Apenas 24 horas después del acuerdo salarial alcanzado en las negociaciones paritarias que concluyeron el jueves, UDAP, el gremio mayoritario de la docencia sanjuanina, llamó a un paro sin asistencia a las escuelas para lunes y martes de la próxima semana, cuando está previsto el inicio del ciclo lectivo. Es en adhesión a una medida de fuerza nacional dispuesta por la CTERA en reclamo de más presupuesto educativo. El impacto que tendrá en el bolsillo de un trabajador será de unos 1.400 pesos para un maestro de grado con 10 años de antigüedad y de 2.400 pesos para un directivo que se desempeña en el radio céntrico, según dijeron fuentes gremiales.



La decisión sindical no cayó bien en el Gobierno sanjuanino, al punto que el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, dijo molesto que se trata de "una medida de fuerza para apoyar un paro en la Provincia de Buenos Aires, que le terminará costando entre 2.000 a 2.600 pesos a un maestro", según las cuentas que sacan en su área, para el caso en el que el agente tenga dos cargos. Y ratificó que se les va a descontar los días no trabajados por quienes adhieran a la protesta.



El jueves por la noche, al cabo de 4 reuniones y de intensas negociaciones durante buena parte de la jornada, el Gobierno provincial y los 3 gremios docentes, UDAP, UDA y AMET, acordaron un 17% de aumento de los haberes en dos tramos, el primero del 12% a partir del 1 de marzo y el 5% restante a aplicarse en agosto. Además, se incluyó la cláusula gatillo, es decir que si la inflación supera el porcentaje acordado en el año, se dispondrá un incremento proporcional, como ya se instrumentó este año. El acuerdo también significó que el ex Fondo Compensador pase a ser remunerativo en su totalidad y mejoras en otros dos ítems que forman parte del recibo del maestro. Uno es el A56 (estado docente), que a partir de marzo trepará a 2.370 pesos. El otro es el E66, un monto remunerativo y bonificable que se calcula de acuerdo a la antigüedad del agente.



Al término del encuentro, la titular de UDAP, Graciela López, ya había adelantado que si la CTERA convocaba a un paro, como finalmente sucedió, iban a adherir en San Juan. Esa alternativa ya había sido definida en el plenario de delegados que había tenido lugar por la tarde.



El acto oficial de inicio de las clases tuvo lugar ayer en la Escuela Lanteri, de La Majadita, en Valle Fértil (ver página 6), pero el comienzo de la actividad escolar será el lunes. Y si bien UDAP convocó a un paro, hay otros 2 gremios, UDA y AMET, que aunque criticaron las propuestas salariales oficiales, no llamaron al paro.

La oferta no conforma a todos los estatales

El acuerdo salarial alcanzado con los maestros, que será la base para la negociación con el resto de los gremios de la administración pública provincial, que consistió en un 17% en 2 tramos, no es de la conformidad de todas las organizaciones de ese sector. A excepción de UPCN, que según declaraciones de José Villa, secretario general de ese sindicato, están de acuerdo con el porcentaje ofrecido, el resto de los dirigentes se manifestaron en contra porque sostienen que es "insuficiente".



Cerrada la negociación con los maestros, ahora será el turno de los otros gremios estatales a partir de lunes o martes, según adelantó el ministro Roberto Gattoni, aunque todavía no está definido el día y el horario.



El año pasado, el acuerdo se alcanzó en abril y consistió en una suba del 22% en dos tramos: 16 por ciento desde marzo y el resto, a partir de agosto. A eso se le sumó la llamada cláusula gatillo, la cual preveía un reajuste automático si la inflación superaba el porcentaje acordado.



Como ya los haberes de marzo, mes a partir del cual se aplicó el incremento, habían sido liquidados, los sindicalistas y el Gobierno acordaron que la diferencia se abonara por planillas complementarias.

CRISTÓBAL CARRIZO - ATE

"El porcentaje del Gobierno no cumple con las expectativas que tenemos los trabajadores. La vigencia de la cláusula gatillo nos parece una cuestión positiva para discutir, pero no se puede negociar por debajo de un 20%".

ALFREDO DUARTE - ATSA

"Con los docentes no sólo fue un porcentaje sino que también se acordaron otros ítems y nosotros pretendemos un tratamiento similar. Por ejemplo hace hace falta mejorar en un 10% el rubro de peligrosidad".

JOSÉ VILLA - UPCN

"Nos parece un buen porcentaje, con el que estamos de acuerdo si el ofrecimiento es igual al que se ha terminado acordando con el sector de los docentes. Pero sin cláusula gatillo, no hay acuerdo posible".

DANIEL SANNA - Sindicato Médico

"En primer lugar no opinamos sobre los convenios de otros sindicatos. Lo que decimos es que no sólo es cuestión de acordar un porcentaje sino que hay que discutir otras cuestiones, como la ley de carrera de nuestro sector".