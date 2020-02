El primer encuentro que tuvo la provincia en Buenos Aires por la deuda del programa Incluir Salud, tuvo buenos resultados para las arcas locales. Desde la cartera sanitaria, que conduce Alejandra Venerando, confirmaron que la administración central comenzará a reintegrar esta semana parte de los 175 millones de pesos adeudados durante el 2019. El primer desembolso serán 21 millones de pesos, mientras que otros 12 millones llegarán durante la primera quincena. Así, en pocos días, Nación habrá completado el 20 por ciento de la deuda generada, principalmente, por falta de un aumento de los valores de las prestaciones del programa sanitario. Uno de los servicios más caros es el de diálisis, diferencia que tuvo que ser cubierta por la provincia para que la asistencia no se viera afectada. Por otro lado, las autoridades locales indicaron que hubo un compromiso para ponerse al día con San Juan "en lo que resta del año".



Además del acuerdo por la deuda de Incluir Salud, Venerando renovó el convenio por el programa nacional de Médicos Comunitarios. La rúbrica, que incluye una actualización de los salarios, permite que la provincia pueda hacer los desembolsos correspondientes a este año (ver recuadro).



El secretario Administrativo Financiero de la cartera sanitaria, Guillermo Benelbaz, indicó que la reunión con el flamante titular del programa Incluir Salud, el sanjuanino radicado en Buenos Aires, Daniel López, fue "muy positiva teniendo en cuenta el contexto en el que está el país". Así, explicó que el primer desembolso, de 21 millones de pesos, corresponde a valores de cápita que la administración central no giró para atender a los pacientes de Incluir Salud en los meses de julio y agosto del año pasado. El valor correspondiente a septiembre, unos 12 millones de pesos, será liquidado la semana que viene. Además, existen fondos impagos para el último trimestre de 2019, los que serán transferidos a partir de marzo. "Con este pago, Nación comienza a ponerse al día con la prestación, lo que permite que de a poco puedan hacerse cargo de los gastos operativos del plan, algo que han prometido", indicó el secretario.



Incluir Salud es un plan nacional que brinda cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones no contributivas. Los servicios incluidos están marcados por el Plan Médico Obligatorio (PMO) y cubre gastos de alto costo, entre los que figuran gastos operativos como servicios de diálisis, medicamentos oncológicos, traslados e internaciones. Esos tratamientos eran afrontados desde la gestión uñaquista por falta de fondos nacionales. En el caso diálisis, durante 2019, el macrismo mantuvo los mismos valores de cobertura que en 2018, pese a que la inflación y la suba del dólar elevaron considerablemente los costos de dicha prestación. El costo del tratamiento que se cubría con fondos nacionales ascendía a 2.900 pesos por diálisis, mientras que el valor final llegó a 4.900 pesos. La diferencia era afrontada por la provincia. Según estimó Benelbaz, habrá un periodo de seis meses en los que la Nación retomará la prestación total del programa Incluir Salud "lo que va a permitir que durante el año lleguemos a un acuerdo por el del resto de la deuda".



Tras la reunión con López, el secretario Administrativo destacó la buena predisposición de las autoridades nacionales para resolver el conflicto y estar al día con las cuentas. Por otro lado, hay unos 35 millones de pesos por vacunas que esperan ser resueltos gracias al buen diálogo con la administración del presidente Alberto Fernández.

Reunión clave

Sin fecha confirmada, pero en las próximas dos semanas, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, tiene previsto un encuentro con su par nacional Ginés González García. El objetivo de la reunión es poder discutir la implementación de planes nacionales en la provincia.

Diálisis

160

Es la cantidad de personas del Plan Incluir Salud que necesitan tratamiento de diálisis.

Cofesa

En la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), a la que asistieron los diferentes ministros del país, se planteó la deuda que Nación tiene con las provincias. Hubo un acuerdo para llegar a una solución de manera individual con cada distrito.

Médicos comunitarios

Además de negociar sobre la deuda del Plan Incluir Salud, la ministra Alejandra Venerando firmó un convenio por los médicos comunitarios. La firma implica una renovación del acuerdo, lo que permitirá que los trabajadores de la salud puedan seguir cobrando. En la provincia hay un total de 65 profesionales que reciben un aporte de Nación de 6.400 pesos por mes. Además, el monto que invierte la provincia fue actualizado y se incrementó en un 55 por ciento, aumento que está acorde a la inflación de 2019.



El secretario Administrativo de Salud, Guillermo Benelbaz, destacó la importancia de haber renovado este acuerdo, ya que estos profesionales son un recurso humano necesario para trabajar en la periferia.