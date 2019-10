- Es probable que integre el interbloque Juntos por el Cambio.

El día después de las elecciones, en las que logró una banca en Diputados, el santaluceño sostuvo que la buena campaña se vio reflejada en las urnas pero que hubo un voto de miedo a que vuelva el kirchnerismo. Además, destacó que los casi 39 puntos que logró son históricos para San Juan y esos valores lo posicionan como el principal referente de la oposición. En ese lugar, dijo que no pondrá palos en la rueda al gobierno de Uñac y que espera ser convocado por el mandatario para tratar temas centrales como el presupuesto nacional, ya que buscará defender los intereses de la provincia en la Cámara.

- ¿Qué evaluación hace del resultados respecto al que logró en las PASO?

- Hemos hecho una elección histórica, sacando casi 39 por ciento de los votos. Era una elección polarizada. Ha sido muy importante llegar a todos los departamentos. Nuestra campaña tendió a poder llegar a tocar muchas puertas y creo que eso lo ha reconocido la gente que nos ha dado esta posibilidad de llegar a una banca en la Cámara baja.

- ¿O sea que ha sido mérito suyo y de su equipo?

- Los votos siempre son de la gente y por distintas cuestiones optan por una persona y por un espacio. Este resultado tiene que ver mucho con la confianza brindada por los sanjuaninos.

- ¿El resultado tuvo algo de miedo a que regrese el kirchnerismo?

- Sin ninguna duda tuvo que ver. Todos sabíamos que era una moneda en el aire que iba a caer de un lado o del otro, pero nunca pinino. Eso tendió a que muchas personas apostaran por seguir a un espacio donde las instituciones se han respetado, donde la república se respeta. Al mismo tiempo, iban a optar por dos fuerzas mayoritarias. Lo cierto es que hoy el presidente que ha salido electo es Alberto Fernández y a quien le deseo de todo corazón que Dios lo ilumine para tomar decisiones correctas.

- ¿Cómo será su trabajo en el Congreso? ¿Va a abrir un bloque unipersonal o se va a sumar al que integra Cáceres?

- No hemos tenido ninguna conversación en ese sentido. Trabajaremos para ubicarnos en el lugar donde mejor representemos a los sanjuaninos porque en definitiva la bandera más importante es la de San Juan. Pero si entiendo que será en un espacio que nos encuentre dentro de aquellos que nos han votado.

"Me he sentido muy cómodo con todos los partidos que hemos conformado Con Vos"

- ¿Dentro del interbloque de Juntos por el Cambio?

- Es probable que integre el interbloque Juntos por el Cambio.

- ¿Tiene pensado abrir una oficina en el municipio?

- Tenemos una sede política donde nos pueden encontrar siempre. Pero yo quiero ir a donde la gente quiera que vaya. Si tengo que ir a distintas instituciones iré y no es necesario que ellos vengan a hablar conmigo. Me gustaría acercarme para poder abrir bien los oídos y escuchar los problemas y poder trasladar eso en proyectos.

- ¿Habló con Uñac?

- Si, tuve la oportunidad de hablar con el Gobernador.

- ¿Usted lo llamó?

- Él me llamó y me felicitó por la banca. Lo hizo cerca de las 18, antes de viajar a Buenos Aires. Le agradezco muchísimo el gesto de haberme llamado. Aspiro a que le vaya bien como Gobernador porque si le va bien a él le va bien a los sanjuaninos.

- Uñac dijo que va a convocar a los legisladores electos, ¿han quedado de juntarse?

- Cuando él Gobernador lo crea conveniente ahí estaré.

- ¿No hay una fecha?

- Todavía no. Seguramente será a la brevedad de manera tal de poder coordinar porque dentro de muy poco se va a tratar el presupuesto nacional y los sanjuaninos tenemos que tener todos la misma bandera para seguir teniendo índices de coparticipación que hoy son muy buenos. Además para que sigamos luchando para que vengan recursos. Si puedo aportar ese granito de arena, allí estaré. Pero cada uno en su lugar.

- Usted viene reiterando que va a apostar por los intereses de San Juan...

- Siempre. Mi compromiso es con los sanjuaninos. Es un honor poder defender los intereses de los sanjuaninos en la Cámara. Quiero apostar por cuestiones prioritarias como las economías regionales, los recursos y con todo lo que genera San Juan en el país.

- Si va a defender los intereses de San Juan ¿Qué lo va a diferenciar de los legisladores del Frente de Todos?

- Coincidiremos en algunas cosas y en otras no. Yo voy a votar siempre lo que sea beneficioso para la gente.

- De acuerdo a los resultados ¿Se siente líder de la oposición?

- La gente nos ubica en el lugar que entiende que es correcto. Al Gobernador lo han votado para que siga conduciendo los destinos de San Juan y a nosotros nos han votado como oposición. Obtuvimos guarismos que no se sacaban desde la década del "90. Eso significa una enorme responsabilidad, pero siempre desde una mirada constructiva, para que la gente viva mejor. No me van a ver poniendo palos en la rueda porque la verdad es que no tengo ese sentimiento.

- ¿El Frente Con Vos va a seguir en 2021?

- Eso lo determinará el tiempo. A mí me encantaría que el frente siga consolidando muchos espacios políticos y que tengamos una mirada hacia futuro.

- Larreta tuvo una buena elección en CABA, ¿Ese resultado, frente a la derrota del macrismo, lo posiciona como líder de la oposición?

- Hizo una muy buena elección evitando ir a balotaje. En el contexto nacional, el tiempo irá poniendo las figuras más relevantes para avanzar en algún liderazgo. Lo que sí sé es que hay una gran representatividad del Frente Juntos por el Cambio en la Cámara baja y en la alta. Muchas personas han confiado en este proyecto. Así, la Cámara va a cumplir un rol fundamental en el país. Inexorablemente va haber diálogo y acuerdos.

- Este contexto ¿el macrismo va a seguir funcionando como fuerza política?

- Esperemos que sigan trabajando de la misma manera los distintos partidos del frente o con un nuevo frente que de la apertura para el día de mañana.

- ¿Pudo hablar con Macri o con Pichetto?

- No. No he tenido la oportunidad por la circunstancia de la elección. Pero con Pichetto habló permanentemente.

- ¿Ni siquiera mensajes?

- No, hemos hablado en muchas oportunidades, tanto con Pichetto como con Jorge Franco que es su secretario. Seguramente nos vamos a estar comunicando.

- ¿Cómo vislumbra el gobierno de su hermano, en Santa Lucía, con un gobierno opositor a nivel local y nacional?

- De 2011 a 2015, me tocó ser el único intendente de la oposición y ser de otro color político del gobierno nacional. Siempre lo hemos hecho con respeto y coordinando acciones, tanto con el gobierno de la provincia como con el nacional. Juan va a lograr cosas, tal es así que en Santa Lucía hemos podido trabajar de manera coordinada y sostenida con el gobierno local. Los santaluceños no han votado a Juan para que se pelee con nadie, sino para que resuelva los problemas.

- El frente hizo una muy buena elección en Capital ¿Van a trabajar para buscar una figura fuerte para el futuro?

- Hoy son tiempos de reflexión y de mirar todo lo que hemos generado y construido. Las candidaturas son para otro momento.

- ¿Pero no deberían trabajar para tener una figura de peso en Capital?

- Capital es una usina de muchos referentes importantes. El tiempo irá poniendo a cada uno en su lugar.

- ¿Y en distritos complejos como Rawson y Chimbas?

- El día de mañana el frente nos va a dar muchas satisfacciones a todos.