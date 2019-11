Contrapunto. Barcelona (a la izquierda) dijo que Coca metió el tema contra el docente cuando no estaba el rector Nasisi. La vicerrectora indicó que el punto estaba en el temario y que Nasisi se había retirado por cuestiones personales.

Si bien desde Adicus salieron en defensa ante el conflicto que atraviesa un docente y delegado sindical, la movida incluyó una dura crítica hacia la fórmula integrada por la vicerrectora Mónica Coca y el decano de Ingeniería, Tadeo Berenguer, que va por el Rectorado de la UNSJ en las elecciones 2020, a la que señalaron como la responsable de la embestida contra el profesional. Ambos candidatos dejaron trascender que la reacción del secretario General del gremio, Jaime Barcelona, obedecería a un ataque político de campaña, ya que la medida que votaron contra el profesor universitario en el Consejo Superior fue recomendada por el área de Asuntos Legales y una comisión. El gremialista reconoció que apoya a la decana de Filosofía, Rosa Garbarino, otra de las postulantes al máximo cargo, pero que eso no tiene nada que ver con su denuncia, ya que apuntó a una persecución política contra su colega.

Oscar Nasisi dejará de ser rector en junio de 2020, pero los tiempos electorales se adelantaron, ya hay seis candidatos y, para muchos, la movida de Adicus fue el primer tiro de una campaña que se avecina caliente.

Todo salió a la luz el jueves en la noche, tras una sesión del Consejo Superior en la que, por diez votos frente a cinco en contra y ocho abstenciones, se decidió hacerle lugar a la suspensión de lo que se llama una extensión del cargo docente de Ricardo Rubio. Este tiene un puesto en el departamento de Electromecánica en Ingeniería y su "extensión" para investigación era en el Instituto de Energía Eléctrica.

Barcelona dijo que Berenguer y Coca "manipularon todo para que la votación saliera en contra" del profesional, que lo castigaron al quitarle la extensión y que garantizaron la persecución política y la impunidad, debido a que no impulsaron ninguna investigación de lo que ha denunciado Rubio sobre supuestas irregularidades de miembros del Instituto de Energía Eléctrica que además eran parte de una empresa privada (ver aparte).

La actual vice y candidata a rectora destacó que votó de esa manera tras un dictamen de la Comisión de Recursos Administrativos y la recomendación de Asuntos Legales y que no tenía conocimiento de la denuncia de Rubio porque "no aparece en el expediente" y "no hay nada en el Consejo Superior. Si hay una denuncia, soy la más interesada en que se investigue".

Por su parte, Berenguer, como decano de Ingeniería, fue el que sacó la resolución en 2017 que suspendió la extensión que tenía Rubio, pero que no lo hizo por la denuncia que este había formulado sino por un pedido del director del instituto, que avaló tanto el Consejo como la Asesoría Letrada de la facultad. Como el docente dio pelea en instancias administrativas y judiciales, el caso se estiró hasta este jueves. Pero el decano explicó que dicha denuncia está tramitándose, de acuerdo a la normativa, en un Comité de Ética, en la Oficina Anticorrupción de la Nación y que hay un sumario interno en la unidad académica. A su vez, Coca negó que la votación fuera planeada, algo que Berenguer reforzó con números. Dijo que dos de sus tres consejeros sufragaron en contra y resaltó: "Qué influencia puedo tener en Filosofía, cuando la decana (Garbarino) votó en contra de mi postura y sus dos consejeras se abstuvieron". Por eso, la vicerrectora dijo: "Que Adicus haga un planteo que ataca a la fórmula sin dudas despierta todo tipo de suspicacias". Barcelona indicó que "dudo que sean una dupla muy fuerte" y que no la ataca por lo electoral si no porque "me preocupa la persecución contra un delegado".

Denuncia

Barcelona contó que Rubio había denunciado competencia desleal en perjuicio del Instituto de Energía Eléctrica. Es que, según lo investigado por el delegado sindical, integrantes del instituto, como el jubilado Francisco Garcés, también eran parte de una empresa privada. Y a la hora de licitaciones sobre trabajos de consultoría, la compañía terminaba ganando debido a que presentaba ofertas con montos inferiores debido a los supuestos intereses personales de los miembros universitarios. El decano dijo que tal denuncia se está tramitando en un comité de ética, entre otras entidades.

Otros candidatos

Además de la vicerrectora Mónica Coca y la decana de Filosofía, Rosa Garbarino, hay otros cuatro candidatos para el cargo de rector de la UNSJ. Uno de ellos es el titular de Exactas, Rodolfo Bloch, quien había dicho que espera el apoyo de Oscar Nasisi fruto de un acuerdo entre ambos, aunque aclaró que no será su delfín. Otro postulante es el decano de Arquitectura, Roberto "Duro" Gómez. El que también se anotó en la disputa es el secretario de Obras de la UNSJ, Jorge Cocinero, mientras que el que también dice que dará pelea es el exministro giojista, Emilio Fernández.