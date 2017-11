Juan Carlos Caballero Vidal presentó esta mañana su renuncia como Ministro de la Corte de Justicia después que Diario de Cuyo diera a conocer que el juez Federal Rago Gallo envió un informe a la Cámara de Diputados para que se iniciara un juicio político en su contra.

De esta manera, el magistrado evitó ser destituido de su cargo y perder los fueros. Sin embargo, será indagado en la justicia Federal por los expedientes Cevinelli y Carvajal.

Es la primera vez en el país que se solicitaba un proceso de remoción contra un ministro de la Corte por su supuesta vinculación con el terrorismo de Estado.

La Causa

Caballero Vidal está imputado, en primer lugar, como presunto partícipe de los delitos de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y robo agravado, además de estar señalado como integrante de una asociación ilícita, de no promover la investigación penal y amenazas. Es por el caso de Héctor Cevinelli, quien fue secuestrado, torturado y a quien además le robaron. Según la causa, no habría hecho nada por la víctima y encima, habría amenazado al abogado defensor. El otro caso es por no impulsar la pesquisa al tomar conocimiento de la muerte de Ángel José Alberto Carvajal, torturado hasta la muerte, pese a que ordenó su autopsia por pedido del RIM 22.

El pedido de indagación que trascendió hoy

Ayer, el juez federal Leopoldo Rago Gallo había concretado una medida histórica, que tomó estado público este martes a través de DIARIO DE CUYO, al enviar un informe a la Cámara de Diputados para que le hagan juicio político a Caballero Vidal.

El pedido apuntó a que el cortista fuera destituido de su cargo y perdiera sus fueros para que fuera investigado. Rago Gallo fundamentó su planteo en la necesidad de avanzar en la causa, en los graves hechos que el fiscal Francisco Maldonado le enrostró al ministro y en que entiende que puede, por la función que cumple, entorpecer la investigación a través de la presión a posibles testigos y por sus vínculos, aseguraron fuentes calificadas.

Sumado a eso, había prohibido que Caballero Vidal saliera del país y ordenó la retención de su pasaporte.

Esta es la primera vez en el país en que se solicita un proceso de remoción contra un ministro de la Corte por su supuesta vinculación con el terrorismo de Estado.