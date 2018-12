Adolfo Caballero, quien hasta el 1 de diciembre fue miembro de la Corte de Justicia de la provincia, opinó sobre la denuncia por violación contra el actor Juan Darthes y dejó una polémica frase.

Aunque en un primer momento elogió que las víctimas de abuso se animen a denunciar aun años después de la traumática y violenta situación, luego cuestionó la denuncia pública.

"El autor señalado ha sido condenado por la sociedad y ya es suficiente. No es la solución total el escrache. La mejor solución es el buen juicio donde tenga la posibilidad de defenderse porque, a veces, esa mujer que está escrachando uso el arte de seducir para conseguir un beneficio particular. Y como no le fue bien, la venganza es denunciar el acoso”, afirmó ante la prensa.

Además, criticó la condena social que por estos días recibió el actor acusado de violar a una compañera menor de edad. "Darthés socialmente ya está condenado pero me parece que es apresurado, es injusto. Hay que sufrir la condena de algo que uno no cometió simplemente porque la mayoría lo dice. Hay que ponerse un poquito en el lugar del otro”, comentó Caballero.

Además, el ex juez de la corte, señaló que “no es bueno que la opinión dominante sea la que acusa y condene y que no prueben. Hay que brindar la posibilidad de la legítima defensa. Hay que respetar el derecho y ser justo. Dar a cada uno lo suyo”.