Negociación. Los ministros Gattoni (Hacienda) y De Los Ríos (Educación) encabezarán otra vez este año la discusión salarial con los gremios del sector educativo.

Cuando falta menos de un mes para el inicio del ciclo lectivo del 2019, establecido para el miércoles 6 de marzo, en el Gobierno sanjuanino afirman que no habrá "piso ni techo" para la negociación salarial que se avecina, según afirmó ayer el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. El funcionario anticipó que tienen previsto convocar a los gremios educativos, UDAP, UDA y AMET, para el comienzo de las conversaciones en paritarias para la última semana de febrero. Mientras tanto, desde el sector sindical sostienen que, como no ocurría en los últimos años, quieren reunirse la próxima semana para definir una estrategia común.



Tanto en el Gobierno local como en los gremios son reticentes a adelantar un porcentaje para fijar en la negociación y el único que se animó a hablar de una cifra fue Roberto Rosa, de UDA, quien comentó que debería tomarse como parámetro para empezar a discutir un 29%. Es porque esa es la cifra que, según mediciones privadas, podría rondar la inflación para este año.



En la mesa de negociación no estará ausente el tema de la cláusula gatillo, un mecanismo que puso en marcha el Ejecutivo provincial en el 2018, por segundo año consecutivo, para que la remuneración de los trabajadores no quedara desfasada frente a la inflación. Así, mientras en la paritaria el acuerdo se cerró en un 17% pagadero en dos cuotas, en marzo y julio, aunque esa segunda cuota se adelantó, luego se disparó la cláusula de actualización que determinó que con la inflación al cabo del 2018, el porcentaje se elevara al 47,6%. Eso significó para el Gobierno sanjuanino un importante esfuerzo económico que no estaba previsto. Según información oficial, en diciembre la grilla salarial ascendió a unos 1.061 millones de pesos, de los cuales unos 61 millones correspondieron a la aplicación de la cláusula gatillo. El medio aguinaldo fueron otros 530 millones, de los cuales 30 millones se estiman que correspondieron al mecanismo de actualización.



En ese contexto, y frente a algunas versiones que indicaban que el Gobierno iba a poner un tope a la cláusula gatillo, Gattoni dijo que no es así. Por las dudas, los gremios abrieron el paraguas y adelantaron que no van a aceptar ningún tipo de freno en la mesa de discusiones.



La negociación con los tres gremios docentes es clave para la política salarial con el resto de los estatales y por eso todos los ojos están atentos siempre a esta negociación.

La voz de los sindicatos

LUIS LUCERO - UDAP

"Otra vez este año sigue faltando la paritaria nacional, que fije un piso salarial que sirva de base para la negociación en las provincias. Por nuestra parte, no queremos hablar de un porcentaje de aumento porque no es lo mismo el impacto en un sueldo inicial de 12.000 pesos que en uno de 200.000 pesos".

ROBERTO ROSA - UDA

Intentar poner un tope a la cláusula gatillo es muy riesgoso porque podría generar conflicto no sólo en el sector educativo. La intención es tener un inicio de clases normal, luego de un acuerdo razonable porque vamos a tener otra vez un año complicado con, por ejemplo, nuevos aumentos de tarifas".

DANIEL QUIROGA - AMET

"Ya hemos presentado por nota al Ministerio de Educación el pedido de convocatoria a la paritaria docente. Nuestra expectativa para la negociación es recomponer el salario a los valores actuales y podría ser llevar una propuesta conjunta luego de la reunión con los representantes de los otros gremios".