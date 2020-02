El primer capítulo de la paritaria docente 2020 arranca hoy en el segundo piso del Centro Cívico y el debate estará centrado en la cláusula gatillo. Es que desde el Gobierno citaron a los Secretarios Generales de UDAP, UDA y AMET y todos se mostraron interesados en saber cuál será el mecanismo de actualización para que este año el salario docente no pierda contra la inflación. Una de las opciones que se baraja es aplicar instancias de revisión a lo largo del año, lo que está en sintonía con lo que se planteó a nivel nacional. Los gremios no rechazan el planteo oficial, por tanto casi se puede asegurar que será el reemplazo de la cláusula gatillo.

La negociación de la paritaria docente 2019 contó con cinco reuniones y después de largas discusiones, las partes acordaron un aumento del 27 por ciento, en tres tramos, con una instancia de revisión a mediados de año. La gestión uñaquista ya aplicó el mecanismo de las instancias evaluadoras y tuvo una respuesta favorable por parte de los gremios, ya que se logró el adelanto de las últimas partes y de esta manera los docentes no perdieron contra la inflación. Es por eso que Luis Lucero de UDAP, Roberto Rosa de UDA y Daniel Quiroga de AMET coincidieron en que este año el sueldo de los maestros no puede estar por debajo de los efectos inflacionarios. Sin embargo, desde el ministerio de Hacienda, la titular Marisa López había dicho que la aplicación de la cláusula gatillo no era conveniente porque fue "un mecanismo extremadamente costoso para la provincia", por lo que se tratará de acordar con los gremios una herramienta similar que tenga el mismo objetivo.

Si bien López expresó que "la primera reunión paritaria suele ser de carácter más bien informativo", los gremios apuestan a que el Gobierno de una propuesta. De todas maneras, la negociación deberá esperar los lineamientos a los que se llegue a nivel nacional, ya que de eso dependerá la discusión. Es que allí una de las tareas que se debe realizar es pautar el piso salarial, el cuál ya no estará sujeto al mecanismo del macrismo que establecía el salario mínimo, vital y móvil, más un 20 por ciento. Además, debe entrar en el debate la actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que está congelado desde 2016. Una vez que se tengan todos estos parámetros, la negociación en las provincias avanzarán. Desde los diferentes sectores esperan que en los próximos días haya acuerdo en el ámbito nacional.

Con respecto a la posibilidad de reemplazar la aplicación de la cláusula gatillo, Lucero explicó que "el mecanismo cumplió su efecto y eso nos hace pensar que no podemos descartarla". En sintonía, Quiroga dijo que "nosotros vamos a pedir que continúe". Mientras que Rosa manifestó que acordará si hay "cualquier tipo de ofrecimiento que no achate la escala salarial y que no perdamos frente a la inflación". Por otro lado, López explicó que "hay que tener en cuenta otras variables a la hora de acordar un incremento salarial, ya que la inflación superó ampliamente la recaudación" y agregó que "vamos a tener en cuenta los lineamientos nacionales a la hora de definir el incremento salarial".

> PROTAGONISTAS

> MARISA LÓPEZ - Ministra de Hacienda

"Uno puede encontrar alternativas a los efectos de que el salario no pierda poder adquisitivo, lo que también entiendo que esa variable debiera tener en cuenta otras que tengan que ver con la economía general, como la recaudación, por ejemplo".

> LUIS LUCERO - Secretario General de UDAP

"Tenemos que lograr una paritaria que sea superadora, no a la baja y nos enmarcamos en las definiciones claras, tanto del Presidente como del ministro Trotta, cuando dicen que los salarios de los docentes 2020 va a superar la inflación".

> DANIEL QUIROGA - Secretario General de AMET

"El salario docente no puede perder contra la inflación este año, se debería proponer un mecanismo que garantice la actualización del sueldo en función de la inflación y no de otras variables, como se pretende, con la recaudación".

> ROBERTO ROSA - Secretario General de UDA

"Insistimos que cualquier tipo de actualización del salario tiene que estar atado al valor índice del cargo testigo del maestro de grado, que esto a su vez permite actualizar todos los puestos del escalafón docente y las horas cátedras del nivel superior".



Pedido

Los titulares de los gremios docentes ya le habían solicitado a la Ministra de Hacienda el comienzo de las reuniones paritarias. Sin embargo, la semana pasada recién se realizó la convocatoria.

Cláusula gatillo 2019

26,8 Es el porcentaje que tuvo que actualizar el Gobierno local para que los salarios no pierdan con la inflación. Es que el acuerdo era de un 27 por ciento y la inflación llegó a 53,8.