A su regreso de Canadá por la participación en la feria minera más importante a nivel internacional (conocida como PDAC, por sus siglas en inglés), el gobernador Sergio Uñac habló con DIARIO DE CUYO sobre el avance de los proyectos mineros locales y los escenarios políticos de cara a 2023, entre otros temas.

- ¿Le parece favorable la medida nacional sobre la elección de retenciones móviles a la minería?

- Fue un planteo que hicieron algunas empresas, entre las que está Lundin, que desarrolla el proyecto Josemaría. Si el valor del metal sube, se pagan más retenciones. Si baja el precio, se paga menos. Es una medida buena, que permite optar por uno de dos mecanismos: el de las retenciones fijas o el de las móviles. Es un mecanismo lícito.

- ¿Qué le pareció las críticas desde la Cámara Minera de San Juan y otras entidades?

- Creo que no hay que polemizar, sino dirimir estas situaciones en base al diálogo. Entiendo que haya empresas que estén de acuerdo y otras que no. Las retenciones siempre se ponen en discusión, pero muchos países del mundo las cobran. Hoy, en el esquema actual de Argentina, las retenciones tienen que estar. El país necesita nutrir sus finanzas y lo tiene que hacer a través de este mecanismo. Si algún día se encuentra otro, bienvenido, pero, por ahora, es lo que está. Analizar cualquier otra cosa sería generar una expectativa que no se va a poder cumplir. Por lo menos en el corto plazo. Están en este gobierno y estuvieron en los anteriores. A futuro, dependerá de quien conduzca el país.

- ¿Qué tiempos se están manejando para el proyecto Josemaría?

- Josemaría tiene hoy, en promedio, 500 personas. Hace poco tenía no más de 50 o 60. Ya va en una curva ascendente, pero, cuando empiece definitivamente la etapa de construcción, la curva va a ascender a no menos de 4 mil a 5 mil trabajadores directos.

- ¿Cuándo empieza la construcción de la mina?

- Entre octubre y noviembre inician la construcción de la mina Josemaría. Entre esos meses debe empezar un crecimiento importante de la inversión y la contratación de bienes y servicios.

- ¿Esa inversión es para la construcción de la mina?

- Sí, la empresa lo ha confirmado. Josemaría fue el emprendimiento estrella en la PDAC, que va a invertir 4 mil millones de dólares y más también. La empresa está muy entusiasmada, lo ha manifestado en la feria minera y de manera individual en la reunión que tuvimos. Estoy superconfiado de que el inicio de la construcción no pasa de octubre-noviembre. Además, vamos a trabajar para eso. Hemos determinado alicientes, como que la obra vial y energética sea pagada por la empresa, descontada por regalías, pero que queda al servicio de los sanjuaninos.

- ¿En qué estado se encuentran el resto de los proyectos mineros?

- Además de Josemaría, tienen muy buenos rendimientos Filo Del Sol, Los Azules y Hualilán. Este último tiene exploradas dos millones de onzas de oro, pero es probable que pueda llegar a tres millones. Se calcula que en el primer trimestre del año que viene se va a presentar la declaración de impacto ambiental. Es una mina que está cerca, muy manejable, que se va a explotar a unos 2 mil metros de altura y que ofrece mucha expectativa de crecimiento económico y generación de puestos de trabajo. Luego podrían estar Los Azules y Filo del Sol casi en una igualdad de tiempo en la declaración de impacto ambiental.

- Generaron revuelo los valores de ciertos metales en ríos ligados a Veladero. ¿Cuáles son los informes oficiales que se deben tener en cuenta para descartar sospechas de contaminación?

- Son ríos mineralizados porque pasan por zonas donde naturalmente se puede extraer material en proyectos futuros y que, obviamente, pueden arrastrar algo. No quiero polemizar, porque fue una noticia que no tuvo ningún fundamento real. Lo explicó el ministro de Minería. Hubo un informe dado desde la propia Universidad de Mendoza y el Cipcami. Lo que digo es que, así como alguna vez una empresa no hizo lo que tenía que hacer y no nos tembló el pulso y paramos la actividad, en el caso de que no se cumpla, la paralizaremos como ya lo hemos hecho.

- En el plano político, funcionarios y dirigentes vienen trabajando para su candidatura en 2023, ¿cuándo va a definir si se postula por tercera vez a la Gobernación?

- Es verdad que hay una habilitación constitucional que yo no la he generado ni la he modificado. Pero tengo que hacer una valoración personal. Una vez que la haya determinado, veré si uso esa posibilidad o no y si le sirve a San Juan. Hoy, por la intensidad de los problemas que tenemos que resolver en el mundo, en Argentina y que algunos de ellos están en San Juan, sería como desviar el objetivo de la gestión y todo el esfuerzo está puesto en lo institucional. Lo político va a tener su espacio cuando sea oportuno. La continuidad de lo que venimos haciendo sería importante para San Juan, pero lo definiremos en los próximos meses.

- ¿Sobre qué fecha hará el anuncio?

- Después del Mundial de fútbol diré si voy a ser o no candidato. No lo descarto, pero sería prematuro afirmarlo tan pronto. Es verdad que hay muchos compañeros y dirigentes que están trabajando por eso. Y eso entusiasma.

- Ese análisis personal, ¿qué incluye?

- Motivaciones, análisis político. Hay una liga de gobernadores que es muy importante y que cada vez se consolida más. Hay distintos escenarios que deben ser valorados de manera puntual. Me apasiona lo que hago, hemos transformado San Juan. Hemos dado un vuelco institucional importante. San Juan es visto como un modelo de desarrollo de gestión, donde se atiende y se potencia al sector privado. Tenemos un Estado ordenado, en el que el crecimiento económico se da por las condiciones que el Estado marca para que el sector privado se pueda desarrollar. Es un modelo respetado a nivel nacional. Eso habilita a considerar escenarios, pero que es prematuro poder hacerlo a esta altura.

- Habló de la liga de gobernadores, ¿se ve tomando decisiones de cara a 2023 a nivel presidencial?

- Tomamos decisiones. De las relevantes, una fue el proyecto que insté para que los senadores por San Juan presentaran una nueva distribución a los subsidios del transporte. Es inequitativo que el 80 por ciento de los subsidios queden en el AMBA y que el resto se distribuya en 22 provincias. De manera muy respetuosa, pero muy firme, lideré un proyecto que fue firmado por 17 gobernadores. Y vienen más decisiones que seguro vamos a tomar dentro de esa liga, que anticiparlas no sería oportuno.

- ¿Se puede ampliar la liga de gobernadores?

- Es verdad que hoy está integrada fundamentalmente por gobernadores peronistas y de partidos provinciales, pero también la idea es ampliarla a gobernadores radicales. Será a nivel gestión. Los grandes cambios que el país necesita van a requerir muchos consensos y, para lograrlos, hay que tener mucha apertura. Hay que sumar todo lo que más se pueda. No digo en el mismo proyecto, pero, al que le toque gobernar, va a tener que abrir mucho porque las medidas que hay que tomar, relativas a la economía, la educación, la justicia, la matriz energética, son muy profundas.

- ¿Hablar de una candidatura presidencial también es prematuro?

- Es más prematuro que hablar de una candidatura a nivel provincial.

- ¿E integrar un equipo de gobierno a nivel nacional?

- Integrar un equipo sería un desafío posible. No digo que lo otro sea imposible, pero más posible es integrar un equipo.

- Sería con consensos y acuerdos con las distintas vertientes del peronismo...

- Sí, con consenso dentro del peronismo, la liga de gobernadores, con el kirchnerismo, con todos, con aperturas mucho más amplias que el peronismo en sí mismo. Falta mucho y se trata de una situación más colectiva, de trabajo en equipo, mucho más global. Eso es probable.

- Trascendió que en el momento más álgido de la gestión del presidente Alberto Fernández se le ofreció un cargo específico en el Gobierno nacional...

- Nunca lo he comentado. La idea es no hacerlo, pero mi compromiso estaba en San Juan. No se iba a entender si me iba. Casi hubiese sido sin mucho sentido. Sí le dije al Presidente que desde San Juan iba a seguir colaborando y es lo que he estado haciendo.

- ¿Considera conveniente adelantar las elecciones locales?

- A las elecciones a Presidente y a Gobernador es conveniente hacerlas en momentos distintos, porque se trata cosas distintas. Es una posibilidad que tengan fechas diferentes en San Juan. Cuando se elige Presidente, se discuten más los problemas de Capital Federal, el AMBA y la provincia de Buenos Aires que los problemas reales del país. Cuando se discute el puesto de Gobernador, se debate quién va a conducir los destinos de la provincia, qué proyecto tiene, qué planes ha diseñado, cuál es el equipo de gente, cuáles son los antecedentes inmediatos, qué hizo uno si estuvo en esta actividad y cómo le fue.

- Tras la judicialización de la eliminación de las PASO, se planteó en la Cámara de Diputados un sistema de votación alternativo. ¿Le gusta un esquema de lemas o uno parecido?

- En la apertura de sesiones, le pedí al Legislativo el tratamiento de la ley de ética en la participación política. El otro tema que me pareció oportuno que se tratara era la discusión del sistema electoral porque no estoy de acuerdo con la judicialización, pero soy respetuoso. Cualquier modificación, será algo que deberá tratar la Cámara de Diputados.

- ¿Cree que la discusión de la boleta única es una movida política de Juntos por el Cambio?

- Para mí, la boleta única electrónica es un muy buen sistema, pero para eso hay que avanzar mucho en conectividad, en la digitalización y en la posibilidad de poder llevar máquinas en todo el país. Otra cosa es la boleta única de papel. No estoy de acuerdo con esa sábana que es interminable y cuyo cómputo va a ser interminable. Va a llegar el martes y no vamos a tener los resultados del domingo. No lo veo práctico, pero soy respetuoso, no pienso polemizar. Se aprobó y queda que pase por el Senado.

- ¿Qué balance hace de las movilizaciones de los autoconvocados? ¿Cree que va a volver a resurgir o que está solucionado?

- Primero, voy a valorar la actividad docente. El Estado hizo el máximo esfuerzo. Hay una cosa que nos supera a todos y que nos está doliendo y mucho, que es la inflación, que no se detiene y, en la medida que no se pare, es probable que los problemas no se detengan. Me quedo con que en la provincia de Sarmiento, el Gobernador escuchó un reclamo que era justo, que puede tener distintos condimentos, pero que no están por encima de lo más importante que es tratar de proteger de la inflación a los bolsillos de los trabajadores y hacer el máximo esfuerzo porque para eso me han elegido.

- Junto al proyecto para el cambio de reparto de subsidios al transporte se presentó el de reforma de la Corte Suprema de Justicia. ¿Comparte la ampliación a 25 miembros?

- Con los gobernadores propusimos una mirada. Se podrá estudiar otras propuestas más. Las Cortes en el mundo tienen mayor cantidad de integrantes y eso les da, me parece, mayor agilidad.

En los jardines de Casa de Gobierno

La entrevista con el gobernador Sergio Uñac se dio en un escenario novedoso: los jardines de Casa de Gobierno, un lugar que ha sido cumbre de diálogos de alto vuelo entre el gobernante de turno y figuras de la política nacional. Fue a eso de las 13.30, cuando el sol se colaba por los grandes árboles y arbustos de la histórica casona de calle Paula Albarracín de Sarmiento y matizaba una jornada relativamente fresca y la volvía agradable para una charla al aire libre. Así, las definiciones de Uñac sobre la agenda institucional y política se dieron en un clima distendido.

La mesa y las sillas fueron ubicadas cerca del conocido horno de barro y los parrilleros, con el que el personal gastronómico agasaja a los invitados del jefe de Estado provincial con empanadas o alguna otra delicia.