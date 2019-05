Durante la mañana de hoy, en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sergio Uñac fue recibido por el secretario general de la CGT Eduardo Cabello, el secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas, Juan José Chica y los secretarios generales de todos los gremios que conforman la entidad sindical.

Para celebrar el Día del Trabajador, el gobernador inauguró obras en el edificio, que comprenden la remodelación de la sala de actos, los sanitarios de mujeres y hombres y el SUM de la entidad sindical.

"Dudamos con los compañeros sobre tener un acto hoy. De alguna manera lo estamos teniendo, pero no podemos festejar cuando hay argentinos que no tienen trabajo y no saben cómo pasar el día. Teníamos que pensar en eso, pero nos pusimos como meta en la conducción que el día no pasara desapercibido y la mejor manera es trabajar. Y trabajamos, porque nos ayudamos, porque siempre hay una mano solidaria y el gobierno provincial fue más que importante en este sentido", dijo Cabello.



Por su parte, el gobernador enfatizó en la importancia de la unión de los distintos sectores: "la foto de hoy, donde está el gobierno provincial, muchos de los gobiernos municipales, el sector empresario y el de los trabajadores, muestra lo que es necesario para tener una provincia que ‘saca la cabeza’ por encima de la media nacional. Eso no es mérito de alguien en particular, es una mirada colectiva y conjunta de las cosas que queremos y nos hemos animado a hacer. Este es el modelo en San Juan, donde ponemos al empleo como el valor trascendente de la construcción social, puente entre la sociedad y el bienestar", remarcó el primer mandatario.

Sobre la realidad actual y San Juan en el contexto nacional, el primer mandatario señaló que "en la provincia tenemos uno de los niveles más bajos de desocupación del país. Eso nos alegra, pero también nos preocupa porque hay aún unas 6 mil familias que no encuentran en el trabajo, el puntal del proyecto familiar. Aquí apostamos a que en la provincia, al empresario le vaya bien, y desde allí poder generar ese círculo virtuoso que apunta a la renta productiva y no a la renta financiera. Por eso celebramos, por ejemplo, la apertura en los próximos días de dos estaciones de servicio que generarán más de 80 puestos de trabajo; la nueva Planta de Frigorífico que abrirá 140 empleos más. Nos merecemos otro destino, que lograremos a través del concepto de unidad”, cerró.