Tras el resultado de las elecciones generales, donde el frente que encabeza se consolidó como la segunda fuerza más importante de la provincia, el senador Roberto Basualdo se tomó tiempo para analizar lo sucedido.

Lo hizo minutos antes de embarcar hacia Mendoza donde tomó un avión hacia Buenos Aires para poder participar de la sesión en el Congreso. El senador reelecto ratificó que no será candidato en 2019, al punto que indicó que tampoco participará del armado de listas para esa contienda electora. Además, habló de un trabajo en conjunto con el oficialismo local en el Congreso y de no ponerle piedras en el camino a la provincia.



- Usted dijo que está dispuesto a hablar con Uñac para trabajar en conjunto por la provincia. ¿La propuesta sigue en pie?



- Indudablemente. Esto siempre ha sido así, en cada una de las elecciones. Antes que Sergio asuma en 2015 le llamé y le dije: "En qué puedo colaborar con vos?". Se lo he dicho después de las PASO y también ahora.



- ¿En qué temas puede colaborar?



- Hay cuestiones que son transversales. Si discutimos una ley para que lleguen más fondos a San Juan, todos vamos a opinar lo mismo. Creo que hay temas por fuera de la cuestión ideológica.



- ¿Y el reclamo de San Juan con el Fondo del Conurbano?



- El reclamo que hacen Buenos Aires y San Juan es justo. María Eugenia Vidal pide que se actualicen los 650 millones de pesos que tienen frenados hace 20 años, y todos sabemos que se tiene que actualizar. Pero también es justo que las provincias digan que sin esos recursos pueden caer en déficit. Entonces, la Nación tendrá que ver que los fondos salgan de otro lado que no sea de las provincias. Si es así, seguramente habrá menos obras para cada distrito porque si no, ¿de dónde van a salir los recursos? La plata no se puede inventar. La Nación no le puede tocar los fondos a San Juan. Eso es lo que vamos a pelear.



- Entonces, usted dice que va a luchar para que a San Juan no le recorten ningún recurso...



- Por supuesto que vamos a pelear por eso. Hay que tener en cuenta que el presupuesto es una sábana corta. Si les dan más a las provincias, habrá menos para obras o más déficit.



- ¿Mantiene lo dicho que esta fue su última elección?



- Gracias a Dios puedo estar tranquilo y seguir sin una urna en la cabeza. Ya les he dicho a todos que se olviden de mi candidatura y que no me postulen para nada.



- Sin Basualdo en la escena, para el 2019 ¿quién va a ser la figura de Producción y Trabajo o de Cambiemos?



- Esto ya es más grande, ahora es Cambiemos. En ese sentido está Eduardo Cáceres, Alberto Sánchez. Eduardo Castro del radicalismo. La familia Avelín, Enrique Conti. Hay muchos.



- ¿Cáceres quiere ser candidato a gobernador?



- Yo creo que debe estar. Es joven, está trabajando y está dentro del proyecto. ¿Cómo no va a querer ser candidato un político? Yo no porque ya lo he sido muchas veces.



- ¿Sólo Cáceres pude ser candidato?



- No. También tenemos todos los intendentes de nuestro partido, los diputados, concejales y gente de mi equipo técnico que son una maravilla. Cualquiera de ellos puede ser intendente, gobernador y legislador, cualquier cargo.



- Dentro de los intendentes, el único que no puede repetir es Marcelo Orrego en Santa Lucía.



- Marcelo no puede ser intendente, pero puede ser diputado nacional, legislador provincial, municipal. Puede ser candidato a gobernador o a vice. Todo eso lo va a tener que decidir él, no nosotros.



- ¿Usted cree que él quiere ser candidato a gobernador?



- No. No tengo idea. Sé que hoy no quiere, pero faltan dos años para el 2019. Llegado el momento se verá quién puede ser. Marcelo tiene condiciones para tener el cargo que quiera. Tiene todos los ingredientes, buena imagen y capacidad. De ahí en más, depende de él.



- ¿Cree que Orrego no se quiere presentar para no enfrenar a Uñac?



- No, porque sin querer, él enfrentó a todos los aparatos políticos. A Gioja con todo su equipo y con todos los intendentes que tenía.



- ¿El mensaje de Macri llegó a los sanjuaninos?



- Nosotros hemos mejorado las cifras que obtuvimos en las PASO. De 25 lo elevamos a 32, son siete puntos que son importantes.



- El frente Todos también elevó sus números...



- Sí, ellos también. Mejoraron cinco puntos, de 48 lo llevaron a 53, y nosotros elevamos siete.



- Entonces, el mensaje del Presidente Macri no llegó a San Juan...



- Hay lugares en los que lo hemos transmitido muy bien, como en Capital. En otros lugares no se pudo transmitir bien. El aparato de los partidos influye más en algunos lugares que en otros.

"No quiero ser más presidente de la Comisión Pymes y de las Economías Regionales".

- ¿El aparato oficialista?



- El de la movilización. El aparato que se tiene para trabajar. El domingo, donde mejor les ha ido es donde hay más gente trabajando, donde hay más voluntades.



- El resultado de las elecciones, ¿lo habló con la gente de Nación?



- San Juan no ha sido ninguna sorpresa. Creo que todos sabíamos cómo venía la mano. Nuestro objetivo era sacar más de 30 puntos y lo logramos. El objetivo del Gobernador era sacar más del 50 y también lo logró.



- Con este resultado, más de 30 puntos, ¿no corre el riesgo que le pidan ser candidato en 2019?



- No, para nada. Porque todos sabían que esta era mi última elección. Es más, dudaba mucho ser candidato en esta. Lo que sí, voy a tratar de ser un buen legislador, pero nada más que legislar. En 2019 tampoco participaré en el armado de las listas, ni de un Concejo Deliberante, ni de una diputación, ni de una lista de gobernador y vice. Todo eso lo va a armar el frente. Cuando esté la lista, voy a ayudar en lo que haga falta. Voy a trabajar como un soldado.



- ¿Le llama la atención que en municipios de Cambiemos no se haya obtenido un buen resultado?



- En Santa Lucía y Rivadavia, yo he sacado más votos que en mi candidatura a gobernador en 2015. Si Marcelo Orrego hubiera sido candidato a senador, en Santa Lucía hubiera sacado más de 50 puntos. Los votos se pueden trasladar, pero no tanto.

"Cristina va a ser una senadora más, como cualquiera. Va a poner su impronta".

- El oficialismo festeja porque dicen que el Gobernador ha recibido un gran apoyo. ¿Cree que es así?



- Al sanjuanino le ha gustado su gestión, eso está bien. Creo que la elección se polarizó mucho entre los legisladores que dependen del Gobernador o los que queremos legisladores que apoyen al Presidente. Creo que lo mejor que nos puede pasar a los sanjuaninos es tener una buena relación Nación-Provincia. El Gobernador sabe dialogar con la Nación y creo que nunca va a perder la relación que tiene con el Presidente.



- ¿Cree que Nación va a intentar que Uñac no llegue tan bien al 2019?



- Son elecciones, pero los dos quieren lo mismo. Uñac quiere lo mejor para la provincia y que a la Nación le vaya bien. Macri quiere que los gobernadores sean responsables y que hagan las cosas bien. No creo que se venga una embestida hacia Uñac. Como legisladores, vamos a trabajar para que siempre exista el diálogo. Además siempre vamos a hacer de puente entre las dos partes y nunca le vamos a poner una piedra en el camino a la provincia.



- El porcentaje obtenido en las elecciones en San Juan, ¿cómo posiciona a Cambiemos para las elecciones de 2019?



- Muy bien. Para el que venga, ya tiene una base de las dos últimas elecciones de 30 a 32 puntos.