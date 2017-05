Este martes por la tarde, el gobierno entregó oficialmente 73 nuevas licencias para taxis y 18 para remises de un total de 91, que se entregan en una primera etapa.

En el acto, el gobernador Sergio Uñac destacó la importancia de estos medios de transporte diciendo que “miren si será necesaria la actividad de ustedes que todos en algún momento, algunos en muchos momentos de la vida hemos necesitado de la actividad que ustedes desarrollan”.

Asimismo indicó que “lo están viendo ustedes, no se lo estamos entregando a nadie raro, que no estamos forzando situaciones, ni privilegiando ninguna otra cosa que no sea el estricto reconocimiento a la labor desarrollada durante cinco, diez años, veinte años”.

Por otro lado, el Gobernador manifestó que “vamos a seguir en esta línea que por ahí es el camino más complejo, pero también es el camino más correcto, los invito a transitar esto que estamos hoy construyendo sobre la base de la discusión, generar la mejor situación que dignifica la actividad y al ser humano”.

En tanto el ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi dijo que “esta es la primera etapa y en función del caudal de trabajo que lleva cada expediente son 91 en total, pero entregamos 71 y la semana que viene se entregan las otras licencias, nos ha llevado mucho trabajo”.