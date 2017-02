El audio que dio a conocer ayer DIARIO DE CUYO, en donde un supuesto empresario da a conocer que existe un mecanismo de “coimas” en la Aduana mendocina para permitir que turistas puedan ingresar al país sin ser revisados, generó revuelo en la vecina provincia al punto que la administración fronteriza de esa localidad iniciarán una investigación para determinar si hay elementos que conduzcan a iniciar un sumario administrativo a los empleados de esa repartición.



La novedad la confirmó el administrador de Aduana de San Juan, Juan Carlos Benítez, que tras la publicación de este medio se contactó con su par de Mendoza, Juan Tapia, quien le explicó que por el audio “habrá una investigación sumaria”.



La escucha a la que tuvo acceso DIARIO DE CUYO refleja cómo un coordinador de los conocidos “Tours de viajes” a Chile le ofrece a un futuro cliente un sistema para no ser revisado en la aduana vecina, lo que implicaría una falla muy grande dentro del paso fronterizo de Mendoza y en momentos en que el Gobierno nacional tiene ojo puesto en la lucha contra el narcotráfico.





El procedimiento ofrecido por el coordinador de los viajes es simple, contratar el servicio de traslado con un costo de 1.600 pesos por persona, y a la hora de ingresar al país abonar un extra de “entre 300 y 400 pesos” para “un arreglo en la aduana, que no siempre se hace porque no todos lo aceptan”.



Además, el coordinador aclara que el sistema “no es seguro. Nosotros eso lo sabemos una vez que ingresamos a la aduana argentina. En ese lugar conocemos si lo podemos arreglar o no”, dando a entender que hay alguien en el paso fronterizo que hace la vista gorda para que puedan pasar, sin ser revisados.



Desde mayo que en San Juan se ofrecen viajes al país vecino por un par de días, pura y exclusivamente para realizar compras, pero para hacerlo hay que cumplir con la reglamentación de aduana que dice que cada persona puede ingresar hasta 150 dólares, unos $2.300, en efectos para uso personal o regalos, sin pagar impuestos, pero del gasto que exceda la franquicia deberá pagarse el 50%.



Igualmente, muchas personas eligen pagar el excedente ya que, sumado al costo del bien comprado en el vecino país, suele ser más barato que lo que cuesta el mismo bien en la Argentina.



Por el audio, varios medios de Mendoza se hicieron eco de la noticia. Tal fue el caso de MDZ que publicó que “Así evadirían el pago de aduanas en los tours de compras a Chile”.



Juan Carlos Benítez, administrador de Aduana de San Juan, explicó que tras la publicación “mi par de Mendoza me confirmó que van a abrir una investigación sumaria y ver qué datos pueden colectar de la nota publicada. De obtener datos concretos, estarían en condiciones de abrir un sumario administrativo por el hecho”.



Qué productos se pueden traer de Chile



Según la reglamentación de la Administración de Aduana, sólo pueden ingresar al país aquellos elementos que sean incluidos en el concepto de equipaje. Esto quiere decir que están contemplados los de uso personal, como ropa y calzado “siempre que por su cantidad, naturaleza o variedad no permitieren presumir que se importan o exportan con fines comerciales o industriales”, refleja la reglamentación.



Pero hay excepciones, ya que se pueden adquirir elementos de electrónica como teléfonos celulares, televisores, computadoras y electrodomésticos menores. Para estos casos hay un límite de 150 dólares por persona mayor de 16 años.



De superar el monto, se debe abonar el 50 por ciento de la diferencia. Lo que no está permitido son armas de fuego, electrodomésticos de línea blanca, muebles y colchones, así como elementos de sanidad animal y vegetal.