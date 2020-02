Luego de que ayer los gremios docentes de UDAP, UDA y AMET, el Ministerio de Educación y la cartera de Hacienda, llevaran adelante la primera reunión paritaria del año, las partes acordaron mantener un nuevo encuentro la semana que viene, el miércoles 26, fecha en la que la provincia presentará la primera propuesta salarial. La postergación se debe a que, tanto los representantes de los docentes como las autoridades locales, están a la espera del eventual acuerdo paritario nacional, que se espera ocurrirá el jueves en Buenos Aires o en la reunión que tendrán todos representantes provinciales y nacionales, el sábado en Mar del Plata. Según las partes, ese acuerdo será clave para conocer cuál será el piso salarial a implementar en todo el país, ya que se dejó de lado lo que estableció la administración macrista, que un docente no podría cobrar menos de un salario mínimo, vital y móvil, más el 20 por ciento. Además, Alberto Fernández y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, vienen sosteniendo que el sueldo de los docentes no perderá frente a la inflación.

Tanto desde el sector docente como desde el Ejecutivo, representado por la ministra de Hacienda Marisa López y por el titular de Educación, Felipe De Los Ríos, coincidieron que la reunión fue satisfactoria, a pesar de que no se discutieron aumentos salariales.

De no haber cláusula gatillo, no se descarta aplicar instancias de revisión salarial.

Según López "no hemos hablado de ninguna variable en particular. Sólo hemos manifestado que las paritarias anteriores han tenido muy buen resultado, pero han sido muy costosas y que entendemos que la inflación no será tan alta este año. Además, que vamos tener que esperar a lo que se resuelva a nivel nacional para tomarlo como lineamiento".

Por su parte, De Los Ríos indicó que "de no presentarse una sugerencia o un acuerdo por parte de la Nación, la provincia va a hacer una propuesta el 26".

Desde UDAP, Luis Lucero dijo que "al no presentarse una propuesta salarial, la cláusula gatillo no está descartada, pero si entendemos que sería importante esperar a lo que se resuelva a nivel nacional, por eso pasamos a un cuarto intermedio para la semana que viene. Confiamos en la palabra de las autoridades nacionales, cuando plantean que el salario docente va a superar la inflación". En la misma línea se expresó Julio Roberto Rosa, de UDA; y Daniel Quiroga, de AMET.

Inflación

53,8 Esa fue la suba de precios durante el 2019. Gracias a la cláusula gatillo, los docentes no perdieron frente a ese valor.

Actualización

26,8 Es el porcentaje que tuvo que actualizar el Gobierno en 2019 por la implementación de la cláusula gatillo.