Tras casi un año de haber suspendido el proceso para la renovación de autoridades, y de haber prorrogado los mandatos, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se encamina este mes a retomar el cronograma electoral. Así lo indicó el rector de la casa de altos estudios, Oscar Nasisi, al explicar que será uno de los principales temas que deberá tratar el Consejo Superior en el inicio de las sesiones ordinarias, previstas para el próximo jueves. Con la apertura a los encuentros, el mandamás de la UNSJ indicó que "a fines de mes el Consejo Superior ya debería expedirse sobre el tema" y en esa línea apuntó que "se debería hacer de esta manera para que las elecciones se hagan en junio y que las nuevas autoridades asuman el 1 de julio".

Las elecciones en la UNSJ están suspendidas desde abril del año pasado, cuando el máximo órgano político de la institución votó no lanzar el cronograma electoral para no tener un escenario que promueva la propagación del coronavirus. La suspensión se aprobó "por tiempo indeterminado" por lo que ahora deberá definir levantar el freno y llevar adelante el proceso para la elección de autoridades. No es el único tema que abordará el Consejo Superior ya que también se deberá expedir sobre el pedido que realizó uno de los candidatos al rectorado, Jorge Cocinero, quien presentó ante el cuerpo un protocolo para poder realizar el comicio. Fuentes calificadas indicaron que ese pedido fue derivado a la Junta Electoral, que evaluó el escrito y remitió un informe al propio Consejo. Un punto clave para realizar la elección es que la UNSJ deberá definir el mecanismo, esto es, los espacios a utilizar, el tiempo que se tendrá para votar y cómo va a asegurar el distanciamiento social.

Sobre ese punto, Nasisi manifestó que "hay alternativas. Uno podría plantear no hacerlo en un solo día sino en varios, con los resguardos de las urnas como corresponde. Lo que si tenemos que hacer es garantizar la participación de los cuatro estamentos para que todas puedan expresarse democráticamente". En esa línea puso condiciones al manifestar que "estaríamos en condiciones de poder relanzar el calendario electoral si se mantiene el estatus sanitario de la provincia y nosotros habilitemos ciertas presencialidades en el ámbito universitario", acción que ocurrió el viernes en el ámbito paritario (Ver recuadro). Por otro lado, dijo que si la elección se habilita, si o si el proceso "nos va a llevar a junio", no antes. Esto es porque en abril se deberían publicar los padrones provisorios, en mayo dar a conocer los definitivos, a fines de mayo presentar la lista de candidatos y en junio oficializar esas listas, mientras que para el 10 de ese mes hacer la elección. Cabe recordar que están en juego todas las autoridades: rector y vicerrector; decanos y vicedecanos de las facultades; consejeros superiores y directivos de los estamentos docentes, personal no docente, estudiantil y egresados, entre otros.

Además de Cocinero, hay varios anotados para suceder a Nasisi. Tras el fallecimiento de la vicerrectora Mónica Coca, Tadeo Berenguer tomó la posta. Por otro lado, Roberto Gómez de Arquitectura también es de la partida y cuenta con el respaldo de Nasisi. La titular de la facultad de Filosofía, Rosa Garbarino, también jugará y lo propio hará el ingeniero Emilio Fernández.

Unidades académicas

6 Son los núcleos académicos en los que habrá elección. Además de las cinco tradicionales, para este comicio se suma Ciencias de la Salud.

Junta Electoral

La Junta Electoral de la UNSJ habilito un mail para consultas de la comunidad universitaria. La casilla de correos servirá como mesa de entrada y salida de los expedientes que se presenten. La dirección es juntaelectoral2021

Presencialidad parcial en la UNSJ

Luego de que el Consejo Superior aprobara retomar las aulas para las actividades como exámenes, consultas y trabajos de práctica, la decisión quedó ratificada el viernes en el ámbito paritario. Junto a los gremios docentes universitarios de Adicus y Sidunsj, la UNSJ definió en qué instancias están aprobada la presencialidad. Según quedó plasmado en el acuerdo "las clases de consultas, prácticas y evaluaciones presenciales se podrán realizar siempre que exista conformidad del docente, y donde el número de estudiantes sea reducido, acorde al cuerpo docente y teniendo en cuenta el espacio disponible". Por otro lado, "la actividad de enseñanza-aprendizaje se desarrollará principalmente de modo virtual para el dictado de clases y las respectivas evaluaciones", mientras que la presencialidad estará apuntada a "prácticas de laboratorio, talleres, gabinetes y viajes de campo" siempre "recomendando reducir el número de estas a un mínimo y apelando al concepto de Prácticas Integradoras".

En cuanto a la fecha de inicio de clases, esta ha sido definida por cada facultad. Así, Arquitectura inicia el 8 de marzo, Filosofía el 15 de marzo, Exactas el 20 de este mes, mientras que en la Facultad de Ciencias Sociales comenzará el 5 de abril.