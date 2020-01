Fue un pedido del presidente del PJ local, el gobernador Sergio Uñac, para que Pocito y Rawson "sean el ejemplo" de la incorporación de más mujeres en las presidencias de las Juntas Departamentales. Y tras el planteo, los intendentes de esos distritos señalaron que analizan sumarse al reconocimiento del liderazgo femenino. En ese marco, hay otras dos damas que van camino a tomar las riendas de las estructuras partidarias de Caucete y Albardón. De concretarse esos movimientos, más la presencia que existe hoy, cerca de un tercio de las Juntas podrían ser conducidas por mujeres. Por otro lado, perfila la renovación en otros espacios debido al desgaste que han sufrido algunos de sus titulares.

El recambio en algunos organismos políticos del justicialismo obedece a que Uñac impulsó la fecha de elecciones para el 15 de marzo, mientras que el 14 de febrero es el plazo límite para la presentación de listas. No fue lo único que promovió, ya que también encaró la incorporación de la ley de paridad de género en los cargos partidarios, a lo que se sumó que la ubicación sea de forma intercalada.

Fue en ese contexto en el que pidió que haya más damas en las cúpulas de las Juntas, marcándole el camino a Pocito, su tierra de origen, y Rawson, base del titular del PJ nacional, José Luis Gioja. En suelo rawsino, el jefe comunal Rubén García destacó que "tenemos que analizarlo en la Junta". Si bien reconoció que le gustaría llegar a la presidencia, indicó que "veremos lo que le convenga al peronismo de Rawson. No vamos a interponer actitudes personales". Así, manifestó que "es una expresión de deseo del Gobernador, que es respetable y no me parece mal". Por su parte, Armando Sánchez, de Pocito, dijo que "lo estamos charlando y evaluando con los integrantes. Si así se decide, nos encaminaremos a eso. Y será la mujer más capacitada e idónea la que nos va a conducir".

Por otro lado, Romina Rosas se convirtió en la primera mujer en llegar al sillón comunal de Caucete, por lo que tiene todas las fichas para conducir la Junta. Otra mujer que encabezaría una estructura departamental es Cristina López en Albardón, a quien los referentes del distrito le reconocen su trayectoria (fue diputada e intendente) y que hoy es senadora. De concretarse esos arribos, se sumarán a las tres que lideran Juntas de Capital: Irene Romera en Trinidad, Beatriz Muñoz en Desamparados y Mirta Ormeño en Concepción.

Después suena la renovación en otras estructuras departamentales, pero que está atada más al desgaste de los presidentes y los resultados de las elecciones del año pasado. En Rivadavia, el PJ volvió a perder tanto la Intendencia como el cargo de diputado. El titular de la Junta es Moisés Lara. En San Martín está Rolando Cámpora, quien quiso repetir como legislador provincial, pero sufrió un durísimo corte de boleta, ya que su compañero de fórmula, Cristian Andino, fue reelecto como jefe comunal sin sobresaltos. También perfila el recambio en Angaco, cuyo titular de Junta es Omar Blanco y hay varios que quieren llegar. A este se le suma Zonda, que conduce Oscar Villalobos, mientras que, en 9 de Julio, las fuentes expresaron que el diputado nacional Walberto Allende cedería la posta.

En el resto

La regla que impera en el PJ es que el intendente además presida la Junta Departamental, salvo excepciones, dijo el presidente del justicialismo local, Sergio Uñac, las que "analizaremos y conversaremos". Las estructuras partidarias en las que casi con seguridad no habrá cambios son: Chimbas, que conduce Fabián Gramajo; Valle Fértil, que está bajo el mando de Omar Ortiz; Sarmiento, que lidera Mario Martín; Calingasta, que preside Jorge Castañeda, Jáchal, que maneja Miguel Vega, y 25 de Mayo, en donde se encuentra Juan Carlos Quiroga Moyano.

En Capital, además de las tres Juntas que presiden mujeres, está la denominada Centro, que encabeza Roberto Correa Esbry. En principio, seguiría, dijeron las fuentes. Santa Lucía la lidera Lucio González, pero suena ruido interno. En Ullum , el titular es José Sosa y se verá si continúa, al igual que Javier Pizarro en Iglesia. Uñac fue claro en la reunión del Consejo del PJ: el objetivo es trabajar en listas de unidad en cada uno de los cargos partidarios.



Cargos

El Consejo del PJ cuenta con 46 puestos titulares, entre los que están incluidos los consejeros departamentales, el Congreso tiene 125 y cada Junta Departamental posee 15 miembros titulares.



Padrón de afiliados

Mañana estará listo el padrón provisorio de afiliados. El 6 de febrero finaliza el plazo de exhibición y la presentación de reclamos, por lo que el padrón definitivo estará el 11 de febrero.