El sello de Cambiemos en San Juan se puso en tela de juicio luego de que el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, dijera que el nombre debía cambiarse si el Gobierno adelanta las elecciones. El diputado nacional y líder del macrismo local, Eduardo Cáceres, pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y se mostró a favor de una modificación. Además, opinó sobre el posible desdoblamiento de los comicios y la situación del frente opositor.





- El intendente Marcelo Orrego, posible candidato a Gobernador de Cambiemos, propuso que si Uñac adelanta las elecciones, hay que armar un espacio provincial y cambiarle el nombre al frente. ¿Qué opina?



- Hoy la ley nos indica que las próximas elecciones en San Juan serán en agosto con las primarias y en octubre la general. Si bien el Gobernador ha generado un instrumento legal que le da la posibilidad de adelantar los comicios, eso no deja de ser un supuesto. Y al ser un supuesto, cobra poca relevancia determinar algunas conclusiones. Teniendo en cuenta la austeridad que necesita nuestro país y que todos trabajamos para mejorar la calidad de vida que les debemos a los argentinos, no está dentro del sentido común que las elecciones se adelanten. Por lo costoso que significa montar una elección desdoblada de la Nación. Son recursos económicos que pueden ser asignados a otras áreas de Gobierno, como salud, justicia, a la producción, entre otros. Si lo podemos hacer sólo dos veces al año y juntar todas las elecciones, le estaríamos dando un valor agregado al día a día de la gente.





- Da la sensación de que quieren despegarse de la imagen negativa que le puede acarrear Macri...



- Eso es relativo. Si tenemos en cuenta que la imagen del Presidente ha subido con respecto a una caída importante que tuvo en mayo, sumada a la de enero luego de la reforma previsional, vemos que esa tendencia finalizó y comenzó de nuevo a subir.





- ¿Pero qué opina del cambio de nombre?



- Si hay que enfocarnos en lo provincial, ¿por qué no discutir todo desde la A hasta la Z, teniendo en cuenta la significancia que tienen los nombres? En San Juan, en la última elección hubo un partido oficialista que llevó un nombre y un partido supuestamente de la oposición, encabezado por Mauricio Ibarra, que llevaba otro y luego en el Congreso le pusieron otra denominación, todos juntos. El nombre no tiene nada que ver con la integración dentro de los espacios. Creo que el gobernador va a terminar dejando las elecciones en agosto y en octubre. No creo que el Gobierno adelante las elecciones. Si se siente sólido y consistente, que ha hecho bien las cosas, no debería adelantarlas. Ellos se sienten convencidos que están haciendo bien las cosas.





- ¿Por qué cree que modificó la ley, que le permite desdoblar las elecciones bien despegadas de las nacionales?



- Creo que Uñac es prevenido, lo puede haber hecho para tener todas las cartas en la mesa.





- ¿Cómo cayó en Buenos Aires la declaración de Orrego?



- Sin ninguna relevancia. Si algo nos enseñó nuestro Presidente es a valorar el diálogo y el consenso, pero este último se logra respetando las diferencias. Entiendo que Orrego pueda tener diferencias con algunas políticas de Macri, porque me las dice. Al igual que otros referentes de Cambiemos. Y fuera de San Juan tenemos el caso de (Alfredo) Cornejo, Lilita Carrió, de muchos referentes. A mí me parece perfecto porque un gobierno que pretenda gobernar representando nítidamente a la sociedad tiene que saber que en la sociedad hay diferencias.

"Pretender decir que está todo mal por un paréntesis que hemos tenido es injusto"

- Al punto que el basualdista Fabián Martín, intendente de Rivadavia, diga que esto no da para más...

- Sí, por supuesto, porque es su pensamiento y lo tenemos que respetar.

- Pero si surgen voces críticas de Martín y Orrego, ¿quién va a defender las políticas del Presidente en San Juan?

- Se trata, más que de defender, de traer buenas noticias, de anunciar algunas mejoras en la calidad de vida, como las que estamos teniendo. Si vemos que a San Juan desde 2015 a la fecha ha aumentado casi un 100 por ciento el ingreso de recursos que vienen de Nación, al igual que en el resto de las provincias, estamos hablando de que hoy tenemos un país federal.

- Pero al final, ¿está de acuerdo o no con modificar el nombre de Cambiemos en San Juan?

- Considero que si el gobernador va a adelantar la discusión, si la va a desprender de la nacional, en la que todo lo que se disputa en la campaña sea netamente sanjuanino, quizás el nombre Cambiemos se ponga en discusión a la hora de formar un consenso y de formular un proyecto netamente provincial. Si hay una definición provincial, para mí el nombre es lo de menos, pero me parece que el nombre tiene que ser provincial.

- ¿Cómo se perfila la oposición para el próximo año?

- En San Juan hace 15 años que están las mismas caras, que tienen ideas muy similares. Hay una etapa que hay que dejarla y empezar a reconstruir otra. Lo que viene en San Juan es darle contenido, porque hoy por hoy tenemos muchísimos hospitales a los que les faltan médicos, en la Justicia no hay una sensación de mucha independencia y en la entrega de vivienda también está faltando transparencia. Desde Nación estamos con un sistema nuevo, con el que vamos a obligar a las provincias a que 180 días antes de la preadjudicación manden los beneficiarios para controlarlos y cruzarlos con AFIP y con Anses para que lleguen a las personas que se lo merecen y lo necesitan. Aún así, también hay cosas buenas que ha hecho este Gobierno. Tuvimos una etapa de mucha obra pública, que nos gustaría en su momento, si este espacio empieza a gobernar San Juan, entrar en el detalle de la transparencia porque hay una sensación como que la corrupción no se puede investigar. No está bueno eso.

- En la Cámara de Diputados hay una comisión que está investigando la obra pública de la gestión giojista y por ahora ningún bloque ha encontrado nada...

- La mayor cantidad de integrantes de la comisión son del oficialismo...

- Pero se ha consultado a cada uno de los bloques para evitar que el oficialismo termine eclipsando las opiniones de los opositores...

- A mí me gustaría que esas investigaciones fueran en el ámbito de la Justicia más que en la Cámara de Diputados.

- ¿Y por qué no radica una denuncia?

- Bueno, hay fiscales que tienen la posibilidad de hacerlo de oficio.

- Pero usted, más como diputado nacional, también puede hacer la denuncia...

- Está bien, pero hay fiscales que, primero, tienen una responsabilidad ante la sociedad y segundo, porque se les paga.

- ¿Lo ve a Orrego como candidato a gobernador?

- Será una cuestión que deberá discutirse. Y primero, si él quiere. Si uno lo ve a Orrego, por sus definiciones y sus síntomas, hoy su cabeza está al 100 por ciento en Santa Lucía. Teniendo en cuenta que las elecciones hoy son en agosto del año que viene y estamos en julio, me parece demasiado prematuro ponerse a pensar en estas cosas.

- ¿A usted le gustaría ser candidato a gobernador?

- El candidato surgirá desde el espacio, teniendo en cuenta los tiempos adecuados.

- Desde el basualdismo ha trascendido que no hay seguridad de que vaya a haber apoyo de la Nación si Orrego define ser candidato a gobernador. ¿Eso está garantizado?

- Por supuesto que sí.

"Todas las medidas que ha tomado el presidente Mauricio Macri han sido correctas".

- ¿Se lo han dicho desde Nación?

- Para cualquier candidato del espacio va a haber el suficiente apoyo porque se quiere ganar en San Juan como se quiere ganar en todo el país. No niego, y se lo reconozco a Uñac, que muchas veces a apoyado a nuestro Presidente, aunque en algunas ocasiones no. Y nosotros pretendemos que al país lo saquemos entre todos y que el apoyo tiene que ser dentro del sentido común, en una mesa de consenso, como uno de los ejes naturales para crecer.

- Martín dijo que Orrego es el candidato natural, ¿coincide?

- El candidato natural del frente va a salir del consenso. Hay muchos liderazgos en Producción y Trabajo tiene varios liderazgos. El radicalismo tiene lo suyo, al igual que la Cruzada, Dignidad Ciudadana, el Pro, el bloquismo disidente. Y hay otros espacios que están queriendo trabajar dentro de esta metodología.

- ¿Está de acuerdo con que se eliminen las PASO?

- Lo escuché al gobernador que dijo que lo charlaría con los candidatos. Me parece una buena idea. De ahí debería surgir el consenso de eliminarlas o no.

- ¿Pero usted qué piensa?

- No lo he analizado todavía. El tema de la elección no es prioritario.

- ¿Como está la relación entre la Nación y la provincia, que ha fluctuado desde diciembre de 2015?

- La relación institucional es tan buena como en todas las provincias. No hay ningún privilegio con respecto a alguna provincia en Argentina, lo que se ve reflejado en las transferencias, en las obras. Desde San Juan, el diputado nacional José Luis Gioja, del mismo espacio que el gobernador, presentó un pedido de juicio político contra el Presidente y al día siguiente estábamos acá con Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, anunciando las obras del aeropuerto.