Lugar. El Tribunal Electoral provincial ya cuenta con las llaves del inmueble y la próxima semana comenzará a acondicionarlo para que esté operativo el 2 de enero.

La elección provincial de 2019 no sólo comenzó para los partidos y alianzas locales, sino también para las autoridades que tienen la tarea operativa de llevar adelante los comicios. Luego de conformar el cronograma, el Tribunal Electoral provincial alquiló un inmueble que servirá de sede central y desde donde comandará todo lo referido al acto eleccionario. El edificio elegido es el que está ubicado en Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel) 41 Sur, en Rivadavia, donde en su momento funcionó el cine Splendid. Junto al Tribunal electoral, los organismos que trabajarán en ese lugar para el operativo elecciones son la Justicia Federal con competencia electoral y el Poder Judicial, aunque también tendrá una participación especial el Correo Argentino, en su sede de Avenida Ignacio de la Roza. La necesidad de contar con un nuevo espacio se debió a que el histórico edificio 9 de Julio no está operativo, ya que el mismo está en proceso de remodelación.

La nueva sede en la que desempeñará sus tareas el Tribunal Electoral es clave. Las autoridades de las agrupaciones políticas de la provincia, y aquellas que están en formación, deberán presentar en ese lugar la documentación necesaria para ser parte de las elecciones, así también como las apelaciones que consideren válidas. Pero además, el inmueble también es importante para la ciudadanía ya que, hasta el 15 de enero como fecha límite, aquellas personas que quieran hacer reclamos sobre los datos que figuran en el padrón electoral, deberán hacerlo en ese edificio.

Según indicó el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, "en ese lugar van a trabajar entre 60 y 70 personas. Gracias a un acuerdo que hemos firmado con la Justicia Federal, la Secretaria Electoral va a prestar servicio en favor del Tribunal local con asistencia de personal y apoyo técnico. Además, habrá personal del Poder Judicial desempeñando tareas y también se contratará personas externas a la Justicia".

Además del personal judicial, el Tribunal Electoral firmó un acuerdo con el Correo Argentino. Si bien las urnas estarán resguardadas en la nueva sede de calle Hipólito Yrigoyen, será éste organismo el encargado distribuirlas en toda la provincia. Se trata de 1.650 urnas para cada una de las mesas previstas para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 31 de marzo, y un número igual para las elecciones generales del 2 de junio. Luego de la distribución, el Correo deberá hacer la recepción, confeccionar el escrutinio provisorio y remitirlas nuevamente al nuevo edificio para el recuento final.

Al tratarse de una elección provincial y no nacional, la principal fuerza de seguridad que prestará servicio en el acto eleccionario será la Policía de San Juan. La diferencia radica que en los comicios nacionales, en su mayoría, esa tarea está a cargo del Ejército Argentino y Gendarmería Nacional. Según Quattropani "40 días antes de la elección, la Policía, a través del Ministerio de Gobierno, nos debe comunicar cuál es el plan de seguridad para las elecciones". Mientras que para la nueva sede "la seguridad comenzará a trabajar desde el jueves" indicó el funcionario.

Documentos. Las autoridades conformaron las indicaciones que serán repartidas en las escuelas y los instructivos para las autoridades de mesa.



> Fechas clave

El 15 de enero es el plazo final para efectuar en el Tribunal Electoral reclamos de los electores sobre sus datos en el padrón. El 7 de febrero las juntas partidarias deberán remitir al Tribunal el sistema de distribución de cargos para la categorías de Diputados Proporcionales y Concejales Municipales.

Seguridad