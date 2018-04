Producto clave. Dentro de la Canasta Básica Alimentaria, que publica todos los meses la Fundación para el Desarrollo Global en San Juan, la carne es la de mayor incidencia en el conjunto, representando el 37,6% del total.

En el Ejecutivo tienen todo listo y aseguran que sólo resta pulir algunos detalles. El secretario de la Gestión Pública del Ministerio de Hacienda, Andrés Rupcic, aseguró que durante este semestre se dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) local, que reflejará los valores de inflación. No obstante, fuentes oficiales aseguraron que el número saldrá a la luz en mayo. Así, San Juan contará después de 11 años con el registro de los aumentos de precios de productos y servicios. No será el único índice, ya que en el Gobierno trabajan para obtener el valor de un Producto Bruto Sanjuanino, aunque ese dato será público en el segundo semestre del año.



La última vez que la provincia reflejó sus valores de inflación fue en 2007. Según las fuentes, dejó de hacerlo luego de que distintos institutos estadísticos comenzaran a recibir presión por parte del exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por la incontenible alza de los precios durante la administración kirchnerista. A nivel local, quien continuó publicando valores de inflación fue la Fundación para el Desarrollo Global, a cargo de Eduardo Coria Lahoz, que estableció una suba de precios para febrero pasado del 2,53 por ciento respecto al mes anterior y señaló que calcula una inflación para marzo cercano al 2 por ciento.



La generación de datos estadísticos en San Juan es el resultado del impulso que le ha dado la gestión uñaquista al Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia. El área que hoy comanda Claudia Lecich pertenecía al Ministerio de la Producción, pero a fines del 2016 pasó bajo la órbita de Roberto Gattoni, titular de la cartera de Hacienda. En ese lugar, el instituto sufrió cambios, como el desplazamiento de personal contratado debido a errores detectados en las muestras locales de pobreza y desocupación. Dichas falencias fueron reflejadas en los estudios del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Desde entonces, en el Gobierno vienen perfeccionando a los empleados en la toma de datos.



Actualmente, el órgano nacional difunde mensualmente valores de inflación a nivel país y por regiones, pero no lo hace por provincias. Para generar el índice, las fuentes consultadas indicaron Indec utiliza productos que componen el gasto de un hogar, como alimentos, indumentaria, servicios, atención médica, educación y transporte, pero dicha conformación puede cambiar en los distritos por diversos factores.



Por eso, Rupcic destacó la importancia que San Juan pueda generar su propio IPC. "Es muy beneficioso porque será más representativo. Las muestras que se toman a nivel nacional se basan en datos de los grandes centros urbanos, pero no toman precios en los departamentos alejados. Esto nos va a permitir tener muchísima información".



Además, indicó que para llevarlo a cabo han tenido que trabajar en la generación de "nuevos procesos de captura de dato y en los sistemas que van a analizar toda esa información". Por otro lado, aclaró que el primer valor corresponderá para el Gran San Juan, pero que "el objetivo final es para toda la provincia, lo que se verá en una segunda etapa".



Para el caso del Producto Bruto Sanjuanino, se trata de un índice clave que reflejará el total de bienes y servicios que produce la provincia.





Cambio en el Indec



Según trascendió el mes pasado en los medios nacionales, la gestión macrista busca aplicarle cambios al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.



La modificación se centraría en que dejaría de depender del Ministerio de Hacienda de la Nación para responder directamente a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a un consejo consultivo integrado por el propio organismo de estadísticas y a miembros de la sociedad, como las universidades y las provincias a través de representantes.



Sobre esa posibilidad, el secretario de la Gestión Pública local, Andrés Rupcic, se mostró a favor del cambio indicando que "tenemos la convicción de que las estadísticas son federales porque el Indec hace sus operativos con la colaboración de las dependencias de cada una de las provincias. Junto con las demás jurisdicciones, nosotros promovemos ese cambio".