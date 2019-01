Armado. Al cierre de esta edición, el frente San Juan Primero terminaba de presentar las listas en los departamentos y, según dijeron desde la fuerza política, iban a llegar a los 19 distritos de la provincia.



El frente San Juan Primero, liderado por Martín Turcumán, llevará como primer precandidato a diputado proporcional a José Peluc, un exalfil del senador Roberto Basualdo. Si en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) la alianza logra una buena cantidad de votos, el ahora secretario General de ADN, el partido que gestó la sociedad, tiene grandes chances de obtener una banca en la Legislatura. Al cierre de esta edición, en la fuerza política aún no definían a todos los postulantes, aunque el propio Peluc confirmó que también están anotados Darío Peña, Mario Torrejón, Víctor Hugo Suárez, Alejandro Vilanova y Andrea Castro.

La alianza electoral debuta en esta contienda y además de ADN, la integran el Partido Socialista, Libres del Sur, Fuerza para la Unidad, FORJA, Juntos Podemos, La San Martín, JEPRODE y el Bloquismo Auténtico. La fuerza política que encabeza el frente también es nueva, ya que se creó para las legislativas 2017 y tiene a Turcumán como su figura más visible, al punto de que en esta contienda va como precandidato a la Gobernación. El otro hombre de peso en ambas elecciones es Peluc, quien fue uno de los encargados de los armados departamentales. En conferencia de prensa, Turcumán, exmacrista que jugó como gobernador en 2015, había señalado que el objetivo es conformar una "verdadera oposición", había indicado que los rivales del oficialismo habían estado "ausentes", al punto de calificarlos de "cobardes".

En las legislativas de 2017, ADN buscó aliarse con el socialismo, pero los intentos no dieron sus frutos. En esta ocasión hubo acuerdo y sumaron socios. El frente hasta ahora es conocido como San Juan Primero, pero probablemente deberán cambiar el nombre debido a una impugnación que realizó el oficialismo, ya que había utilizado dicha denominación anteriormente.

En un principio, la Cruzada Renovadora también formaba parte de la sociedad, pero sobre el filo pegaron el portazo. Es que figuras cruzadistas querían ir a internas en algunos departamentos y desde el frente apuntaban a conformar listas de unidad. Alfredo Avelín Nolléns, del partido que fundó su padre Don Alfredo, explicó que el alejamiento se debió a motivos políticos, que no había rencores y convocó a los seguidos de todos los partidos a que no hubiera discrepancias entre ellos, ya que el rival es el frente Todos. Sobre ese punto coincidió Peluc.

Pese a ser una fuerza política joven, San Juan Primero se encaminaba a armar en todos los departamentos, aunque al cierre de esta edición aún no cerraban en dos (ver infografía). En el armado electoral, tendrán internas en Capital, Santa Lucía y Albardón.

En cuanto a la lista de diputados proporcionales, además de Peluc, hubo una distribución de cargos entre referentes del socialismo y de distintos sectores. San Juan Primero se caracterizó por nuclear a dirigentes bloquistas y peronistas, entre otros, que no tuvieron cabida en las sociedades que conformaron sus respectivos partidos. Un ejemplo de ello son los bloquistas José Codorniú, en Jáchal, y Carlos Maza Pezé en Angaco.

> Enojado en Angaco

Un caso particular es el del actual diputado por Angaco, Carlos Maza Pezé, de origen bloquista, quien quería pelear la Intendencia en el frente oficialista y como no lo dejaron, optó por formar parte de la lista del frente que lidera Turcumán. En el frente Todos le habían ofrecido repetir la diputación y como no accedió, para su lugar se postuló su tío, Héctor Pezé, un veterano dirigente bloquista de ese departamento, cercano a la diputada nacional Graciela Caselles, titular del PB en la provincia.