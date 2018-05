La decisión está tomada. La gestión uñaquista apuesta a implementar este año un nuevo sistema de transporte urbano en cuatro distritos turísticos: Valle Fértil, Jáchal, Iglesia y Calingasta. Para eso llevará adelante un estudio técnico, que estará listo el mes que viene, para determinar las necesidades de traslado de los vecinos de cada zona, teniendo en cuenta aspectos como la concurrencia a centros de salud, escuelas y factores productivos. El informe además revelará cómo se implementará, si se reforzarán los sistemas existentes o si se licitarán recorridos. Además, la iniciativa del Gobierno significa una jugada central en materia turística, ya que dichos distritos son los más visitados de la provincia. En los cuatro, los municipios aportan movilidades para el traslado de los vecinos, que es una ayuda, pero limitada, y tan sólo en uno de ellos hay una línea que presta el servicio.



Entre las posibilidades que barajan en el Ejecutivo para atender cada una de las necesidades de las comunas aparecen ampliar los recorridos de los colectivos que hoy funcionan con el aporte municipal, darles más frecuencia y hasta llamar a licitación nuevos servicios de transporte público de pasajeros. Otros de los puntos que se evalúa es la conexión de cada distrito con la ciudad y la que hoy existe entre ellos, como los transportes de Valle Fértil a Jáchal y de éste a Iglesia. Incluso el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, de quien depende la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, indicó que de hacer falta, la administración uñaquista aportará fondos para subsidiar el transporte.



Baistrocchi, junto al subsecretario Ariel Palma, mantuvo el lunes una reunión con los cuatro jefes comunales para conocer el estado de situación de cada comuna en materia de transporte. En ese encuentro las autoridades definieron encarar un cronograma de trabajo y si bien no están todas las fechas definidas, lo seguro es que las tareas comenzarán la semana que viene y antes de que finalice el mes estará finalizado el estudio. Palma indicó que el informe será ejecutado por un equipo dependiente del ministerio y el trabajo de campo en los cuatro distritos consistirá en evaluar cómo los estudiantes se trasladan a las escuelas, qué centros de salud hay en cada distrito y su concurrencia, además de tener en cuenta los factores turísticos y productivos y recabar datos de los mismos vecinos. Con ese informe, en el Ministerio de Gobierno sabrán cómo encarar las problemáticas de cada departamento.



Las realidades de cada uno de los distritos turísticos es diversa. Por ejemplo, Valle Fértil no cuenta con ningún servicio de transporte público y según indicó el intendente Omar Ortíz "la necesidad es alta". Para llevar a los chicos a cada uno de los establecimientos educativos, el municipio pone a disposición varias unidades de combis de manera gratuita". En el caso de Jáchal la situación es diferente. El traslado de pasajeros es brindado por una empresa privada, con cuatro recorridos de lunes a viernes. No obstante, afecta a un eventual turista que quiere visitar distintos puntos del departamento durante un fin de semana. El jefe comunal Miguel Vega también señaló que utiliza movilidades oficiales para ayudar a desplazar a los vecinos que necesiten la ayuda.



En Iglesia la comuna logró en 2011 adquirir, gracias al aporte de una empresa minera, una unidad para el traslado de vecinos (Ver Recuadro). Y por último, en Calingasta, si un vecino necesita trasladarse desde Barreal hasta Tamberías, debe hacerlo en un colectivo municipal, abonando el camino a recorrer, que sólo funciona de lunes a viernes en distintos horarios.

El antecedente del micro en Iglesia



En septiembre de 2011, el municipio de Iglesia recibió la donación de un colectivo que comenzó a utilizar para unir las localidades más alejadas del departamento con la villa cabecera. El recorrido largó con dos frecuencias por la mañana y una por la tarde y la comuna se hizo cargo de los gastos del combustible y del chofer.



Antes, los vecinos tenían que apostarse en la ruta en plena madrugada para esperar el colectivo que une la Ciudad de San Juan con Iglesia para poder trasladarse de un lado a otro. Desde la comuna habían manifestado que el colectivo urbano beneficiaba a los pobladores que tenían que desplazarse hacia las zonas más pobladas a realizar trámites o hacerse atender en los centros de salud con mayor aparatología. Según las fuentes, el servicio aún continúa en el departamento y el estudio que encarará Tránsito y Transporte determinará cuáles son las zonas con mayor actividad para ampliar el sistema.



Más movilidades



El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Protección Civil, entregará a los cuatro departamentos (Valle Fértil, Calingasta, Jáchal e Iglesia) una camioneta 4x4 para atender necesidades en las zonas más alejadas de cada distrito. El uso de las unidades será específico. El Ejecutivo y los jefes comunales firmarán un convenio para poder recibirlas.

Equipo

10 Es el número de personas que integra el cuerpo de especialistas de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte que llevará adelante el estudio en cada uno de los municipios.