco su gesto de generosidad al sumarse en este proceso", publicó. La joven no contestó los llamados de este medio y sonó que irá a Fabricaciones Militares.



Por fallecimiento



Los dos cambios se dieron en 2016. El primero ocurrió en mayo, tras el fallecimiento del camionero Enrique Castro, quien fue reemplazado por Florencia Peñaloza. El segundo caso sucedió a fin de ese año, tras la muerte del justicialista Daniel Tomas. En su lugar entró Alberto Tovares.

"Lo hablé con el Gobernador y me parece que puedo seguir construyendo para la provincia desde acá". LUIS RUEDA - Tercer titular de la lista

"Acepto el desafío porque es un orgullo. Voy a defender los intereses de San Juan, en línea con Uñac". FRANCISCO GUEVARA - Primer suplente de la lista

Perfil de un joven militante

Nació el 18 de marzo de 1992 y hoy, con 27 años, es estudiante de abogacía de la Universidad Siglo XXI. Fue asesor legislativo en el periodo 2013-2015, asesor de turismo desde 2015 a 2017 y actualmente es director de Acción Territorial de la Secretaría de Cultura. Además, en la parte privada, trabajó en una empresa prestadora de servicios mineros, en la que su padre fue gerente. Allí realizó tareas en la parte administrativa y era el encargado de hacer las compras menores de la compañía. Milita dentro de la Juventud Peronista desde 2011, donde tuvo diferentes cargos: fue vocal, secretario de Adoctrinamiento y ahora se desempeña como presidente del Congreso de la JP. Su objetivo en el Congreso será defender los intereses de San Juan.