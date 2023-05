En su visita a San Juan, el precandidato a la presidencia en Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Ángel Pichetto, presionó con dureza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que resuelva, antes del 14 de mayo, el planteo que hizo la coalición opositora local para bajar la candidatura de Sergio Uñac. En rueda de prensa, el exsenador peronista, aliado del macrismo, dijo que "sería una notoria incoherencia que la Corte, con sus mismos integrantes, cambie su jurisprudencia", habilite a Uñac y vaya en contra de lo que indica la oposición, que el Gobernador transita su tercer mandato, por lo que no puede acceder a un cuarto. "Si la Corte va a cambiar la jurisprudencia, cuidado", disparó el rionegrino, al equipar los antecedentes de tres provincias con la de San Juan. A su vez, Fabián Martín, compañero de fórmula de Marcelo Orrego, indicó en Radio Sarmiento que es "lamentable" que hasta ayer no hubiese una resolución. Las opiniones no cayeron en saco roto, ya que el apoderado de la agrupación oficialista San Juan por Todos, Marcelo Espósito, sostuvo que "es de una gravedad inusual que referentes políticos quieran condicionar los resultados o los pronunciamientos judiciales a los plazos que les convienen a ellos. Es un grito de desesperación", remarcó. Además, viene sosteniendo que los casos de Santiago del Estero, Río Negro y La Rioja nada tienen que ver con la situación de Uñac. Incluso, el Tribunal Electoral, al habilitar la candidatura del mandatario provincial, hizo mención a que dichos antecedentes no tienen relación con el de San Juan.

Pichetto fue el primer referente de la oposición nacional que llegó a la provincia previo a la elección. Hoy arribará el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y mañana lo hará Patricia Bullrich, ambas figuras del Pro que también están anotados para la Presidencia. Sobre las visitas nacionales, Orrego indicó que "vienen a acompañarnos" y "estoy seguro de que alguno de ellos va a ser presidente", por lo que será muy importante "que el gobernador sea del mismo color político que Nación".

Consultado, Espósito no tuvo reparos en criticar con dureza a Pichetto por presionar a la Corte Suprema para que emita una resolución que sea favorable a la oposición. El apoderado del espacio oficialista, quien también es subsecretario General de la Gobernación, indicó que "es un grito de desesperación porque ya hubo una opinión fundada por parte de la Procuración General de la Nación, un órgano externo a la provincia de San Juan, que le ha indicado a la Corte que no intervenga". Además, dijo que "la no intervención de la Corte Suprema la debemos tomar que va en ese sentido, entendiendo que tiene otras cuestiones prioritarias". Así, remarcó: "Que haya políticos que lo único que saben hacer es condicionar, amenazar y perseguir al Gobernador, realmente hace que nos alejemos de las propuestas, que es lo que debería primar en la campaña".

No fue lo único, ya que dijo que "Pichetto está equivocado" porque "comparó los casos de Santiago del Estero, Río Negro y La Rioja, que son incomparables con el de San Juan. Él habla de que la Corte no va a ir en contra de sus resoluciones, pero la jurisprudencia nacional indica que no debe intervenir en cuestiones que son locales, como una Constitución y un Código Electoral que son de San Juan, elegido y sancionado por los sanjuaninos, facultades de la provincia que no fueron delegadas y que son preexistentes a la Nación". En esa línea, afirmó que el exsenador "es abogado, es auditor General de la Nación, por lo que no es una persona inocente. Él, más que nadie, debe saber que la Justicia no puede y no debe ser condicionada".

Sobre esos puntos, el peronista alineado con el macrismo había a indicado que "vamos a ver si la Corte va a quebrar su jurisprudencia y su doctrina. Sería una notoria incoherencia" si eso sucede. Así, afirmó que "no debería cambiar sus precedentes". Por su parte, Martín resaltó que "sería lamentable que no se expida antes del 14. Hay un planteo que debe ser resuelto antes de esa fecha".

Protagonistas

Miguel Ángel Pichetto - Precandidato a presidente de JxC

“La Corte ha resuelto los fallos de Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro y los tres conforman jurisprudencia, que debería ser aplicada antes de la elección. El caso de

San Juan es igual a los otros tres. Va a ser muy interesante lo que va a pasar esta semana”.

Fabián Martín - Candidato a vice de Orrego

“Sería lamentable que la Corte Suprema no se expida antes del 14. Hay un planteo y debe ser antes de esa fecha. En casos anteriores, resolvió intervenir y dijo que no se

podía ir por una nueva reelección. Esperemos que lo resuelva y a nuestro favor”.

Marcelo Espósito - Apoderado de SJxT

“Que haya políticos que lo único que saben hacer es condicionar, amenazar y perseguir al Gobernador, realmente hace que nos alejemos de las propuestas, que es lo que debería primar en la campaña. Es de una gravedad inusual que quieran condicionar resultados”.