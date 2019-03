Respeto. Pese a los cruces políticos, Marcelo Orrego y Lucio González se han mostrado juntos en actos institucionales en los que asiste el gobernador Sergio Uñac.







La ejecución de la obra del parque de Santa Lucía movió el avispero político entre el oficialismo departamental, que encarna el intendente Marcelo Orrego, líder de la coalición ligada a Cambiemos, y la oposición, representada por el candidato a jefe comunal del frente Todos, Lucio González. El primero dio ayer inicio a las tareas de construcción y resaltó que se trata de un proyecto que viene trabajando desde hace más de dos años, mientras que el segundo lo criticó al manifestar que la movida se da luego de que él haya presentado públicamente, hace un mes y dentro de sus propuestas de gobierno, un plan para que la comuna tenga un gran espacio verde. El tironeo promete ser el primero de varios dentro de la campaña electoral, de cara a las PASO y los comicios generales del 2 de junio.



Ambos proyectos, el oficialista y el opositor, contemplan la construcción de un parque en la misma ubicación, uno de los pocos terrenos que tiene Santa Lucía: sobre calle Hipólito Yrigoyen al 4080 Este, en la localidad de La Legua. El predio tiene una dimensión de casi cuatro hectáreas, por lo que permite desarrollar varias obras de infraestructura en su interior.



Según González, el proyecto oficialista le llamó la atención porque contempla obras similares a las que él ha hecho públicas entre los vecinos, como una pista de skate, un polideportivo y un paseo ferial (Ver aparte). Por eso, manifestó que “lo que hemos logrado es poner en agenda una obra clave, que se debió hacer hace siete años, no ahora. Qué casualidad que lo lanzamos dentro de nuestras propuestas y ellos dan por iniciadas las obras en un electoral”. Además, disparó que Santa Lucía es el único departamento del Gran San Juan que no cuenta con un parque y que distritos como Rivadavia y Chimbas lo lograron en su primer año de gestión.



Desde la vereda de enfrente, Orrego dijo que la obra forma parte del plan municipal y recordó que los recursos para ejecutarlo fueron gestionados en 2017 con Nación, a través de la Dirección Nacional de Preinversión Municipal (Dinaprem), dependiente del Ministerio del Interior que comanda Rogelio Frigerio y que distribuye recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a las comunas. Orrego justificó ayer el inicio de las tareas al señalar que “ya tenemos una primera parte aprobada y nosotros arrancamos las obras cuando sabemos que comienzan y no se van a frenar”.



Otro punto que González criticó fue el monto. Según explicó, para desarrollar su proyecto mantuvo contacto con empresas constructoras y estimó que el valor rondaría los 11 millones de pesos. Incluso explicó que los recursos serían aportados en partes iguales entre el Ejecutivo provincial y aportes comunales, gracias a que ahora los municipios cuentan con más recursos luego de la puesta en marcha de la ley de coparticipación municipal, que el uñaquismo sancionó el año pasado.



Sobre ese punto, Orrego fue claro al indicar que “el presupuesto es de 100 millones de pesos porque contempla tareas importantes como un observatorio para niños, gimnasio al aire libre y dos salones de usos múltiples (SUM), entre otros”.

Protagonistas



MARCELO ORREGO - Intendente de Santa Lucía



“Este proyecto es uno de los que forman parte de un gran plan de obras y lo concretaremos para todos los santaluceños. Las tareas están previstas en dos etapas, una por año. El proyecto tiene por objetivo generar un parque recreativo familiar, con diferentes zonas para recreación y juegos, zonas para las prácticas deportivas, espectáculos culturales y áreas de servicios. Habrá paneles solares que ayudarán a disminuir el gasto de la energía eléctrica”.



Proyecto oficialista



Contempla un portal de ingreso, dos estacionamientos, espacios verdes, anfiteatros al aire libre, parque jurásico, pista de Roller Xtremo, BMX y skate. Además, habrá un observatorio con un telescopio, gimnasios al aire libre, cuatro canchas multifunción, paseo ferial y línea de tiempo histórica para que los chicos aprendan, entre los atractivos.





LUCIO GONZÁLEZ - Precandidato a intendente



“No tenemos un parque. Incluso el Ejecutivo municipal tampoco ha remodelado la plaza departamental, no le han cambiado ni un foco. El proyecto es casi calcado al nuestro. Ojalá que de cada propuesta que nosotros lancemos, los santaluceños tengan reacciones del Gobierno municipal. En los años que lleva Orrego de gestión, sólo ha generado servicios y no hay infraestructura. Un ejemplo de eso es que no tenemos un polideportivo, tampoco un teatro o un centro comercial”.



Proyecto opositor



Apunta a combinar espacios secos con áreas verdes, como la plaza del Bicentenario, frente al Centro Cívico. Tendrá servicios básicos como sanitarios y bebederos. Contempla la instalación de terminales solares con dispensadores de agua caliente y fría. Un skate park, anfiteatro, canchas multiuso y juegos de agua para los más chicos.