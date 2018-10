Juntos. En la última elección legislativa, en 2017, los principales partidos opositores de la provincia jugarán juntos bajo el frente Cambiemos.

Una sola propuesta que integre a todas las fuerzas políticas que componen el frente y que la misma surja del consenso entre todos los espacios. El objetivo es que no haya internas y que los principales partidos políticos opositores de San Juan tengan un mismo candidato a Gobernador para competirle al oficialismo en las elecciones de 2019. Eso es lo que aspira Producción y Trabajo, el PRO, Actuar, la UCR, Dignidad Ciudadana y hasta la Cruzada Renovadora, los partidos que hasta las elecciones pasadas fueron parte del frente Cambiemos. Todos indicaron que la definición se dará una vez que se conozca el cronograma electoral provincial, el cual va encaminado a que las elecciones locales sean separadas de las nacionales, mientras que la mayoría apuntó a que el intendente de Santa Lucia, el basualdista Marcelo Orrego, es quien mejor instalado está para representar al sector.



El interés de los partidos opositores de no competir en una interna es simple: apuntan a mostrarse unidos, con una propuesta sólida que permita ser una opción concreta para disputarle la Gobernación al uñaquismo. Además buscan no presentarse fragmentados, con varias ofertas en las eventuales primarias, corriendo el riesgo de que aparezca cualquier división en la pelea final. Si bien hasta el momento no está oficializado, los partidos opositores saben que el Ejecutivo tiene intenciones de fijar la fecha de los comicios desdoblados de los nacionales, por lo que la pelea se centrará en la oferta local, sin el contexto nacional.



Roberto Basualdo, referente opositor y líder de Producción y Trabajo, el partido con mayor peso en Cambiemos, sostuvo que una lista de consenso para las elecciones que vienen "es buena" y deslizó que sería lo ideal. Es más, adelantó que su espacio presentará candidato a Gobernador, aunque sostuvo que hasta el momento no está definido quién será el referente. Desde hace meses se habla de Orrego, aunque este hasta el momento no ha confirmado nada.



Sobre trabajar bajo el manto de un referente, el presidente del PRO, Eduardo Cáceres, sostuvo que "no es condición que cada fuerza proponga un candidato". Si bien dijo que no descartan presentar una propuesta propia, lo que definirán en el seno del partido, fuentes del PRO aseguraron que trabajarán para que no haya PASO en la sociedad.



En la misma sintonía se mostró Rodolfo Colombo, de Actuar, quien sostuvo que el partido decidirá si tendrán candidato, aunque dijo que "hoy la gente espera soluciones y no tanta interna", por lo que "no estaría mal dejar de lado expectativas personales y poner lo mejor en una lista".



En el caso de la UCR, Eduardo Castro aseguró que su partido buscará "consenso en todos los niveles. Porque el oficialismo es un adversario con gran cohesión y necesitamos estar unidos". Carlos Rodríguez, de Dignidad Ciudadana, fue al hueso al señalar que "no presentaremos candidatos a Gobernador. Hay figuras con un nivel alto de instalación como Orrego y Fabián Martín, de Rivadavia". Alfredo Avelín, de la Cruzada Renovadora, si bien dijo que hoy no pertenecen a Cambiemos, trabajarán para estar dentro de un gran frente opositor y bajo un solo referente.





Elección de autoridades

Producción y Trabajo

En noviembre habrá elección de autoridades en el principal partido opositor de la provincia. Para el máximo cargo figura Marcelo Orrego, quien además aparece como principal figura a ser candidato a Gobernador.