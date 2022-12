Los concejales de Rawson, tanto del giojismo como del Pro, habían dejado plasmado su "disconformidad" y "rechazo" a las respuestas que había dado el intendente Rubén García ante las dudas y cuestionamientos que plantearon en su interpelación. Por ello, armaron una comisión investigadora, la que ya comenzó a actuar y constatar presuntas irregularidades en el cementerio municipal. Su presidente, el edil Fabián Olguín, explicó que continuarán con las visitas y chequeos en otras áreas, que la comisión no tiene plazos y que la tarea puede culminar con una denuncia penal o una presentación en el Legislativo comunal en un juicio político.

Se trata de un avance en la embestida contra la administración de García, quien enfrentó el 2 de noviembre una interpelación luego de la decisión en conjunto de los concejales del sector giojista del Frente de Todos (FdT) y del Pro. En el temario para que el intendente brindara informes se encontraba la falta de construcción de nichos, el uso de combustibles de las movilidades a cargo de los funcionarios, obras sin realizar, la demorada recategorización del personal y la contratación de servicios de un funcionario con la empresa de su madre, entre otros.

Luego de la tensa y caldeada interpelación, todos los concejales sacaron una declaración en la que manifestaron su rechazo a las respuestas de García. En base al temario presentado y los informes brindados por el jefe comunal, los ediles encararon hace unos días la conformación de una comisión investigadora, en base al artículo 39, inciso 23 de la Carta Orgánica, el cual establece que tal cuerpo legislativo "debe respetar derechos y garantías personales y la competencia del Poder Judicial. En todos los casos, las comisiones deben expedirse en cuanto al resultado de lo investigado". Al frente quedó Olguín, uno de los más críticos de la gestión del intendente, quien había señalado tras la interpelación que había elementos para un juicio político. La comisión está integrada por el resto de los ediles, salvo el presidente del Concejo, Juan Carlos Salvadó.

Olguín contó que fueron el martes al cementerio con sus pares Eduardo Raed, Maximiliano Alessi y Romina Ríos, del bloque giojista; Verónica Benedetto, Rocío Cárdenas y Pedro Calvo, del Pro, con el informe que había entregado el intendente. "Es un desastre", calificó el concejal la situación, sobre la que describió que "faltan 500 nichos", que los del sector 3, galerías 9 a 14, "serían antes de 2020", a diferencia de lo que habían esgrimido desde la comuna, según indicó. En un acta preliminar, la que será completada con las observaciones del resto de los ediles, se indica que "falta inspección por funcionarios municipales sobre obras finalizadas de construcción de nichos", que "la empresa constructora no cumple con indumentaria, elementos de seguridad y protección personal" y "falta total de mantenimiento, limpieza de pastizales", entre algunos de los puntos.

El concejal aseguró que continuarán con inspecciones en otras áreas, sobre las que no adelantó detalles, ya que apuntan a que las visitas sean de manera sorpresiva. No obstante, las dependencias tienen que ver con lo que se planteó en la interpelación y el jefe comunal dio respuestas. García, en su descargo, había hablado de maniobras "golpistas" (ver ).

Enfrentamiento y descargo

Luego de la interpelación, el intendente Rubén García dio una conferencia de prensa en la que sostuvo que "estoy en pleno ejercicio de mis funciones y en ningún momento ha pasado por mi cabeza la renuncia". Además, había señalado que los concejales sólo buscan "la caja del municipio porque vienen las elecciones" y que "algunos han tenido expresiones golpistas". El jefe comunal había criticado con dureza al cuerpo deliberativo por convocarlo a dar explicaciones sobre temas que "se podrían haber solucionado con pedidos de informes o escritos a los secretarios", ya que "algunos no eran tan trascendentes para la gestión como algunos concejales decían". Si bien García cuestionó la tarea de todo el Legislativo, sus principales dardos estuvieron dirigidos, aunque no los mencionó, hacia el presidente del Concejo, Juan Carlos Salvadó, y el edil Fabián Olguín, ya que "llevan casi 20 años como concejales y no han hecho nada por Rawson".

García y los ocho concejales del bloque "oficialista" llegaron de la mano de la estructura de Juan Carlos Gioja, pero el jefe comunal se distanció de este último y de los ediles, por lo que quedó en absoluta soledad. Ya había tenido fuertes cruces con el titular del Concejo.

Composición

12 Son los miembros del Concejo Deliberante. El giojismo tiene ocho, mientras que el Pro cuenta con cuatro. Votaron juntos para interpelar a García

Diferencias

Salvadó había convocado en noviembre de 2021 a paritarias a SUOEM cuando García estuvo de licencia por enfermedad. En julio de 2020 también lo había hecho cuando el intendente buscaba otro camino.