El mes que viene, la gestión uñaquista tiene previsto dar inicio a la construcción del resto de las casas comprometidas por el presidente Alberto Fernández tras el terremoto de enero. En total son 931 viviendas, divididas en dos barrios, que completarán las 1.800 anunciadas por el jefe de Estado. El primero de ellos, de 143 unidades, a construir en Carpintería, Pocito, será licitado, a más tardar, la semana que viene, mientras que el segundo, de 788 casas, también en Pocito, tendrá el puntapié inicial con la visita del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que llegará a la provincia el miércoles que viene. De hecho, el gobernador Sergio Uñac mantuvo ayer un encuentro con el funcionario nacional, con el que dialogó sobre "el cronograma de trabajo respecto de lo que resta del año". Los avances de las obras fueron confirmadas por el director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Yornet, quien acompañó a Uñac y al secretario de Vivienda, Robert Garcés.

Tras el terremoto del 18 de enero, y bajo el programa nacional Casa Propia-Construir Futuro, Fernández anunció la construcción de 1.800 casas destinadas a los damnificados. Con el anuncio, las autoridades locales comenzaron a trabajar para que las mismas comiencen a edificarse lo antes posible. Así, a fines de mayo, se dio inicio a la construcción de 837 unidades ubicadas en Rivadavia, correspondientes a los barrios Ingeniero Céspedes y Sierras de Marquesado. La segunda tanda de viviendas corresponde a dos barrios de Pocito: Las Pampas, de 788 unidades, ubicado en Calle 13 y Avenida Uñac; y El Jagual de 143 casas, en Carpintería. Según explicó el titular del IPV, el segundo ya tiene la no objeción técnica de Nación, por lo que quedó habilitado para su licitación en los próximos días y su adjudicación e inicio de obra para el mes que viene; mientras que, para el primero, no se descarta que el OK de la administración central sea presentado por Ferraresi la semana que viene. En el área que conduce Yornet no descartan encarar las tareas de este último a través de una asistencia financiera a las empresas, proceso más rápido que la licitación, dado que esta última demoraría por ser un barrio tan numeroso, el cual, según el proyecto, estará dividido en ocho sectores, para que cada uno de ellos sea encarado por una compañía. Una vez iniciadas las tareas, el plazo de ejecución estimado es de 12 meses.

Sobre los recursos necesarios para las obras, Yornet recordó que "son netamente nacionales", mientras que los presupuestos "todavía no están definidos porque dependen de la administración central", pero se estima que rondarán entre los 2.500 y 3.000 millones de pesos.

Tras la reunión con Ferraresi, Uñac destacó que "el trabajo junto a Nación tiene, como objetivo final, la construcción de viviendas, pero también la generación de muchos puestos de trabajo para los sanjuaninos". Ese punto no es menor, ya que, en la ejecución de los barrios Las Pampas y El Jagual, se estima que serán requeridas unas 1.500 personas en el pico de construcción. Si se suman las obras que ya están en marcha, el anuncio del Presidente de la construcción de 1.800 casas para los damnificados del terremoto habrá generado unos 3.000 puestos de trabajo en la provincia.

Respecto a la agenda del ministro Ferraresi en San Juan, el funcionario inaugurará el barrio Gobernador Doncel, en Pocito.



Programa Casa Activa

El ministro de Hábitat y Vivienda de la Nación, Jorge Ferraresi, anunciará mañana el plan Casa Activa, para mayores de 60 años. El IPV ya tienen listo un proyecto con 32 hogares, que estará ubicado en Capital o Chimbas.



Barrio Gobernador Doncel

En San Juan, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat entregará, junto al gobernador, el barrio Gobernador Doncel, ubicado en Pocito. Son 198 viviendas que fueron sorteadas en 2018. La obra comenzó su ejecución en 2019.