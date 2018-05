Definición. El intendente Omar Ortiz resaltó su alineamiento con el gobernador Sergio Uñac y aseguró que competirá para tratar de repetir el mandato en Valle Fértil.

En Valle Fértil ya hay una definición en el oficialismo departamental de cara a las elecciones del año que viene: el intendente justicialista Omar Ortiz aseguró que buscará la reelección. Así, la disputa y la búsqueda principal estará centrada en la candidatura del diputado. En esa categoría hay tres dirigentes que han admitido que están trabajando para tratar de ganar el lugar: el presidente del Concejo Deliberante, José Torres; el encargado del Parque Ischigualasto, y el titular de la Juventud Bloquista, Matías Carrizo Rivero. Los interesados resaltaron la buena relación entre ellos, reconocieron el liderazgo del jefe comunal y la pertenencia al proyecto político que comanda el gobernador Sergio Uñac, a la vez que destacaron que el que finalmente complete el casillero surgirá de la llegada que tengan en el electorado, lo que saldrá de las encuestas.



El departamento vallisto fue el único en el que el oficialista Frente Todos retuvo el cargo de jefe comunal, pero a su vez perdió la banca en la Cámara de Diputados, la cual quedó en poder del basualdista Miguel Sepúlveda. Así, la coalición, cuyos principales socios son el justicialismo y el bloquismo, buscará recuperar el lugar en la Legislatura, además de tratar de reeditar la victoria en la conducción municipal. El propio Ortiz remarcó que con un legislador de su mismo signo político pelearía codo a codo los mismos proyectos para el departamento, cosa que con Sepúlveda "ahora no sucede en un 100 por ciento". Además, indicó que con el actual diputado "hay dos pensamientos diferentes, él sigue una línea macrista y yo la del peronismo y de Uñac".



Ortiz llegó a la Intendencia en 2015. En las elecciones del año pasado se pusieron en juego los cargos en el Congreso nacional, pero para muchos intendentes fue una prueba de fuego de su poder territorial y una especie de plebiscito de su gestión. En tierras vallistas, los candidatos de Uñac obtuvieron el 61 por ciento de los votos y con ese resultado, el intendente había dicho que "de alguna manera se está pensando en la reelección, pero hay que trabajar mucho". Al ser consultado sobre sus aspiraciones, afirmó ayer que "estoy en carrera para tratar de repetir".



Sobre su eventual compañero de lista, Ortiz reconoció que Torres, Atencio y Carrizo Rivero tienen intenciones, remarcó que los tres "son muy trabajadores y leales" y que a la hora de la definición "se van a medir todos los que quieran ser candidatos a diputado y el que esté mejor posicionado acompañará en la fórmula y el resto, trabajará para que ganemos".

Los tiempos se adelantaron debido a la chance de que se desdoblen los comicios locales de los nacionales.





De acuerdo a la ley local de las PASO, el candidato a gobernador de un frente electoral debe avalar a un postulante a la diputación departamental. Como los tres están encolumnados con Uñac, que es casi un hecho que irá por la reelección, será este el que deberá dar el OK para que un representante vaya en la lista, lo que elimina cualquier posibilidad de interna y abre la instancia de acuerdo.



Torres reconoció que "estamos trabajando para tratar de llegar con buena aceptación en la medición". Por su parte, Atencio también admitió que se encuentra en la tarea de posicionarse y que "la intención es acompañar al intendente". Y el bloquista Carrizo Rivero indicó que "intenciones y ganas no me faltan", aunque aclaró que "estoy a disposición del partido". La titular de la fuerza, Graciela Caselles, indicó que puede ser un excelente candidato, pero que todo dependerá del consenso en el frente y el diálogo con Uñac.