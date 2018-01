Clave. San Juan se ha visto beneficiada con la habilitación del gasoducto que viene de Mendoza, que asegura el suministro en la provincia.

En el Ejecutivo tienen todo listo para iniciar el proceso e instalar sobre fin de año la red de gas en 25 de Mayo y San Martín, por lo que en 13 de los 19 departamentos contarán con el servicio. Para llevar a cabo los trabajos en los dos distritos, la gestión uñaquista previó los fondos en el presupuesto y destinará 66 millones de pesos.



Las obras son clave porque se trata de un servicio básico y pese a los tarifazos, el sistema de gas natural sigue siendo más conveniente para una familia, en lo económico y en la disponibilidad, que el uso tradicional de garrafas. Fue el propio gobernador Sergio Uñac quien anunció el año pasado en visitas a 25 de Mayo y San Martín que iba a poner el servicio, por lo que la Dirección de Red de Gas se puso a trabajar en los proyectos y ya los tiene elaborados.



En 25 de Mayo, la zona beneficiada será la villa cabecera, Santa Rosa, que tiene unos seis mil habitantes. La obra comprenderá, por un lado, la instalación de un gasoducto de 11 kilómetros de extensión, de tres pulgadas y 25 kilos de presión. Por el otro, la construcción de la cámara reguladora de 4.500 metros cúbicos (Ver infografía). Ricardo Teragni, de la Dirección de Red de Gas, señaló que el presupuesto es de 30 millones de pesos, que la licitación se llevará a cabo el mes que viene y calculó que las tareas comenzarán en mayo. El plazo de ejecución va de seis a siete meses, por lo que indicó que todo estará listo para fin de año. No obstante, explicó que la colocación de los caños de la red domiciliaria se hará en otra etapa, al igual que la prolongación hacia Las Casuarinas.



En cuanto a San Martín, el servicio llegará primero a la localidad de La Puntilla, la más poblada con 4.500 vecinos. El gasoducto también será de alta presión y tendrá unos ocho kilómetros de longitud, más una cámara reguladora de tres mil metros cúbicos. Sobre ese tramo, Teragni expresó que tiene un costo de 23 millones de pesos, que la obra también se licitará en febrero y al igual que la anterior, estimó que los trabajos arrancarán en mayo para terminar a fines de 2018. Pero en La Puntilla está prevista además la instalación, de manera paralela, de 16 mil metros de caños para la red domiciliaria de media presión. Es decir, que los vecinos podrán conectarse al servicio cuando esté todo terminado. Esa obra tiene un costo de 11 millones de pesos, señaló el funcionario. También está prevista una segunda etapa hacia la villa cabecera, aunque aún no hay fecha.



Los intendentes de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano, y San Martín, Cristian Andino, se mostraron contentos y agradecidos por la decisión oficial de avanzar con los emprendimientos. Ambos señalaron que será un servicio esencial para los vecinos y que puede abrir las puertas para la instalación de estaciones de GNC, por ejemplo.



De esa manera, ambos departamentos se suman al lote que ya cuenta, por lo menos en algunas zonas, con red de gas, como Capital, Rawson, Chimbas, Santa Lucía, Rivadavia, Pocito, Caucete, Albardón y Angaco, más los que también tendrán este año, como Sarmiento y 9 de Julio (Ver recuadro). Así, Ullum, Zonda, Iglesia, Jáchal, Calingasta y Valle Fértil están en el grupo que no poseen el servicio.

Beneficiarios

Las obras que faltan en el resto

Ricardo Teragni, director de Red de Gas, manifestó que las tareas para la red domiciliaria en 9 de Julio están licitadas, adjudicadas y que en dos semanas las empresas comienzan a trabajar. En Media Agua, Sarmiento, los trabajos para la red están divididos en tres partes. Una ya está casi terminada, la segunda está por empezar y una vez que se finalice, arrancará la última fase. En ese escenario, el funcionario dijo que este año ambos distritos tendrán el servicio listo.