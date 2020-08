La anulación de la conformación del Tribunal de juicio de la megacausa de las expropiaciones obligó a la selección de nuevos jueces. Según fuentes calificadas, hay dos confirmados: Silvina Rosso de Balanza y Martín Heredia. Ahora, el problema estaría en el ingreso del tercer integrante. La Cámara de Diputados designó el jueves a cinco camaristas, pero el primero que tiene que decidir si interviene en el debate, Miguel Dávila Saffe, tuvo una participación como defensor durante la tramitación del expediente. El flamante magistrado dijo que tiene que analizar si se aparta o no del proceso, aunque en el Poder Judicial señalan que lo haría, por lo que, si así sucede, se desencadenará otra catarata de inhibiciones del resto de los camaristas nombrados, dado que estos sí tuvieron actuaciones concretas y definidas en el caso. Así, el hilo llegaría a nuevo miembro de la Sala III de la Cámara Penal, Víctor Muñoz Carpino, quien dijo que, "en principio, no tendría motivos para excusarme".

En la megacausa se juzgará a una presunta asociación ilícita integrada por abogados (Santiago Graffigna y Horacio Alday), exjueces civiles (Rosalba Marún y Carlos Macchi), exfuncionarios y peritos privados. Todos están acusados de inflar el valor de los terrenos que el Estado expropiaba para sacarle millones de pesos a las arcas oficiales. La denuncia se radicó en 2010 y la demora del proceso se debe a las "chicanas" que han venido planteando algunos defensores, según ha señalado la parte querellante, y las distintas inhibiciones de magistrados, ya sea por amistad con algunos de los imputados o la participación en diferentes instancias de la causa.

Por estos últimos motivos, para conformar el Tribunal de juicio se hizo un sorteo, en el que salieron los jueces Heredia y Matías Parrón, quienes iban a acompañar a Rosso de Balanza. Tras planteos de nulidades, otro Tribunal entendió que hubo una omisión en el sorteo, dado que no se tuvieron en cuenta a los magistrados de Flagrancia, a los penales de Niñez y al de Ejecución Penal, por lo que se anularon esas designaciones.

Así, Rosso de Balanza sigue, debido a que es camarista y no tuvo razones para excusarse. En cuanto a Heredia, este había sido sorteado cuando era juez de primera instancia y, pese a la anulación de su designación, hoy es miembro de la Cámara Penal y, como no se inhibió, también continuará.

A partir de los nuevos nombramientos, el primero en definir su participación o no es Dávila Saffe. Este reconoció que fue abogado de "una persona que fue requerida por la Justicia" en la megacausa, pero que "no está decidida su situación procesal", por lo que dijo que analizará si corresponde o no apartarse del proceso.

Si se inhibe, como ven muchos en Tribunales, los que siguen son Daniel Guillén, Benedicto Correa y Juan Bautista Bueno. El primero fue el fiscal que inició la investigación y luego se inhibió por amistad con Marún. El segundo fue el último juez instructor del expediente y el tercero fue defensor de uno de los experitos del Tribunal de Tasaciones, que falleció. Y en esa cadena sólo queda Muñoz Carpino.

Confirmados

Silvina Rosso de Balanza

Es jueza de la Sala III de la Cámara Penal desde julio de 2019. Al asumir, era la única magistrada que no había tenido intervención en la megacausa y no tuvo motivos para inhibirse cuando recibió el expediente. Como camarista, cuya tarea es llevar adelante los juicios, continuará con su participación en el expediente de las expropiaciones.

Martín Heredia

Era juez del Cuarto de Instrucción y en septiembre de 2019 salió sorteado para integrar el Tribunal de juicio de la megacausa de las expropiaciones. Dicho sorteo fue anulado hace unos días, pero Heredia había ascendido como camarista en marzo de este año. Como no se había excusado tras el sorteo, continuará para el debate.

En espera

Miguel Dávila Saffe

Fue designado el jueves como juez de la Sala I de la Cámara Penal. Reconoció que había defendido a una persona en la megacausa, sobre la que aún no se resuelve su situación procesal, por lo que dijo que analizará si se inhibirá o no. Su decisión es clave. Si lo hace (como muchos ven en Tribunales), desencadenará excusaciones entre sus pares.

Víctor Muñoz Carpin

También fue designado el jueves por la Cámara de Diputados como camarista penal, pero en la Sala III. El flamante magistrado dijo que "en principio, no tengo motivos para inhibirme". La megacausa de las expropiaciones le llegaría luego de las seguras excusaciones de Daniel Guillén, Benedicto Correa y Juan Bautista Bueno.