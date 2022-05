El proyecto sanjuanino para generar un esquema más equitativo en el reparto de fondos destinados a subsidiar el transporte tiene buenas perspectivas en el Senado, pero hay dudas en Diputados. Según indicaron desde el Ejecutivo local, y dentro de la Cámara Alta, es casi un hecho que la iniciativa tendrá el visto bueno de la mayoría de los representantes de las provincias. Es que 16 de 24 mandatarios, incluido el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmaron un documento en conjunto en el que manifestaron su "profunda preocupación por el transporte público de pasajeros", por lo que instan "al debate en el Congreso sobre un nuevo modelo de distribución". Además, existen propuestas de la oposición, por lo que "se pueden unificar" criterios, indicó el senador Rubén Uñac. En la Cámara Baja sería más complejo, por la fuerte presencia de legisladores bonaerenses, por lo que el OK en el Senado será clave, ya que un fuerte apoyo podría incidir en una aprobación en Diputados, indicaron las fuentes.

Un cambio en el esquema de subsidios es un planteo que viene haciendo la gestión uñaquista, el cual volvió a cobrar fuerza luego de que el gremio que nuclea a los choferes de colectivos realizaran dos medidas de fuerza afectando al interior del país, pero sin repercusiones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La diferencia radica en que ese distrito recibe "26 mil millones de pesos en subsidios al mes y el resto de las provincias solo 3 mil millones. No hay gobernador que no entienda que este es un problema a resolver", había indicado Uñac. Incluso, el mandatario habló de la necesidad de un cambio en los subsidios con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien le dio el OK para "avanzar con la discusión". Así, los senadores Rubén Uñac, Cristina López y Pablo Yedlin, de Tucumán, presentaron el proyecto el lunes (Ver Claves...), que será remitido a la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte y a la de Presupuesto y Hacienda.

El senador sanjuanino indicó que, para la propuesta local, fue clave la reunión que los mandatarios tuvieron el lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la que 16 gobernadores plasmaron su apoyo para avanzar con un cambio en los subsidios. Las provincias cuentan con tres senadores cada una, por lo que los representantes de cada distrito deberían apoyar la iniciativa en la Cámara Alta. En esa línea, existe mayoría para que sea sancionada. A su vez, el oficialismo cuenta con mayoría en ese cuerpo y en las comisiones, por lo que puede hacer valer el número para lograr una votación. Por otro lado, si no se tiene en cuenta el peso provincial y se hace valer el rol político de los legisladores, el oficialismo y la oposición han presentado iniciativas para aplicar un nuevo sistema de subsidios que sea más equitativo para las provincias, por lo que desde ese punto, debería haber consenso y ser aprobado en senadores, indicaron las fuentes.

El análisis que realizan en la provincia es que un buen apoyo en el Senado es importante para el tratamiento en Diputados, ya que a los legisladores de esa Cámara les sería difícil apartarse si las provincias y ambos sectores políticos, del Frente Todos y Juntos por el Cambio, votan una modificación. Lo único que ven con dudas es el peso que puedan llegar a tener los legisladores de Buenos Aires dentro del recinto, aunque siguen siendo minoría frente a los diputados del resto de las provincias. Son 95 diputados, frente a 162.

Claves del proyecto sanjuanino

La iniciativa presentada por los senadores sanjuaninos crea el "Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros" (Sifecot) con el objetivo de garantizar una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada jurisdicción de la República Argentina, sin que se aporten más recursos que los que se destinan ahora. Así, el proyecto "declara esencial el servicio de transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano en todo el país". El sistema repartirá recursos que llegarán del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau), de los impuestos sobre los combustibles y de recursos provenientes del presupuesto nacional. En esa línea, se crea el fondo único del Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria por la suma de 360.000.000.000 de pesos para el ejercicio 2022, monto que deberá ser actualizado cada cuatrimestre, para que no pierda valor frente a la inflación. Los criterios de distribución previstos son: el parque móvil afectado al servicio, los kilómetros recorridos promedio mensuales por cada unidad y la cantidad de choferes involucrados. A su vez, prevé que todas las provincias pongan en marcha el sistema SUBE, que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Transporte de la Nación y que la entrada en vigencia sea a partir del 1 de julio de este año.

Diferencias

Por la gran cantidad de subsidios que recibe gran parte de Buenos Aires, el pasaje de colectivos tiene un costo de entre 18 y 22 pesos. La diferencia es sustancial con provincias como San Juan, donde el valor de la primera sección alcanza los 38,48 pesos. Lo mismo ocurre en otras provincias.

Apoyo a Uñac

Sergio Uñac recibió el apoyo de un senador de la oposición. En diálogo con Radio Sarmiento, el radical Alfredo Cornejo, presidente del interbloque de JxC en el Senado, dijo que “podemos llegar a un acuerdo con lo que presenten los sanjuaninos y hacer una cosa sólida.