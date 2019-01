Generaciones distintas. Rosas y Mendoza comparten partido, aunque pertenecen a épocas muy distintas del peronismo. Él fue intendente varias veces y ella es concejal.



Hasta anoche al menos, los comentarios políticos en el frente oficialista eran que para intentar ganarle a Julián Gil en Caucete iban a competir la concejal Romina Rosas y el asesor uñaquista, ex jefe comunal y veterano del peronismo del Este, Emilio Mendoza. Pero a última hora el ministro político de Sergio Uñac, Emilio Baistrocchi, le confirmó a este diario que también será de la partida la directora de la Residencia de Adultos Mayores, Sonia Recabarren. Por ahora ninguno de los tres se le acerca al jefe comunal, según una encuesta de Acierto a la que tuvo acceso este diario. Pero por supuesto en el peronismo esperan que los votos de los tres en las PASO se sumen en la general y uno de ellos termine sentado en el lugar de Gil después del 10 de diciembre.

"En lo que respecta a Caucete, va a haber internas. Se presentarán Mendoza, Recabarren y Rosas. Los tres tienen el aval del presidente del frente Todos", le admitió escuetamente Baistrocchi anoche muy tarde a DIARIO DE CUYO. Por lo que se sabía hasta ayer, el presidente del PJ barajaba habilitar dos listas en los departamentos que no dominan políticamente, salvo Rivadavia y Caucete. Incluso se había hablado también de Santa Lucía, pero fuentes del peronismo admitieron que los principales referentes del distrito conducido políticamente por la oposición se encontraban reunidos anoche y que prosperaba la idea de unificar listas, es decir, encolumnarse detrás de un solo candidato.

Lo que terminó de definir la suerte de los cauceteros, aparentemente, es una encuesta de la consultora de Maximiliano Aguiar realizada entre los días 18 y 19 de enero de este año. Ese sondeo indica que Gil encabeza la preferencia de votos con el 34,8 por ciento. Le siguen: Romina Rosas (21,9%), Iván Kadi (14%), Emilio Mendoza (10,9%), Daniela Castro (3,1%) y "Otros" con el 1,2%. Recabarren no fue medida porque su nombre fue admitido por Uñac en las últimas horas.

En el mismo sentido se encuentran los resultados de la encuesta realizada por IOPPS que sobre un total de 500 casos,tomados entre el 21 y 23 de enero, le dan a Gil un 37%, a Rosas un 21% y ubican en el tercer puesto a Iván Kadi y Emilio Mendoza con el 10%. Recabarren obtuvo el 8 por ciento, mientras que "otros" el 5%.

La cuenta del oficialismo provincial es que si las listas de su compulsa interna obtienen en las PASO más o menos los votos de la encuesta y luego todos trabajan en la General para el vencedor, es posible ganarle al actual jefe comunal. Entre Rosas, Mendoza y Castro juntarían el 35,9 por ciento de intención de votos, un número muy cercano al de Gil y aún falta saber cómo incidirá Recabarren. En ese análisis aparece la buena imagen del director macrista de Anses en Caucete, Iván Kadi, a quien le negaron la interna con Gil, según confiaron fuentes del frente Con Vos. En el oficialismo apuestan a que la molestia del hombre del PRO termine por sellar la suerte del actual jefe comunal, ya que hoy serían alrededor de 14 puntos que están a la búsqueda de un referente y que, especulan, podrían ir a parar a cualquier otro candidato, menos al frente de Marcelo Orrego, quien le habría negado la posibilidad de competir. Kadi ya ha dicho que no va a competir, aunque también hay rumores de otras negociaciones políticas.

La partida para el oficialismo en ese departamento es complicada, ya que la imagen del intendente ha ido de menor a mayor e inclusive hubo algún acercamiento con el frente de Uñac. El acuerdo no se produjo porque Gil no quiso ceder la candidatura a diputado, sillón que le ha reservado a su esposa Carina Solar, actual secretaria de Acción Social del municipio.



* El radicalismo

Postura

Fuentes calificadas indicaron que si Julián Gil pone a su esposa de candidata a diputada, los radicales se van del frente en Caucete. En cambio, si va otra persona, competirían contra el jefe comunal en las primarias.

* Puja en Capital

Aranda, abierto a revalidar su candidatura

Lo que estaba en evaluación ahora cobró más fuerza. A una semana del cierre de listas para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobernador Sergio Uñac aseguró ayer que "es muy probable" que un elegido le haga interna al intendente de la Capital, Franco Aranda, dentro del frente oficialista. El jefe comunal también blanqueó el escenario que había dado a conocer este medio y se mostró abierto a competir y a revalidar su candidatura, dado que puede ir por otro mandato. "Lo hemos conversado con el Gobernador. Incluso le he manifestado que estoy convencido que puedo repetir, pero también que si no se logra la unidad, hay que abrir una PASO y no tengo ningún inconveniente".

Aranda resaltó que "soy un producto de las PASO". Así, hizo referencia a la victoria que logró en 2015, cuando derrotó al giojista Dante Elizondo en la interna peronista. Luego, en la general, venció al actuarista Rodolfo Colombo. Este último va camino a ser nuevamente el candidato por Cambiemos, hoy llamado frente Con Vos, que lidera el santaluceño Marcelo Orrego.

El hecho de abrir la interna apunta a que puedan jugar sectores del justicialismo y del bloquismo que no se sienten contenidos en la gestión municipal. El intendente saldría fortalecido ante un triunfo y el compromiso es que después, en la general, el que pierda acompañe y tribute a la candidatura del Gobernador. La jugada no deja de ser riesgosa, por las heridas que suelen dejar las primarias. Aranda destacó que "puede haber sectores que no se sientan consustanciados con el proyecto y es totalmente válido. En ese esquema, seguiremos trabajando primero por la unidad. Pero si no se logra, me parece que es bueno que haya PASO". Además, indicó que tiene confianza en ganar, "sin que suene a soberbia, porque la confianza la tenemos por la gestión que hemos demostrado en estos tres años".