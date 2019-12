Querella. Luego de la denuncia, el Foro de Abogados le solicitó al juez Guillermo Adárvez ser querellante en la causa. El pedido tuvo el OK del magistrado, así como la eximición de prisión que solicitó la defensa de De León.

Un fuerte rumor que comenzó a circular en Tribunales a principios de esta semana, fue confirmado por fuentes oficiales. Las voces indicaban que el presunto fraude cometido por el excontador del Foro de Abogados, Ernesto De León, contra la institución era mucho más grande que lo denunciado inicialmente y que alcanza cifras millonarias. De acuerdo a lo que apuntaron fuentes calificadas, el monto del perjuicio es cercano a los ocho millones de pesos, más del triple que los 2.300.000 pesos iniciales. Incluso, confirmaron que los movimientos irregulares se iniciaron en 2013 y que hay registros, prácticamente, en todos los meses hasta noviembre pasado. En el órgano que concentra a los letrados de la provincia no salen de su asombro y esperan tener más información cuando el profesional se presente a declarar hoy en el Tercer Juzgado de Instrucción, a cargo de Guillermo Adárvez.



Además del desfalco, también salió a la luz el modus operandi que el excontador practicaba para que sus movimientos no fueran detectados. Según indicaron las fuentes, las transferencias comenzaron con montos pequeños y eran asentados dentro de los estados contables del Foro como contrataciones de servicios, como pasajes de avión, ágapes o pago de hospedajes en hoteles. El destino final no eran el pago de esos servicios sino la cuenta bancaria personal del profesional. Por otro lado, las fuentes explicaron que tras varios años con ese mecanismo y sin ser descubierto, De León comenzó a hacer traspasos directos, sin establecer el concepto determinado.



Al ser consultados sobre la abultada cifra, las autoridades del Foro, el presidente Gustavo Giaccagli y el vice Sergio Saffe Peña, prefirieron no opinar, pero si indicaron que ellos siguen recabando información interna de la institución y que el monto final se conocerá una vez que el banco termine de aportar los datos de las transferencias recibidas por De León y que finalice la investigación judicial.



De acuerdo a lo que manifestó el presidente a principio de mes, tras radicar la denuncia, llamó la atención que las irregularidades en las cuentas no hayan sido detectadas por las distintas auditorias que hicieron sus predecesores. Desde 2016 hasta la fecha, el Foro de Abogados llevó adelante al menos tres estudios de sus estados contables, análisis que fueron ejecutados y rubricados por profesionales miembros del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Por eso, desde el Foro no descartaron iniciar algún tipo de acción contra los contadores que hicieron dichas auditorías (Ver recuadro).



El escándalo con De León se desató en noviembre, luego de que las nuevas autoridades el órgano que nuclea a los letrados decidieran no renovarle el contrato tras ocho años de servicio. La decisión se dio porque en septiembre el profesional fue detenido por la Policía por ser el autor de una falsa amenaza de bomba en el Centro Cívico y la Legislatura (Ver antecedente). Un nuevo contador detectó que entre octubre y noviembre hubo ocho movimientos, entre las cuentas del Foro y la de De León, por 515.090 pesos.



El último balance del Foro de Abogados plasmó que la institución tuvo ingresos por unos 24 millones de pesos por el pago de matrículas, la venta de las Unidades Forenses que se deben pagar en cada juicio y la comisión percibida por la venta de las Unidades Tributarias, entre otros. Mientras los recursos globales, que incluyen bienes y ahorros, ascienden a los 70 millones de pesos, aproximadamente.

Pedido al Consejo de Ciencias Económicas

Tras la denuncia del Foro de Abogados contra Ernesto de León, las autoridades del órgano que nuclea a los letrados hizo una presentación en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Con una misiva dirigida el presidente, Gustavo Giaccagli solicitó que el tribunal de ética de esa entidad evalúe la actitud profesional del contador y que resuelva quitarle la matrícula.



Por otro lado, el presidente cargó contra aquellos contadores que llevaron adelante las auditorías internas del Foro y no detectaron los movimientos irregulares entre las cuentas de la entidad y las personales de De León.



Según indicaron fuentes calificadas, las autoridades del Foro de Abogados no descartan iniciar algún tipo de acción legal contra esos contadores que firmaron las auditorías ya que, analizan, se estaría en presencia de una mala praxis por parte de dichos profesionales.



La decisión de avanzar se determinará en febrero, luego del receso de verano y una vez que las autoridades del Foro terminen de analizar la documentación de la causa.

Antecedente por falsa amenaza de bomba

Ernesto Manuel de León de Maussión (39), era empleado del Foro de Abogados cuando el 24 de julio llamó al 911 y dijo "le aviso una sola vez, vayan a la Cámara de Diputados y también al Centro Cívico, amenaza de bomba". Por ese contacto se desplegó un operativo y se evacuó a los dos inmuebles. En septiembre la Policía lo detuvo y el juez Martín Heredia, del Cuarto de Instrucción, lo proceso y lo embargó por 300.000 pesos.

Trabajo

8

Son los años en los que Ernesto De León desempeñó tareas como contador en el Foro de Abogados. Comenzó en 2011 y se extendió hasta noviembre de este año.