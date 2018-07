Histórico. En la última jornada de alegatos, y tras ocho horas de lectura, el fiscal Federal Francisco Maldonado pidió la pena máxima a 12 imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan en la última dictadura.

La primera etapa para iniciar el tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan ya tiene fecha. El 19 de septiembre, el fiscal federal Francisco Maldonado, las defensas y los miembros del Tribunal Oral Federal (TOF) llevarán adelante la audiencia preliminar para definir la modalidad de lo que será el último gran proceso contra los protagonistas de la represión ilegal. Tras esa reunión, el juicio estará listo para comenzar, lo que se espera que ocurra antes de fin de año o durante el primer trimestre de 2019.



En la mira hay una cifra récord de 36 procesados y se ventilarán los casos de cerca de un centenar de víctimas.



Los expedientes que serán parte de esta instancia son los denominados "instructores", "policías" y "Farías". Causas en la que se investiga la participación de exmiembros de las fuerzas armadas y de seguridad en torturas durante interrogatorios, secuestros en operativos y en cinco casos puntuales, el homicidio de militantes en falsos enfrentamientos.



El encuentro en la audiencia preliminar entre quien lleva adelante la acusación, las defensas de los implicados y el tribunal es central. Hay muchos testigos que ya declararon en procesos anteriores. Además, el material es abundante, por lo que se determinará cuáles son las pruebas que se deberán tener en cuenta en el juicio. Esto es, si es necesario llamar nuevamente a un testigo o si su declaración puede ser incorporada por lectura. También se definirá si corresponde llevar adelante inspecciones oculares o si la lectura del expediente de elevación a juicio se puede reducir para que no insuma tanto tiempo.



Una vez finalizado el encuentro y definido esos puntos, el TOF establecerá una fecha para comenzar el juicio. El tiempo que demorará la apertura no está establecido, pero se estima que será de algunos meses.



El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará compuesto por Alberto Daniel Carelli, oriundo de Mendoza; Gretel Diamante, de San Luis, y Juan Carlos Turcumán de San Juan. Como el TOF es de constitución única y no puede modificarse, las autoridades han solicitado la participación de un cuarto miembro que actúe de apoyo por cualquier inconveniente. Esa persona aún no está definida.



Los acusados en el expediente "instructores" son Daniel Gómez, Eduardo Cardozo, Marcelo López, Miguel Ángel Megías, Miguel Ángel Bergounian, Jorge Laiseca, Eduardo Traverso, Alfredo Medina, Gustavo La Fuente, Gustavo De Marchi, Ricardo Kalicinsky, Adelmo Zuliani, Ángel Castro y Horacio Estrada.



En la causa "policías" se trata de exmiembros de la fuerza de seguridad que formaron parte del área de Inteligencia. Los que están en la mira son Rubén Ortega, Juan Carlos Coronel (militar), José Rodríguez, Juan Carlos Torres, Agustín Pereyra, José Escudero, Alberto Bazán, Carlos Saavedra, Carlos Olha, Juan Carlos Turón, Andrés Alderete, Armando Carrizo, Felipe Molina, Rubén Mondaca y Norberto Trigo.



La última causa es la denominada "Farías", que incluye a militantes acribillados en falsos enfrentamientos. Además de Ortega, Gómez, Cardozo, Megías, López, De Marchi, están imputados Francisco Del Torchio, Osvaldo Martel, Jorge Olivera y Eduardo Vic. También se encuentran Carlos López Patterson y Eusebio Jurczyszyn en causas remanentes. El que viene será el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia (Ver recuadro). En otro proceso aparte se concretará la causa contra el exfiscal Juan Carlos Yannelo.

Prófugo

Carlos Malatto

El excoronel es uno de los represores que está en la mira por delitos de lesa humanidad y que se dio a la fuga. Malatto se refugió en Italia y el juez federal Leopoldo Rago Gallo pidió su extradición, aunque la solicitud fue denegada por la Corte de Justicia de ese país.

Las causas en San Juan

En 2011 se llevó adelante en la provincia el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Se trató de la apropiación ilegal de Carlos Goya Martínez Aranda. Quienes fueron sus padres de crianza fueron condenados por su apropiación cuando era bebé.

En noviembre de 2011 se dio inicio al primer megajuicio en la provincia. Se trataron cuatro causas que fueron acumuladas. Tras dos años de proceso, en julio de 2013 hubo veredicto. Jorge Olivera, Osvaldo Martel y Horacio Nieto fueron condenados a prisión perpetua.

El debate por el segundo megajuicio de la provincia comenzó en marzo de 2017 y se están juzgando los casos de 205 víctimas y 21 imputados. Entre los que estaban en el banquillo de los acusados, dos fallecieron y cuatro fueron apartados por problemas de salud. El juicio finalizará este año.

Una vez finalizado el tercer megajuicio, las autoridades estarán en condiciones de iniciar el debate contra el exfiscal federal Juan Carlos Yannello. El exfuncionario está en la mira por no cumplir con su deber de funcionario y ser partícipe de homicidio agravado, entre otros delitos.