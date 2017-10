- Es posible que el Presidente venga antes de las elecciones.

Es el líder del PRO sanjuanino y en estas elecciones legislativas apunta a renovar su banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Eduardo Cáceres pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y habló de los índices de pobreza en San Juan y de la polémica que se generó por los números de la deuda que mantiene la Nación con la provincia en materia de viviendas. Además, destacó que hay que mirar las coincidencias y mencionó la posibilidad de que el presidente Macri visite la provincia antes de los comicios.



- Esta semana salieron las nuevas cifras del nivel de pobreza en el país y en San Juan hubo una particularidad, porque el Indec marcó el 43,5 en marzo y ahora un 26,2. Usted remarcaba esos números, que eran muy fuertes. ¿Qué opina ahora?



-Toda vez que haya alguna información que baja la pobreza y más donde uno tiene los seres queridos, es una noticia muy importante. Primero porque significa que todas las políticas públicas llevadas a cabo por el presidente Mauricio Macri, en conjunto con los gobernadores de las provincias, tienen un eco en la porción de la sociedad que más la sufre y a la que más hay que brindarle herramientas para que tengan esa movilidad social que necesita todo país que quiere crecer de verdad.





- ¿Es Macri o Uñac el que ha posibilitado esa baja en San Juan?



- Tienen que ver todas las partes. Macri tiene su parte y Uñac la suya. Son motivos para creer y tener la convicción de que cuando tiramos todos para el mismo lado, conseguimos resultados.





- ¿Siente que el 26,4 es la medición correcta? Porque dijo que el 43,5 por ciento lo veía en los barrios.



- Aspiro a que los relevamientos se hayan hecho de la mejor manera posible y esperemos al monitoreo. Quisiera que San Juan tuviera 10 por ciento ahora y que cada vez haya menos.



- ¿Estima que el error fue de medición?



- San Juan fue el único lugar que cuestionó los índices del Indec. Uno recorre la provincia y ser pobre es una familia que cobra por debajo de 12.000 pesos y según un informe, casi el 80 por ciento está por debajo de 9.000 pesos.





- La canasta básica es de 15.250, pero dijo que lo ve en la calle...



-Lógicamente uno recorre la provincia y otras. Uno no tiene el expertise para decir que esto se traduciría a tal porcentaje.

"La gente nos dice que se da cuenta que hay una energía positiva en el país. Por ejemplo, el empleo está creciendo".



- Pero dijo que lo veía en la calle. Es raro que tenga el expertise para el 43,5 por ciento y no para el 26,4 por ciento...



-La pobreza es algo que nos involucra a todos los argentinos. Los problemas de la pobreza para el gobernador Uñac son los mismos para el presidente Macri y son los mismos para cada una de las mujeres y hombres que trabajan en algún punto para el Estado nacional, provincial o municipal o el que sea. Es el peor flagelo.





- Monseñor Lozano dijo que hay mayor concentración de la riqueza. El 10 por ciento más rico creció un 20 por ciento y el 10 por ciento más pobre, solo el 10 por ciento...



- ¿De dónde surgen esos informes?





- De la Pastoral Social de la Iglesia. ¿Los va a cuestionar?



- No, para nada, incluso puede ser peor. Arrastramos varios años el problema de la distribución, incluso mucho antes del kirchnerismo. En 2014 publiqué en Twitter que la boleta de luz que pagaba en Buenos Aires era de 25 pesos por el departamento que alquilaba a dos cuadras del Congreso y acá, 900 pesos, en un departamento apenas un poco más grande. La razón de ser es que políticamente era más conveniente dar el subsidio a esa gente para tenerlos cautivos a la hora de votar.





-Uno de los slogans más fuertes del presidente Macri fue "Pobreza cero" ¿Cuál es la expectativa cierta de la gestión?



-El presidente se cansó de repetir que "Pobreza cero" es un norte, un ideal y por el que trabaja incansablemente todos los días. Nosotros tenemos una meta que es crecer sostenidamente al 3,5 por ciento anual. Y de esa manera en 2023, cuando Macri deje de gobernar el país, si Dios quiere, reducir en un 10 por ciento la pobreza en el país.

- ¿O sea que se va a presentar en 2019?



- Entiendo que sí. Un proyecto de ocho años es lo mínimo para enderezar este país. Reduciendo al 10 por ciento, vamos a tener 4,5 millones de pobres. Siempre que hubo crecimiento a tasas chinas, después vino la baja. Necesitamos crecer un tiempo prolongado a tasas razonables. Tasa razonable es el 3,5 por ciento anual, que ya está considerado para el presupuesto de 2018 y que será el crecimiento de este año.





- Por otro lado, el déficit fiscal que se genera es uno de los más altos de la historia.



- Hay que considerar su relación con el Producto Bruto Interno (PBI). Dentro de la región, Argentina es el país con el déficit fiscal más bajo, con relación al PBI. Este año vamos a pasar del 28,5 al 31,1 por ciento.





-¿Eso qué significa? ¿Que puedo endeudarme más?



- El PBI significa 12 billones en Argentina. El endeudamiento es un porcentaje del PBI. EEUU tiene 80 por ciento y Brasil tiene 60. Regionalmente estamos muy bien.



- ¿Por qué son tan diferentes los números de la deuda de la Nación con Provincia? ¿No se pueden poner de acuerdo?



-Aspiro a que sí, a que vivamos en una provincia donde tiremos todos para el mismo lado, donde nos potenciemos. Hay muchas cosas que trabajamos en común y de manera muy buena...



- Pero son muy grandes las diferencias. El secretario de vivienda de la Nación dijo que la deuda es de 309 millones de pesos y el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, lo corrigió diciendo que son más de 800 millones...



- ¿Le parece que vale la pena gastar energías en algo que no se va a resolver en los medios, sino que a través del diálogo, como lo está imponiendo nuestro Presidente? Y así como Mauricio Macri pagó los 1.100 millones quequedaron de deuda, puso además 3.700 millones de pesos más, en los primeros 22 meses de gobierno.

- Pero para pagar hay que saber realmente cuánto es la deuda y tienen la obligación de informar lo que corresponde.

-Tenemos un funcionario provincial que dice un número y uno nacional que dice otro. No puedo decir quién miente. Pero siempre hubo convocatoria al diálogo. Cuando digo que dejemos de lado la política y tiremos todos para el mismo lado, no es sólo una cuestión declamativa. Cuando Macri va a Salta y le da fondos a Urtubey, lo hace como si fuese Cornejo de Mendoza o como si fuese Morales de Jujuy, o Rodríguez Larreta en Capital o María Eugenia Vidal. Estamos hablando de que dejemos un vez por todas la política de lado.

- ¿Cree que se puede pagar este año esa deuda?

- Por supuesto que no va a haber a ningún problema.

-¿Será este año?

- Eso lo tienen que manejar a través del diálogo las personas encargadas. No soy economista ni el responsable de llevar la cuentas de la provincia ni de la Nación. Me encanta tener un sanjuanino que defienda los números, pero me encanta más que tiremos todos para el mismo lado. Que no nos enfoquemos en la diferencias, sino en lo que nos une.

- Gattoni dijo que si se sienta a hacer números, está seguro que a usted no le van a cerrar...

-Eso es enfocarse en las diferencias. Soy diputado nacional, aspiro a agilizar todo lo que beneficie a cualquier sanjuanino. Pero no soy el encargado de la economía. Sí me gustaría seguir enfocado en lo que nos une.

- Macri anunció en Mendoza créditos para Fecovita, pero productores sanjuaninos quedaron excluidos...

-Me comuniqué con uno de los directores del Bice. El problema es que en San Juan no estamos organizados de la misma manera como es Mendoza. Pero tenemos toda la posibilidad, tenemos todas las puertas abiertas.

- ¿Con las mismas garantías de crédito?

- Las mismas

- Resulta difícil de creer que los viñateros no hicieron ningún intento...

-Vinculados a federaciones sanjuaninas, consiguieron créditos por el Bice. Recién hablé con uno que recibió un crédito para ampliar su bodega, de 5 millones de pesos y pagando la misma tasa que se le dio a los mendocinos. Es imposible sostener que haya un presidente que piensa en darles más a los puntanos que a los catamarqueños. No está en ningún análisis dentro del sentido común, loable, sano y normal. Por primera vez un presidente que ganó convocó para dar y no para quitar. Siempre que asumió un presidente llamó para quitar puntos de la coparticipación. Ese 15% que empezó a devolverse del Anses, esos puntos de coparticipación y todo lo que vendrá, como es el fondo del Conurbano.

"Hay recuperación del sector inmobiliario y de la construcción, que genera mano de obra y reactiva los mercados".

- ¿Vidal debe dar marcha atrás?

- No creo que Vidal deba retirar la demanda. ¿Por qué? Si es justa. Hasta lo dijo Urtubey. Lo dicen todos los gobernadores. El Fondo se congeló hace 10 años. Estamos hablando de una situación injusta.

- ¿Injusta? Buenos Aires fue y es una privilegiada en cuanto a recursos, incluso para este gobierno...

- En muchas cosas, sí, para atrás. Recién hablábamos de las tarifas.

- El presidente en materia social favoreció muchísimo a la provincia de Buenos Aires...

- No coincido. Fue equilibrado con todos los argentinos. Lo muestran los informes.

- San Juan y el resto de las provincias deben ceder en sus presupuestos...

- Para nada. Se intenta diferenciar a la Nación de la provincias y es una discusión que atrasa y no nos viene bien. Nunca vino bien que San Juan se pelee con la Nación.

- ¿La Nación se hará cargo?

- Se viene hablando de supuestos. Hay que mirar la conducta del Presidente. Es el que más les dio a los sanjuaninos en los primeros meses de gestión, el que más les dio a todas las provincias. Estoy hablando de lo que está haciendo, en cuestiones reales y no de lo que va a hacer en base a conjeturas.

- ¿Fue un error político de Vidal? ¿No debió agotar la instancia política?

- Cuando María Eugenia Vidal hizo ese reclamo, le pareció correcto.

- ¿Viene Macri a San Juan?

- Es posible que el Presidente venga antes de las elecciones.



- ¿A donde vendría? ¿A Santa Lucía?

- Ya veremos. Santa Lucía es una opción, como muchas otras.

- Le pregunta por Santa Lucia es porque quizás no tuvieron el resultado que imaginaban. ¿Esperan revertir esa tendencia?

- No es un análisis que comparta. En Santa Lucía esperaba un resultado inferior. Si se compara con la elección legislativa inmediatamente anterior, los resultados son distintos. Esperábamos un aumento pero no tanto como se dio en Santa Lucía y en Rivadavia. No hay que comparar con Capital, porque ahí se dio una atmósfera distinta.

- En esos dos departamentos obtuvieron menos votos que el oficialismo...

- En casi todas las elecciones venimos teniendo menos votos.

- Mencionaba la inversión, pero no hay demasiados signos...

- En la actividad minera, por ejemplo, llevábamos décadas sin exploración. Y con esta gestión de Macri, empezamos de nuevo. Puedo adelantar que en octubre le vamos a presentar un trabajo del Segemar al gobernador Uñac, en el que solamente en el departamento Iglesia hay 63 proyectos que no conocíamos, de los cuales, 23 son de alta gama.

- ¿No se trata de viejos proyectos?

- No, son nuevos. Son exploraciones a las que tenemos que buscarle una novia.

- ¿Hay empresas interesadas?

-En el proceso minero primero se explora. Luego pasa a la fase de que vengan las empresas a que se pongan de novia con el proyecto. La exploración no se hacía mucho y ahora sí. Eso es porque no hay empresarios argentinos formados para poner tanto dinero para recuperarlo en un determinado tiempo. Entonces, lamentablemente hay que buscar inversores afuera. Los inversores miran en el hemisferio sur a Chile, Argentina, Perú y nada más. ¿Qué pasó en los últimos 10 años? Se fueron a Chile y Perú, nada más. Al dar seguridad jurídica, al ser respetados de a poco, cuando empiezan a ver más a Argentina, se va a potenciar la exploración y la explotación. Pienso que una exploración, que hace mucho tiempo no se daba, es un valor que lo sumas en un contexto internacional, es favorable para Argentina. Los proyectos Pachón, Azules y Altares, si se dan hay que traer 3 mil ingenieros.

- Pero falta para que aparezcan las inversiones...

- Hay inversiones que ya vinieron a San Juan. El hecho de sacar las retenciones extendió varios proyectos. Se generó mano de obra que alcanzó las 1.500 personas a mediados del año pasado. Lo que estamos haciendo es trabajar con el Ministerio de Minería y de Producción, desde la Nación, buscando nuevas alternativas para la nueva minería, que respeta a las personas y al ambiente.

- DIARIO DE CUYO publicó la semana pasada un sondeo de opinión hecho por la consultora Acierto, de Maximiliano Aguiar, en el que Cambiemos habría perdido 4 puntos respecto a las PASO. ¿Cree que es real o está mal hecho?

- Son los especialistas y sería entrometerme en su trabajo, que algunos lo hacen bien y otro no tanto. En la calle veo que hay un crecimiento muy grande respecto a la gestión de Cambiemos.

- ¿Esperan superar los 30 puntos?

- Lo que más nos quita el sueño es superar las expectativas de la gente. Sabemos que los puentes de confianza y esperanza son débiles. Por eso trabajamos.