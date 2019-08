Leonardo Domínguez, de Diario El Huarpe, Daniela Pinardi, de Telesol, Francisco Torti, de El Zonda y Daniel Tejada, de Canal 13, visitaron los estudios de Radio Sarmiento y analizaron el panorama a una semana de las PASO nacionales. Además, adelantaron su palpito de las elecciones en la provincia.

Qué influirá más en el votante, ¿las causas de corrupción contra el kirchnerismo o el mal estado de la economía?

* "El que la está pasando mal económicamente, votará por Cristina y el que esté disconforme con las causas de corrupción, lo hará por Macri", Leonardo Domínguez.

*"Los grandes misterios son saber cómo votarán en provincias en Santa Fe y Córdoba. El macrismo está complicado por lo que mostró en su gestión en lugares donde supo construir poderío político en la anterior elección", Daniel Tejada.

* "Hay medios que instalaron los temas de las supuestas causas de corrupción del kirchnerismo y no hablan de la falta de propuestas de Macri", daniela Pinardi.

*"Creo que influirá más lo económico", Fracisco Torti.

Si los Fernández pierden, ¿creen que estamos frente al final del kirchnerismo?

* "Yo no vi, desde el regreso de la democracia en adelante, un fenómeno como el kirchnerismo. Con Cristina y el kirchnerismo vi cosas que no había visto antes. ¿Quién se imaginaba que había Cristina después de la muerte de un fiscal como Nisman? Ese día era la muerte política de CFK y no lo fue. El volúmen de movilización que tiene Cristina es espontáneo y que no tiene otro", Daniel Tejada.

*"En este país, todos los políticos tienen la habilidosa capacidad de reciclarse", Francisco Torti.

*"Los seguidores de Cristina tienen una fuerte identificación ideológica, pero hay una cuestión afectiva y emocional tremenda", Leonardo Domínguez.

*"Creo que Cristina capitaliza el 30% de los votos de Aníbal y forma parte de un espacio más amplio. El kirchnerismo es una visión progresista del Peronismo. Creo que se minimiza la figura de Aníbal Fernández", Daniela Pinardi.

Impacto de las visitas de CFK y Pichetto, ¿a quién le fue mejor?

*"La visita de Pichetto lo mete a Marcelo Orrego en la grieta en la que él siempre intentó no entrar", Daniel Tejada

Ya no se pueden divulgar encuestas, ¿pero creen que va a ser una elección holgada en San Juan o que va a estar más ajustada que otras?

*"Creo que el oficialismo ganará con un margen de 10 puntos, no me animo a decir que más", Leonardo Domínguez.

*"En la provincia triunfará el Justicialismo y logrará mantener las dos bancas", Francisco Torti.

*"Creo que ganará el oficialismo", Daniela Pinardi.

¿Ven a Orrego como líder de la oposición?

*"Creo que Orrego será el líder de la oposición, vimos en su diseño electoral menor generosidad que la que tenía Basualdo con un estilo muy propios y con propios", DanielTejada.

*"Creo que Orrego se quedará con el liderazgo de la oposición y no tendrá socios de ocasión", Leonardo Domínguez.

* "Creo que puede ocupar el lugar de Basualdo, pero nunca lo vi oponerse demasiado", Daniela Pinardi.

*"A Orrego nunca lo escuché ser oposición, pero tampoco sé que hace con Macri" Francisco Torti.

¿Lo ven a Gioja con ánimo de competir con Uñac ya sea la gobernación o espacio dentro del peronismo sanjuanino?

*"Me lo imagino a Gioja no reincidiendo en la gobernación. Si lo veo como referente de opinión y consulta", Daniel tejada.

* "No creo que Gioja tenga intenciones de volver a ser gobernador", Daniela Pinardi.

* "Creo que las diferencias entre Gioja y Uñac tiene que ver con las segundas líneas dentro del Gobierno, pero no lo veo volviendo a ser candidato a gobernador", Leonardo Domínguez.