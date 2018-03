Asamblea. Según las autoridades del Sindicato Médico, las medidas de fuerza por seis días a llevar adelante en abril fueron acordadas por la mayoría de los profesionales.

El anuncio del Sindicato Médico de realizar paros por seis días no cayó bien en el Gobierno y pese a que ayer las autoridades de Salud Pública salieron a aclarar que están abiertos al diálogo, resaltaron que la medida es improcedente. Por eso, aseguraron que se les descontará el día a todos aquellos profesionales que adhieran a la huelga. Fuentes oficiales de la repartición remarcaron que por las seis jornadas en las que no trabajen los profesionales, el monto a descontar, en promedio, será de 7.500 pesos, teniendo en cuenta que el sueldo medio de un médico en San Juan ronda los 37.800 pesos.



Pese a la definición del Ejecutivo de "día trabajado, día pagado", Daniel Sanna, secretario General gremio, dijo que "la dignidad de los médicos está más allá del descuento que puedan hacer". Por su parte, desde el Gobierno indicaron que la quita por día no trabajado alcanza los 1.260 pesos en promedio.



La medida de acción sindical fue presentada la semana pasada en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, como indica la ley, y establece que habrá "paro sin asistencia a los lugares de trabajo en todos los centros sanitarios" para los días 10, 18, 19, 24, 25 y 26 del próximo mes. La misma se basa en que, según señalan, el Ejecutivo no ha cumplido una serie de medidas prometidas para los empleados de la salud. Desde el Gobierno aclararon que la administración uñaquista ha realizado muchas mejoras en los últimos años para los trabajadores, como la recategorización del personal y el reparto del recupero de fondos de las obras sociales entre los empleados.



El Sindicato Médico es la entidad más combativa. Son recordadas sus medidas de fuerza en la gestión pasada y este año fue el único gremio que no se sentó en la mesa de discusión salarial, en la que hubo una propuesta de aumento del 17 por ciento en dos veces, más la cláusula gatillo.



El Sindicato Médico se negó a dialogar con las autoridades de Salud Pública porque manifestaron que el aumento planteado era insuficiente y que, además, había otros puntos a discutir por fuera del salario.



Según manifestó el secretario General del gremio, Daniel Sanna, el paro se realizará porque "han pasado dos años sin respuestas a nuestros pedidos. Hay promesas incumplidas de mayo de 2016, como la jerarquización de los hospitales de Pocito y Albardón para que los trabajadores cobren más por esa zona y la actualización de las plantas funcionales de las áreas críticas para poder llamar a concurso", entre otros.



Como los médicos son los únicos que no se sentaron en la mesa de diálogo, la ministro Alejandra Venerando dijo que no le llamó la atención la medida de fuerza convocada por el gremio. Sobre el conflicto, la funcionaria manifestó que "no estamos de acuerdo con algunos puntos, pero no tenemos inconveniente en sentarnos con cualquiera de los dos gremios". Pero confirmó que "aquellos profesionales que no asistan a sus lugares de trabajo, les vamos a descontar el día".



Por otro lado, desde el Gobierno señalaron que si los paros se llevan adelante, la norma vigente exige que no se podrán interrumpir los servicios de atención a la mujer embarazada, al igual que la atención a niños, ancianos y personas discapacitadas, por ejemplo.

Cantidad de médicos

1.573 Es la cantidad de profesionales médicos que trabajan en Salud Pública en San Juan.

La postura de Asprosa

El gremio que nuclea a los trabajadores de la salud (bioquímicos, radiólogos, entre otros) también está en pie de guerra. Desde Asprosa indicaron que no tuvieron respuesta a promesas hechas por el ministro anterior y que por eso, la próxima semana se reunirán y definirán si hacen paro.