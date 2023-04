La pauta inflacionaria no da tregua y en el Gobierno provincial están siguiendo de cerca su escalada. La ministra de Hacienda, Marisa López, estimó que, ante el crecimiento del nivel de precios, "posiblemente en agosto haya que aplicar la fórmula de actualización salarial para estar al menos cinco puntos por encima de la inflación". Se trata de un mecanismo que introdujo el Ejecutivo en la paritaria con los gremios docentes y en la negociación con el resto de los sindicatos estatales para que el sueldo de los trabajadores le siga ganando a la inflación.

La responsable de la cartera económica volvió ayer a resaltar en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, que el acuerdo salarial en la provincia fue de los mejores en el país. Tras la discusión con los gremios y el reclamo de los docentes autoconvocados, el incremento a los empleados acumula hoy un 41,1 por ciento, al que se le sumará el 10 por ciento de abril (que cobrarán en mayo), otro 10 en julio y un último 10 por ciento en septiembre, para alcanzar un total del 71,1%. No fue lo único, ya que con los representantes sindicales se estableció lo que se denomina un índice de actualización salarial, el cual se activará cuando la inflación acumulada del año, más cinco puntos porcentuales, sea superior a la suba otorgada a los trabajadores públicos en el período de comparación.

El acuerdo salarial contempla una suba escalonada del 71,1% a septiembre.

En primer lugar, López recordó que la inflación acumulada del año está en 21,7 por ciento (a marzo), mientras que el aumento salarial se encuentra en 41,1. "Venimos muy por arriba" del crecimiento de los precios, "por lo que sí hay un incremento del poder adquisitivo. Es difícil notarlo en los bolsillos porque la inflación continúa". A ello hay que tener en cuenta que se vienen los aumentos de este mes y julio.

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central de la Argentina, el informe revela que la inflación anual estará en el orden del 108,5 al 110 por ciento.

Por eso, en segundo término, la ministra remarcó que "hemos definido en el acuerdo que los salarios siempre van a estar por encima de la inflación", en referencia a la cláusula de actualización. Herramienta que la ministra estimó que puede dispararse en agosto, cuando la suba de los sueldos esté en 61,1 por ciento. El escenario puede darse si, por ejemplo, la inflación acumulada publicada por el Indec a mediados de ese mes, que llega hasta julio, arroja un 57 por ciento, a esa cifra hay que computarle cinco puntos porcentuales, de acuerdo a la fórmula de actualización. Así, la suma da 62, superando al acuerdo salarial del 61,1. Entonces, a este último número (el arreglo por los sueldos) se le debe incorporar el valor de la inflación de julio, que puede ser del 3, 4, 5 o 6 por ciento. Ahí hay un nuevo monto que percibirán los estatales, el cual, si se compara con la inflación acumulada del ejemplo, termina siendo bastante superior, explicó López.

Por otro lado, lo establecido con los gremios señala que si la suba porcentual acumulada prevista para septiembre fuera alcanzada previamente por aplicación del índice de actualización salarial, la cifra "quedará sin efecto".

Además, la titular de la cartera económica recordó que se dispuso un aumento para el personal contratado, por lo que los profesionales cobrarán 180.000 mil pesos, los administrativos 121 mil pesos y los de mantenimiento y servicios generales percibirán 87 mil pesos. El incremento está en el orden del 30 por ciento promedio, el cual se incorpora al que el Ejecutivo había otorgado en enero, que también había sido del 30 por ciento. Las nuevas cifras comenzarán a correr desde el 1 de mayo y serán percibidas a fin de ese mes, explicó la ministra de Hacienda.

Avance en el pase de contratados

La ministra Marisa López explicó que se creó una plataforma en la que cada repartición tiene que cargar el personal contratado hasta el 31 de diciembre de 2018. "El último dato de ingreso a la plataforma es de 1.500, cuando se habían calculado casi 2.000", indicó, a la vez que agregó: "Después, empieza el proceso de pedir documentación. Hay reparticiones que avanzaron en la capacitación y el examen preocupacional. Hay pequeños grupos que han pasado a planta permanente desde el 1 de abril y desde el 1 de mayo. Todo depende del proceso administrativo de cada repartición".

> Marisa López / Ministra de Hacienda

> "No he escuchado propuestas de la oposición en materia económica. Hemos invertido en salud y educación y no sólo en infraestructura, en cantidad y capacitación de recursos humanos. Ha crecido la inversión en seguridad, no sólo en formación y en cantidad de policías. Es cuestión de hablar frente a frente".



> "Sacamos una nueva actualización de precios por la inflación. Cuando el costo de lo presentado en licitación supere el 10 por ciento por el avance de la inflación, el proveedor pide la readecuación de precios, cuya vigencia va a ser a partir del primer día hábil de la presentación de los proveedores".

> "Si comparamos lo efectivamente recaudado con lo presupuestado, estamos cuatro puntos por encima. Si tenemos en cuenta la variación interanual de lo percibido de enero a marzo de 2022 con el mismo período de 2023, estamos casi dos puntos por debajo. Nos encontramos bastante ajustados".

> "En Educación, en la planta baja del Centro Cívico, hay una persona que atiende todas las dudas de los maestros respecto a la liquidación de los 180 mil pesos. El cargo testigo que se tomó es el de maestro de grado jornada simple. El Salario Mínimo Docente Garantizado es de 137.991, al que se le adiciona los 42 mil pesos".