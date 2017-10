La candidata a senadora nacional por el frente Unidad Ciudadana Cristina Fernández tuvo que recurrir hoy al peronismo en uno de sus últimos actos de campaña en Avellaneda, apeló al ‘voto miedo‘ contra el Gobierno nacional e instó a la militancia kirchnerista a conseguir ‘dos votos‘ cada uno para derrotar a la alianza oficialista Cambiemos en las elecciones legislativas del próximo domingo.

‘Si Perón y Evita estuvieran aquí, ¿a quién votarían?‘, preguntó la ex presidenta a la multitud que colmó el estadio de Racing y a lo que completó: ‘Evita a Cristina; Perón a Taiana y los dos juntos a Unidad Ciudadana‘.

En su mensaje, que duró una media hora, la candidata por Unidad Ciudadana cargó contra el gobierno nacional cuando dijo: ‘Basta ya Macri con tanta malaria para el pueblo‘. ‘Hoy qué diferencia puede separarnos de quienes somos peronistas frente a un gobierno que está haciendo las cosas que está haciendo‘, fue uno de los latiguillos que le sirvió a la candidata para subirle un poco más al tono peronista del frente Unidad Ciudadana.

Incluso, en el arranque de su discurso, la ex presidente señaló que ‘en esta víspera del 17 de octubre, no vamos a recordar la historia sino venimos con la vocación política que significa pertenecer a un espacio político que siempre ha hecho honor a la lealtad‘. ‘Hoy tenemos un gobierno que prometió el oro y el moro, prometió pobreza cero, que no había tarifazos, que no ningún trabajador pagaría impuestos a las ganancias, que todo lo bueno se iba a respetar y que solo se mejoraría lo que estaba mal, y hoy aquí después de 20 meses de gobierno podemos comprobar que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía‘, agregó.

También enfatizó que ‘aunque no seas peronista, te tenés que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina, ni para vos ni para tus hijos, o acaso es bueno este endeudamiento brutal sin límites que deberán pagar nuestros nietos‘. Durante su mensaje, Fernández de Kirchner también cuestionó -sin nombrarla- a la candidata a senadora nacional por el frente 1País Margarita Stolbizer, quien fue miembro informante del proyecto de flexibilización laboral del gobierno de la Alianza, que presidió Fernando de la Rúa, y ‘pidió el voto para aprobar esa ley contraria a los trabajadores‘.

‘No vengo hoy a prometerles que no los voy a traicionar porque nunca los traicione con mi conducta‘, remató. Hizo una mención al caso del joven Santiago Maldonado, desaparecido en Chubut, de quien dijo: ‘Nadie se hace cargo y todavía no sabemos dónde está‘. Y además hizo referencia a la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, a quien -según su interpretación- detuvieron ‘violando todas las convenciones internacionales‘.

‘Si estás mal porque creíste en lo que te prometían, creíste las cosas que te dijeron, prometieron y no te cumplieron ninguna, si estás mal no votes más mentiras‘, remarcó. Luego, Fernández de Kirchner apuntó que Unidad Ciudadana hizo ‘una hazaña democrática‘ en las PASO de agosto porque derrotó a Cambiemos, que contó con ‘el aparato del Estado y todos sus recursos desplegados de manera casi obscena, con el presidente de la República y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, como jefes de campaña de Cambiemos en lugar de jefe de Estado de todos los argentinos‘.

‘Cada uno de ustedes debe convencer a dos más de lo que no nos votaron para ponerle un freno‘ al gobierno, instó la candidata para desatar el grito de ‘Cristina senadora‘. Entonada por el apoyo de su público, Fernández de Kirchner le respondió a Macri, quien hace un tiempo dijo que si pudiera, contrataría una nave espacial y mandaría a la luna a los cerca de 600 argentinos que son los ‘verdaderos responsables de la eterna decadencia del país‘.

‘No nos vamos a la Luna, nos quedamos en la Argentina, en nuestra tierra, en nuestra patria. Nadie nos va a mover‘, desafió la ex presidenta y desde las tribunas contestaron con el ‘Vamos a volver, vamos a volver‘. Ya casi en el cierre de su mensaje, la ex mandataria remarcó que ‘Argentina no es una sociedad anónima, es la patria y es de todos‘.

Fernanda Vallejos, quien encabeza la nómina para Diputados, advirtió en la apertura del acto que ‘enfrentamos un gobierno que acumula el poder político de la Nación, de esta provincia de Buenos Aires y de la Ciudad‘. ‘Nos hablaron de pobreza cero pero expandieron la desocupación y la desigualdad, nos dijeron que tenían el mejor equipo de los 50 años y en lo único que han sido efectivos es en recortarle el salario a los trabajadores y los ingresos a los argentinos‘, agregó.

Por su parte, el candidato a senador nacional Jorge Taiana confió en que ‘no nos van a ganar porque tenemos la única fuerza invencible, la del pueblo‘ y resaltó que ‘tenemos a la mejor candidata de todas, pero tenemos que acompañarla‘, en alusión a Cristina Fernández. ‘Este gobierno quita derechos y quiere avanzar sobre los derechos laborales y previsionales. Se endeuda vergonzosamente y está dispuesto a entregar bienes y riquezas‘, enfatizó Taiana