"Si es conveniente, habrá que seguir", destacó el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ante la consulta de si irá por la reelección en 2025. La definición representa un cambio de postura, dado que, en la previa de su asunción, había dicho que "no me quedo un día más" de su primera gestión. El mandamás de la casa de altos estudios reúne consensos dentro de su equipo y del proyecto universitario que encabeza y las fuentes indicaron que, si diera un paso al costado, se complicaría todo el entramado político a la hora de elegir a un sucesor.

En la Universidad reconocen que los tiempos políticos a la hora de definir candidatos se aceleraron, ya que, en épocas anteriores, las postulaciones se definían, señalaron, tres meses antes de una elección. El que abrió el juego fue el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, quien fue denunciado administrativamente por una empleada como presunto autor de acoso laboral y sexual. En su defensa, entre otros puntos, había dicho que la acusación era "un hecho intencional para hacerme daño personalmente y como referente de la política universitaria. Tiene toda la impronta de una operación", además de que había resaltado: "Yo, como tantos otros que están en acción en la Universidad, somos potenciales candidatos. De ahí que decidamos hacerlo, ahora no es el momento" (ver Sumario y licencia...).

Entre esos "potenciales" aspirantes está el propio rector, pese a que se había mostrado en contra de ir por una nueva reelección. De hecho, cuando Berenguer ganó la conducción del decanato de Ingeniería, en 2016, dijo que cumpliría un solo período y que, incluso, había acordado con quien fue su compañero de fórmula, Mario Fernández, que se candidateara como su sucesor, cosa que finalmente sucedió. Para la elección 2021, cuyo plazo se corrió un año por la pandemia del coronavirus, Berenguer iba como candidato a vice de Mónica Coca, a la que terminó reemplazando tras su fallecimiento.

El sábado, en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, el rector admitió que "le decía al equipo de gabinete: 'terminan los actos y nos vamos a sentar con la plataforma que propusimos'. Hay cosas que no hemos llegado a hacer, otras las hemos excedido con creces y tenemos que hacer un análisis. Si es conveniente, habrá que seguir".

Las declaraciones de Berenguer, además, son un mensaje de cohesión interna para que su equipo y los integrantes del proyecto que se denominó Vamos UNSJ vayan encolumnándose tras su figura, la que no tendría objeciones. Si confirmaba que no iba por un nuevo período, se hubiese desatado una carrera puertas adentro por su sucesión. En su gabinete cuenta con un excandidato al Rectorado: se trata de Ricardo Coca, actual secretario Administrativo Financiero, quien, además, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales. No obstante, el funcionario está dentro de la línea de Berenguer y acompañará su decisión, dijeron las fuentes.

Después, está el lote de decanos que aspiran tener un ascenso y llegar al máximo cargo universitario. Sin embargo, la mayoría está en su primera gestión, por lo que es casi un hecho que irán por sus reelecciones. Son los casos de Marcelo Lucero, en Sociales; Mario Fernández, en Ingeniería; Myriam Arrabal, en Filosofía; Ángel Pinto, en Ciencias de la Salud, y Guillermo Velazco, en Arquitectura. Sobre este último, hay fuentes que indican que tendría una pretensión superior. Se verá. En el rol de opositor está el excandidato al Rectorado y actual consejero superior, Jorge Cocinero, con ganas de volver a dar la pelea, expresaron las fuentes.

Mandatos

En el período democrático, de 1986 a la fecha, pasaron seis rectores de la UNSJ. De ese total, Tulio Del Bono estuvo por cuatro mandatos, Benjamín Kuchen en tres y Oscar Nasisi en dos. Sebastián Villar y Romeo Platero cumplieron una gestión.

Sumario y licencia al decano Bloch

El Consejo Superior de la UNSJ decidió que se abriera un sumario administrativo contra el decano de Exactas, Rodolfo Bloch, luego de que una empleada lo denunciara como presunto autor de acoso laboral y sexual. La exposición de la mujer había sido hecha en la Oficina por la Igualdad de Género, contra las Violencias y la Discriminación de la casa de altos estudios. La denunciante, a través de su abogada patrocinante María Alejandra Rojo, con el asesoramiento de Conrado Suárez Jofré, había pedido la suspensión preventiva del titular de la unidad académica, pero el máximo órgano universitario tomó otro camino: en la sesión secreta del 14 de septiembre, decidió otorgarle una licencia con goce de haberes tanto a Bloch como a la empleada, por 90 días o hasta que termine la investigación interna. En diálogo con este medio, el decano había señalado que "los hechos que se me imputan no han existido nunca, es una denuncia falsa. Nunca he tenido una mancha en mi desempeño. Gozo de un amplio reconocimiento de persona cabal y honesta".