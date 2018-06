Miguel Ángel Pichetto

El senador Miguel Ángel Pichetto, referente del bloque peronista no kirchnerista, presentó un proyecto de ley para que el medio aguinaldo de sueldos de hasta $77.000 no pague impuesto a las Ganancias. El tema es un punto de intensa discusión entre la CGT, que lo pone como una de sus condiciones para no hacer un paro nacional, y el Gobierno nacional, que por el momento se resiste a acceder.

El proyecto de Pichetto, que lleva además las firmas de los senadores Pedro Guastavino y Carlos Caserio, exime del impuesto a los asalariados registrados que entre enero y el mes corriente no superaron los $77.000 brutos mensuales.

Según cálculos del equipo técnico del espacio que impulsa la ley, el beneficio para los trabajadores tendría un costo fiscal neto de unos $4.300 millones.

Entre las justificaciones del proyecto figura la diferencia entre las metas planteadas por el Gobierno en el Presupuesto 2018 y los números de la realidad, entre ellos, el dólar proyectado a $19,30 cuando hoy está por sobre los $26, y la inflación del 15% que se estima en un 27%.

Cómo se implementaría

La exención del medio aguinaldo de Ganancias se haría a través de la suba en $21.000 el importe de la deducción especial calculada en la ley que rige el impuesto, detalló el proyecto de Pichetto.