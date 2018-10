Emblemática. La construcción de la Escuela de Música atravesó por diferentes contratiempos y quedó paralizada con un 40 por ciento de avance. Hubo intentos por reflotarla, pero todo quedó en la nada y el año que viene no habrá novedades.

En el presupuesto nacional no habrá partidas para obras, señaló ayer el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, mientras que el secretario Administrativo Financiero, Pablo Padín, agregó que de las últimas gestiones que hicieron les confirmaron que en ese rubro "no habrá plata". En ese escenario, la construcción de la Escuela de Música seguirá paralizada, la ampliación de la Facultad de Ciencias Exactas y de Arquitectura quedará en veremos y el proyecto del nuevo edificio para el Instituto de Automática ni siquiera verá la luz el año que viene, indicó el rector. Se trata de espacios vitales para que los alumnos y docentes estén cómodos en el dictado de clases y dejen de asistir a aulas viejas. Pero las obras quedaron frenadas por la falta de recursos en el marco del ajuste que viene encarando el macrismo, resaltaron en la casa de altos estudios.



En la UNSJ y el resto de las instituciones universitarias del país se encuentran en pie de guerra frente a los recortes de partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento (Ver recuadro). En la sede local se unieron todos los actores (autoridades, gremios, alumnos y docentes) para darle mayor fuerza al reclamo, a la espera de cambios en la confección del presupuesto, que será debatido en estas semanas.



La poda de recursos no sólo se sentirá en los gastos operativos sino en el ítem de la obra pública, que financia la Nación en todas las universidades, y en este caso en particular, corre por cuenta del Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio. Nasisi resaltó que son tres las principales que se verán afectadas (Ver aparte). Una de ellas es la Escuela de Música, cuya construcción ha atravesado por una serie de contratiempos y hoy está en un 40 por ciento de avance. Según Jorge Cocinero, secretario de Obras, calculó que para terminarla harían falta unos 50 millones de pesos. El proyecto se licitó en septiembre de 2013 con un presupuesto de 17 millones de pesos, pero dos años después, la empresa Salmax abandonó los trabajos por problemas económicos. En diciembre de 2015 hubo otro llamado a licitación, pero no se presentaron empresas interesadas. Y en mayo de 2017 se llevó a cabo otro proceso para retomar las tareas, pero la única compañía que se anotó, su oferta superó en más del 20 por ciento el valor del presupuesto oficial, por lo que quedó desestimada. Si bien hubo intentos nacionales por reforzar los recursos, todo quedó en la nada y no habrá novedades en 2019.



Por el lado de la ampliación de las Facultades de Exactas y Arquitectura, Cocinero informó que en septiembre de 2017 se abrieron los sobres de la licitación para la construcción del edificio para el uso de ambas unidades académicas, que una empresa fue preadjudicada, pero que desde la Nación no salió la no objeción financiera, por lo que no se pudo firmar el contrato. Y al igual que la Escuela de Música, no tendrá avances el año que viene. El presupuesto de la obra fue de 80 millones de pesos, pero el funcionario universitario estimó que a valores actuales debe rondar los 120 millones de pesos.



La tercera tiene que ver con el inmueble del Instituto de Automática. La obra apuntaba a estar enclavada en el predio de la Facultad de Ingeniería, pegada al Lawn Tenis, y contemplaba toda la parte administrativa, aulas, talleres de ensayo y prácticas, laboratorio. El secretario de Obras explicó que la iniciativa se encuentra en proyecto, el cual fue presentado en la Nación y su financiamiento giraba en torno a los 50 millones de pesos.



El rector describió el panorama desalentador, salvo que en el transcurso del año que viene se giren fondos extra.





>Puja por los fondos para funcionamiento

Según informaron en la UNSJ, la partida para solventar los costos operativos pasó de 140 millones de pesos en 2017 a 148 millones para este año, una suba de tan sólo 5,71 por ciento, cuando la inflación acumulada a septiembre fue del 30,8 por ciento. El rector Nasisi había dicho que, con recursos propios, subirán ese ítem hasta 200 millones a fin de año y que de acuerdo a los cálculos que realizaron, esa misma cifra es la que mandaría la administración macrista en 2019. "Si llega a pasar eso, vamos a estar complicados", había resaltado.



Por eso, Nasisi les pidió a los legisladores que planteen en el Congreso la redistribución de un programa en el presupuesto universitario de 4.000 millones de pesos para reforzar a todas las universidades.

Edificios

>Escuela de Música

La obra está enclavada en un predio de 1.600 metros cuadrados, pero construir toda la escuela significará levantar una estructura de 6.400 metros cuadrados. El edificio contendrá un total de 44 aulas en las que podrán tomar sus clases unos 1.000 alumnos que cursan sus estudios en la unidad académica que depende de la Facultad de Filosofía, hoy a cargo de la decana Rosa Garbarino. La obra tiene un avance del 40 por ciento.

>Exactas y Arquitectura

El nuevo edificio contempla una superficie total de 3.052 metros cuadrados, de los cuales, 1.602 serán para la Facultad de Arquitectura y el resto, para Ciencias Exactas. El inmueble tendrá tres pisos: subsuelo, planta baja y primer piso, en los que están contempladas nueve aulas de unos 80 metros cuadrados promedio cada una y cinco talleres que ocupan unos 110 metros cuadrados promedio. Con la obra, el espacio para las dos facultades se amplían en un 40 por ciento.

>Instituto de Automática

El proyecto contempla un edificio de tres plantas: planta baja y primero y segundo piso. Según señaló Jorge Cocinero, secretario de Obras, la obra tendrá un total de 12 aulas, un laboratorio y un taller de prácticas y ensayo. Para la primera etapa estaba contemplado un presupuesto de 50 millones de pesos, pero el proyecto no se ha licitado dado que aún no cuenta con la factibilidad económica desde la administración macrista.