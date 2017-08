Durante la jornada de hoy, en horas del mediodía, se supo que el juez de Primera instancia Guillermo Adárvez zafó del proceso de enjuiciamiento en su contra después que su colega Benito Ortíz desestimara la denuncia presentada por el abogado Antonio Falcón por falsificación de documento público.

En una entrevista brindada a 'Diario de Mediodía' de Radio Sarmiento, el letrado aseguró que "era esperado este resultado porque venía muy demorada la situación". "Mi defendido estuvo preso 136 días por violador, siendo inocente. Tengo muchos pensamientos pero no sé cómo comprobarlos. No sé qué es lo que el juez no vio pero sé que es lo que no quiso ver. Evidentemente tenía que pedir el jury, había que llamar a declarar al juez en una indagatoria", aseguró Falcón.

"La policía no actuó por motus propio. Armaron todo para detener a mi defendido", agregó.

Todo se enmarca en la polémica causa que se inició con la denuncia por abuso sexual de la hija del exdiputado Alberto Castillo y su posterior desestimación.

El escándalo se desató después que dos policías contaran que el magistrado dio directivas para que una joven pusiera su firma y completara una denuncia que se había radicado un día antes. El tema es de suma gravedad, ya que la acusación fue por una supuesta violación y sólo contenía la rúbrica del padre de la mujer, el abogado bloquista Alfredo Castillo, cuando la ley establece que en ese tipo de delitos es la víctima la que debe poner el sello e instar la causa. Así, la sospecha es que Adárvez habría querido corregir ese error para que las actuaciones siguieran adelante.

"Voy a presentar un jury. Para mí había un desconocimiento intencional del derecho por parte de Adárvez. Mantenerse en el error es intencional", sostuvo.