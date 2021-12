Durante toda la jornada de ayer, como estaba previsto, se realizó la elección de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) en San Juan. Y el acto generó polémica, promesas de denuncias y resultados apretados que serán revisados en la tarde de hoy.

Del comicio fueron parte Graciela Baraza, quien va por otro mandato, otro sector comandado por Fernando Olivera, quien integró la Comisión Directiva y se distanció de la actual conducción. Un tercer espacio liderado por Daniel Oruste, mientras que una cuarta lista lleva a Rogelio Amaya como secretario General.

Fernando Olivera, titular de la Lista Blanca, comentó que "tuvimos muchísimos inconvenientes ayer. Todo esto empezó en el inicio, cuando se pretendía poner todas las urnas en el sindicato. Nosotros reclamamos y se logró colocar 4 urnas allí y 13 distribuidas en empresas, departamentos alejados, emprendimientos mineros y hospitales, para asegurarnos de que todos los trabajadores pudieran votar".

Y agregó: "Pero ayer volvió a haber problemas porque a muchos de los compañeros que se les ha prohibido el derecho a voto. Los padrones que se enviaban no estaban actualizados, entonces muchos de ellos no aparecían. Y, aun cuando exhibían su recibo de sueldo, no los dejaban emitir su voto. Es decir, se los privó del derecho a voto".

En relación a eso, Olivera contó que se generaron discusiones y, como consecuencia, a algunos de ellos se les permitió sufragar, pero se les observó el voto. Por eso, el recuento previsto para esta tarde es fundamental. Y agregó que, "cuando tengamos los números definitivos vamos a realizar la denuncia correspondiente en la Justicia Federal Electoral, por todos los inconvenientes".

Por su parte, Daniel Oruste, representante de la Lista Lila coincidió en que "hubo muchísimos trabajadores que no pudieron votar. Por un lado por los padrones y, por otro, porque nunca se les entregó el carnet correspondiente. Incluso hay gente que lleva 22 años trabajando en el rubro y no los dejaban votar o los dejan y después les observan el voto".

Este Diario intentó comunicarse con Graciela Baraza, actual titular del sindicato y quien busca la reelección con la Lista Verde, pero no obtuvo respuesta.

Hasta el momento, los números que han trascendido son: Lista Verde, con 258 (Baraza); Lista Blanca, con 238 (Olivera) y Lista Lila, con 235 (Oruste) y cómo, en cuarto lugar, Amaya, ya sin chances.

Por su parte, Olivera coincidió en que quedó en segundo lugar por 20 votos pero aseguró que le saca más de tres a Oruste, aunque no especificó cuántos.

En cuanto a los votos observados, comentaron que son 38 de la urna ubicada en la mina Veladero, 11 de la urna colocada en Gualcamayo y 11 de las urnas que estaban en el sindicato.

Por otra parte, informaron que de un padrón de 2.800 trabajadores, sólo votaron 850.