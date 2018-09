Es uno de los dos nuevos miembros de la Corte de Justicia y en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento habló de los cambios que se vienen, como la investigación fiscal. El ministro Guillermo De Sanctis además dio definiciones sobre la Justicia Federal enclavada en Comodoro Py, haciendo hincapié en la causa de los cuadernos de las coimas que involucra a la expresidente Cristina Fernández y los procesos que estuvieron ligados al presidente Mauricio Macri.



- La Corte lanzó un nuevo concurso, ¿cuántos cargos hay vacantes?



- No hay una cifra de cargos. Estamos hablando de armar una cantera de futuro personal para cuando se vayan produciendo vacantes, sea por jubilaciones o porque creamos o reformulemos institutos. De la mano de la reforma del Código Procesal Penal, en la segunda mitad de 2019 estará la investigación fiscal. Se trata del cambio de paradigma absoluto en el fuero penal, con la investigación en manos de los fiscales en el territorio, junto con la policía. Y los jueces siendo garantes del debido proceso, para resolver incidencias y luego definir en el juicio la condena o la absolución. Se va a implementar gradualmente...



- ¿Cómo?



- Puede ser por tipo de delitos, determinados delitos a través del sistema acusatorio, la investigación fiscal, mientras los juzgados existentes sigan con otro tipo de delitos, los más graves quizás. O un mix entre graves, un homicidio, y accidentes de tránsito por ejemplo, que son numerosos.



- ¿Cuál es la diferencia o el beneficio que investigue un fiscal y no un juez?



- El que hoy ejerce la acción penal es el juez, rehén de expedientes, de 1.800 causas que entran por turno. Vamos hacia el formato de oficina judicial, al sistema de gestión asociado, una oficina única, de 20 o 30 empleados, para estar al servicio de seis u ocho jueces, como es Flagrancia. Tanto en lo civil, laboral, contencioso administrativo. Los actuales juzgados van a ir desapareciendo en todos los fueros. El sistema viene de mano de la oralidad, se oraliza buena parte de la investigación, lo que produce una agilización, porque el elefante pesado, dormido, son los papeles.



- ¿Sabe cuándo va a renunciar el cortista Abel Soria Vega?



- El doctor Soria Vega ha confirmado que renuncia, condicionado a que le salga la jubilación. Eso lleva unos meses. Puedo confirmarlo porque él mismo se lo ha dicho a un periodista de DIARIO DE CUYO y a nosotros en un acuerdo extraordinario que hubo esta semana. Le agradecí el gesto de que se lo confirmara a sus pares, de decirle a tus colegas que te estás yendo, que venció su ciclo, además de su marco familiar. Y el anuncio fue hasta con algún piropo y aliento para los que hemos llegado recientemente, ya que habló de vientos de cambio, el nuevo ritmo.



- ¿Qué deja Soria Vega después de más de 20 años, al igual que el resto de los que se han ido?



- Todo hombre deja algo. No puedo hacer un inventario de lo que deja cada uno. Han administrado el Poder Judicial. Son profesionales que llegaron a la Corte y que han tratado de hacer lo mejor posible. Han sido muy criticados, es verdad. Han dejado ciertas secuelas de críticas.



- Que usted también las tenía...



- Y todos. Hay que administrar un poder del Estado como el Judicial, que puede salir mejor o peor. Es una cuestión de actitud. El balance lo tienen que hacer los que se van.



- ¿Se están dando los cambios que prometió?



- Se están dando. Es mucho lo que hay que actualizar, cambiar, reemplazar, crear. Entonces, no se puede hacer con la velocidad que se quisiera.



- ¿Van al ritmo que esperaba?



- Sí. Y algunos bastante rápidos. Las instituciones jurídicas son complejas, en cada expediente hay que tener en cuenta que hay seres humanos adentro. Hay cambios que es hasta contraproducente que sean con la velocidad de un rayo. Hay que planificar bien, no equivocarse, a veces hay que ser gradualista. Por ejemplo, vamos al expediente electrónico, es decir, hacia la despapelización. Pero hemos empezado con la notificación electrónica. No hemos puesto el expediente electrónico tipo shock porque no es posible. Si uno les cambia a los abogados el papel por la electrónica los mata. Hay que adaptar los sistemas de Tribunales y capacitar al personal y a los abogados. Este año se lanzó el primer paso que es la notificación electrónica, ir terminando con la célula papel.



- ¿Los abogados están acompañando este proceso? ¿O cuesta un poco?



- Todo cambio cuesta y a veces se resisten o se presta para el debate. Pero la notificación electrónica ha sido acompañada. El propio Foro de Abogados pidió una prórroga y en la Corte nos tomamos un mes más para ajustar algunas inconsistencias y arrancó el 1 de mayo. Los colegas abogados litigantes acompañan y también tratamos de conversar con ellos.



- Desde afuera se ve que no hay vuelta atrás en la relación con el Foro de Abogados, ¿es así?



- En las relaciones humanas siempre hay vuelta atrás. Y máxime cuando hay un servicio que es esencial para la población. Hay que pensar en la población y no en intereses particulares, corporativos o hacer política.



- ¿El Foro lo hace?



- No hago imputaciones sino un diagnóstico, que también es un examen hacia adentro del Poder Judicial. La actitud corporativa no ayuda en ningún plano. Las diferencias con el Foro de Abogados han sido más que nada críticas de tipo humano personales que funcionales.



- Es grave entonces...



- El Foro de Abogados no se opuso a la notificación electrónica.



- Pero se oponen al traslado de la Ciudad Judicial...



- Una parte de la conducción se opone. A veces tengo la sensación, y no sólo la sensación porque en la intimidad dicen "nos vamos a Chimbas, nos van a afanar...".



- ¿Quién dice eso?



- Muchos abogados.



- ¿Del Foro?



- También. En las elecciones del Foro hubo una candidata de la conducción que tenía un video en el que objetaba que nos íbamos a Chimbas, que en el carnaval había habido un homicidio y que ahí nos vamos. No se puede estigmatizar así. La tendencia mundial es llevarse las administraciones, lo institucional hacia las periferias, porque las capitales están con una cabeza muy grande y un cuerpo muy chico. Salta tiene su Ciudad Judicial a 15 kilómetros de la Capital. Esta Ciudad Judicial va a quedar, como mucho, a cuatro kilómetros. Además, pondremos una línea especial, basándonos en el metrobus de la Ciudad de Buenos Aires, de buses más chicos, que van a ir y venir constantemente con una frecuencia muy corta.



- ¿Eso lo va a pagar el abogado?



- El abogado va a tener la posibilidad de que si se olvidó un papel, en 15 minutos podrá regresar de su estudio a la Ciudad Judicial en bus.





- ¿Pero lo van a pagar los abogados o todos los sanjuaninos?



- Se llamará a licitación y si lo tiene que subsidiar la Corte, lo hará.



- ¿Por qué los van a subsidiar?



- O en todo caso será módico.



- ¿Pero el transporte también lo podrán usar los vecinos de la Ciudad Judicial?



- No. Será exclusivo para la Ciudad Judicial, para aquellas personas que tengan que hacer un trámite dentro de Tribunales.



- Eso parece una injusticia...



- Ninguna injusticia. Es una posibilidad. Hay que estudiar todos los sistemas posibles.



- Si llegase a ocurrir, parece una injusticia con el resto de los ciudadanos. No tiene por qué darles privilegios a los abogados, quienes, además, ganan muy bien. Me permito darle mi opinión.



- Hay que estudiarlo, incluso consensuarlo con los abogados, con los operadores.



- Hay personas que sostienen que la exbodega Cavic es patrimonio de San Juan...

- No. Nunca hubo declaración de patrimonio, ni cultural, ni histórico, ni arquitectónico, ni nada.

- ¿La torre de agua tampoco?

- No. La faz patrimonial del recuerdo histórico del San Juan vitivinícola la vamos a preservar. Se trata de la torre y un cuerpo de edificios, en los que se va a señalar que hubo una megabodega. Vamos a hacer visitas guiadas y puede que haya un museo del vino ahí adentro. Por otro lado, cuando esté la Ciudad Judicial y nos tengamos que ir, le pido al Ejecutivo que deje la planta baja y el subsuelo porque es el ícono de la Justicia, ahí se pueden hacer sitios temáticos y exhibir expedientes famosos como el asesinato de Amable Jones o el sucesorio de José Ignacio de la Roza, de Salvador María del Carril.

- ¿Va a tener demoras la obra de la Ciudad Judicial, teniendo en cuenta el contexto con la suba del dólar?

- La enorme parte de la obra va a recaer sobre las espaldas del Ejecutivo. No hay Poder Judicial en el mundo que pueda construir un complejo como el que estamos hablando, porque no es un órgano recaudador. El Judicial no tiene rentas propias.

- ¿Pero cree que se va a ver demorada?

- Eso sin duda va a recaer en el poder administrador. El Gobernador está a brazo partido con el Gobierno nacional, negociando las secuelas de esta crisis. Y está peleando por la no reducción de las finanzas provinciales. Es injusto recortarle fondos a San Juan cuando es una provincia equilibrada financieramente. Así que, esa secuela de la crisis debería contestarla el Ejecutivo. El Gobernador va a hacer todos los esfuerzos para que haya Ciudad Judicial.

- ¿Qué opina de lo que sucede con la Justicia Federal y Cristina Fernández de Kirchner?

- He sido secretario de Justicia Federal, por lo tanto, conozco el ADN de Comodoro Py. Cuando era secretario estaba Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Carlos Stornelli y los otros han ido cambiando. En su ADN, Comodoro Py usa el freno y aprieta el acelerador cuando le conviene. Huele la sangre, al animal herido, al que se está yendo y al que está viniendo.

- ¿Y cuál sería la situación en el caso de los cuadernos y CFK?

- Todo el combo corrupción, tenga el nombre que tenga, con las reglas del debido proceso legal, con las pruebas en el expediente, donde el fiscal se mata por probar y el defensor defendiendo, y la Justicia dictando sentencia, tiene que ir preso el que sea.

- ¿Eso está pasando ahora?

- Creo que no.

- ¿Hay mucha política?

- Sí. Comodoro Py es así.

- ¿Comodoro Py está jugando a favor de Macri?

- Comodoro Py está jugando a favor de Macri en varios procesos.

- ¿En qué se basa para decir eso?

- Porque no hay prueba.

- Es decir, en una investigación en la que una persona que con detalles cuenta que ha entregado plata y que acusa con nombres, apellidos y datos concretos; luego, aparecen testimonios de otras personas que ratifican lo que se denunció primero. Y, no sólo eso, hay empresarios y políticos del mismo palo que lo ratifican. ¿Usted dice que eso es política y que no es una investigación concreta?

- No. Yo digo que se investigue. Con todo ese material hay que hacer una investigación y colectar pruebas de manera legal, bien obtenidas.

- ¿Está bien que el Senado no deje que detengan a Cristina?

- Depende en qué. Los fueros son parlamentarios.

- Miguel Pichetto, presidente del bloque peronista, dice que hasta que no haya sentencia firme...

- Porque está dentro de las reglas constitucionales. Lo que dice Pichetto no es caprichoso. Por Constitución está la presunción de inocencia. Lo que quiero decir es que no hace falta el desafuero de la señora. Tiene inmunidad de arresto, pero no de proceso. Puede ser indagada, interrogada, procesada. Cuando haga falta detener a la persona, se pide el desafuero. El juez puede hacer todo, salvo arrestar si no tiene condena. Con condena, se le saca el fuero y en 24 horas debe estar arrestada. Antes hay una presunción de inocencia.

- ¿Qué opina de la aplicación de la figura del arrepentido en la provincia?

- Estoy de acuerdo. Es lo mismo que opiné cuando fui secretario de Justicia de la Nación. El programa de testigo arrepentido fue creado en mi gestión.

Textuales

"El concurso va a despertar más interés por la situación del país y es una función apetecible".

"Con el fiscal General Quattropani tenemos diálogo. Él va a mi oficina y yo voy a la de él".

"Los trabajos para el concurso del anteproyecto de la Ciudad Judicial han pasado la docena".